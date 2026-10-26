La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer las designaciones arbitrales para los nueve encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Revisa quiénes dirigirán los partidos de Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y los demás equipos.
La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer las designaciones arbitrales para los nueve encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Revisa quiénes dirigirán los partidos de Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y los demás equipos.
¿Quiénes serán los árbitros de la fecha 14 de la Liga 1?
La programación contempla encuentros desde el martes 27 de octubre hasta el miércoles 4 de noviembre. Entre los compromisos destacados figuran Sporting Cristal contra Alianza Lima, programado para el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, y Universitario frente a Sport Boys, que se disputará el 4 de noviembre en el Monumental.
Las designaciones incluyen a los árbitros principales, asistentes, cuartos árbitros, asesores y responsables del VAR y AVAR para cada compromiso.
Sporting Cristal vs. Alianza Lima: terna arbitral
El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el jueves 29 de octubre, a las 3:30 p.m., en el estadio Alberto Gallardo, en Lima.
La responsabilidad de impartir justicia recaerá en Kevin Ortega Pimentel, árbitro principal con insignia FIFA. Sus asistentes serán Leonar Soto Rengifo y José Castillo Aliaga, ambos también con insignia FIFA.
- Árbitro principal: Kevin Ortega Pimentel (FIFA).
- Asistente 1: Leonar Soto Rengifo (FIFA).
- Asistente 2: José Castillo Aliaga (FIFA).
- Cuarto árbitro: Maykol Farromeque Uribe (CONAR).
- Asesor: Jorge Jaimes Aldave (CONAR).
- VAR: Joel Alarcón Limo (FIFA).
- AVAR: Diego Jaimes Vallejos (CONAR).
- Quality Manager: Silvia Reyez Juarez (CONAR).
Universitario vs. Sport Boys: árbitros designados
Universitario recibirá a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Monumental.
El árbitro principal será Micke Palomino Huamani, de la CONAR. La terna estará acompañada por Enrique Pinto Flores y Harlem Cocha Olaya como asistentes.
Árbitro principal: Micke Palomino Huamani (CONAR).
- Asistente 1: Enrique Pinto Flores (FIFA).
- Asistente 2: Harlem Cocha Olaya (CONAR).
- Cuarto árbitro: Junior Rivera López (CONAR).
- Asesor: Ildefonso Calderón Nuñez (CONAR).
- VAR: César García Sarmiento (CONAR).
- AVAR: Raúl López Cruz (CONAR).
- Quality Manager: César Escano Zambrano (CONAR).
El resto de programación de los partidos y árbitros de la fecha 14
Martes 27 de octubre
Juan Pablo II vs. Sport Huancayo
- Hora: 3:00 p.m.
- Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.
- Árbitro principal: Bruno Pérez Gutierrez (FIFA).
- Asistente 1: Jesús Sánchez Cabrera (FIFA).
- Asistente 2: Leoncio Benites Alcántara (Piura).
- Cuarto árbitro: Chamber Bautista Jimenez (Lambayeque).
- Asesor: Luis Cabrejos Arbulú (Lambayeque).
- VAR: Robin Segura Tuanama (CONAR).
- AVAR: Cristian Alica Calla (CONAR).
- Quality Manager: Jesús Postigo López (CONAR).
Miércoles 28 de octubre
ADT vs. CD Moquegua
- Hora: 11:00 a.m.
- Estadio: Unión Tarma, Tarma.
- Árbitro principal: Jordi Espinoza Valles (FIFA).
- Asistente 1: Alberth Alarcón Luján (FIFA).
- Asistente 2: José Bernardo Osorio (Pasco).
- Cuarto árbitro: Gustavo Huamán López (Junín).
- Asesor: Boris Cabrejos Soto (Junín).
- VAR: Alejandro Villanueva Ponce (FIFA).
- AVAR: Coty Carrera Escalante (CONAR).
- Quality Manager: Javier Reyes Torres (CONAR).
FC Cajamarca vs. UTC
- Hora: 1:15 p.m.
- Estadio: Héroes de San Ramón, Cajamarca.
- Árbitro principal: Edwin Ordoñez Medina (FIFA).
- Asistente 1: Stephen Atoche García (FIFA).
- Asistente 2: Sergio Arana Castro (CONAR).
- Cuarto árbitro: Carlos Durán Cabrera (Cajamarca).
- Asesor: Wilson Rodríguez Basauri (Cajamarca).
- VAR: Pablo López Ramos (FIFA).
- AVAR: Alan Chale Dávila (Lambayeque).
- Quality Manager: Carmen Retuerto Pizarro (CONAR).
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
- Hora: 3:30 p.m.
- Estadio: Campeones del 36, Piura.
- Árbitro principal: Daniel Ureta Pereda (FIFA).
- Asistente 1: Hector Fluza Rolando (CONAR).
- Asistente 2: Carlos Pérez Samame (Lambayeque).
- Cuarto árbitro: Carlos Benites Bermudez (Piura).
- Asesor: Victor Talledo Gonzales (Piura).
- VAR: Augusto Menéndez Laos (FIFA).
- AVAR: Fernando Legario Vega (CONAR).
- Quality Manager: Melany Bermejo Guerra (CONAR).
Cienciano vs. Atlético Grau
- Hora: 7:00 p.m.
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.
- Árbitro principal: Michael Espinoza Valles (FIFA).
- Asistente 1: Carlos Medrano Mora (CONAR).
- Asistente 2: Luis Cossio Ancalle (Apurímac).
- Cuarto árbitro: Paula Calsina Chirinos (Cusco).
- Asesor: Joaquin Carreño Blanco (Cusco).
- VAR: Diego Haro Sueldo (FIFA).
- AVAR: Gerson Villamar Ramos (Arequipa).
- Quality Manager: Doris Doria Cachay (CONAR).
Jueves 29 de octubre
Los Chankas vs. Cusco FC
- Hora: 1:00 p.m.
- Estadio: Los Chankas, Andahuaylas.
- Árbitro principal: Sebastián Lozano Bedoya (CONAR).
- Asistente 1: Dan Merino Gonzales (CONAR).
- Asistente 2: Jeidels Flores Diaz (Ayacucho).
- Cuarto árbitro: Raúl Mina Zamalloa (Apurímac).
- Asesor: Lucio Villafuerte Casani (Apurímac).
- VAR: Jesús Cartagena Tiburcio (CONAR).
- AVAR: Edgar Cruz Paye (Puno).
- Quality Manager: Luis Seminario Barrientos (CONAR).
FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos
- Hora: 7:30 p.m.
- Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa.
- Árbitro principal: Rudy Méndez Castro (CONAR).
- Asistente 1: Michael Orue Medina (FIFA).
- Asistente 2: Guido Díaz Valdez (Cusco).
- Cuarto árbitro: Junior Goyzueta Meléndez (Arequipa).
- Asesor: Mauro Ruelas Huacasi (Arequipa).
- VAR: Jonathan Zamora Quiroz (CONAR).
- AVAR: Kevin Maxdeo Lagos (Cusco).
- Quality Manager: Mario Espichán Mendoza (CONAR).
VIDEO RECOMENDADO
- Tabla de la Liga 1 EN VIVO: así van las posiciones al cierre de la decha 13 del Clausura
- “El que ladra demasiado...”: La curiosa publicación de Alex Valera tras la fecha 13 del Clausura
- VIDEO: ver resumen y goles del partido, Alianza Lima vs CD Moquegua (1-0) por Torneo Clausura
- Alianza Lima 1-0 CD Moquegua: resumen del partido por Torneo Clausura 2026
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.