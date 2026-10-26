Kevin Ortega es juez FIFA desde el año 2019. (Foto: Conmebol)
Kevin Ortega es juez FIFA desde el año 2019. (Foto: Conmebol)
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer las designaciones arbitrales para los nueve encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Revisa quiénes dirigirán los partidos de Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y los demás equipos.

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