La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) dio a conocer las designaciones arbitrales para los nueve encuentros de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2026. Revisa quiénes dirigirán los partidos de Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario y los demás equipos.

¿Quiénes serán los árbitros de la fecha 14 de la Liga 1?

La programación contempla encuentros desde el martes 27 de octubre hasta el miércoles 4 de noviembre. Entre los compromisos destacados figuran Sporting Cristal contra Alianza Lima, programado para el jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, y Universitario frente a Sport Boys, que se disputará el 4 de noviembre en el Monumental.

Las designaciones incluyen a los árbitros principales, asistentes, cuartos árbitros, asesores y responsables del VAR y AVAR para cada compromiso.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: terna arbitral

El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima se jugará el jueves 29 de octubre, a las 3:30 p.m., en el estadio Alberto Gallardo, en Lima.

La responsabilidad de impartir justicia recaerá en Kevin Ortega Pimentel, árbitro principal con insignia FIFA. Sus asistentes serán Leonar Soto Rengifo y José Castillo Aliaga, ambos también con insignia FIFA.

Árbitro principal: Kevin Ortega Pimentel (FIFA).

Asistente 1: Leonar Soto Rengifo (FIFA).

Asistente 2: José Castillo Aliaga (FIFA).

Cuarto árbitro: Maykol Farromeque Uribe (CONAR).

Asesor: Jorge Jaimes Aldave (CONAR).

VAR: Joel Alarcón Limo (FIFA).

AVAR: Diego Jaimes Vallejos (CONAR).

Quality Manager: Silvia Reyez Juarez (CONAR).

Universitario vs. Sport Boys: árbitros designados

Universitario recibirá a Sport Boys el miércoles 4 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el estadio Monumental.

El árbitro principal será Micke Palomino Huamani, de la CONAR. La terna estará acompañada por Enrique Pinto Flores y Harlem Cocha Olaya como asistentes.

Árbitro principal: Micke Palomino Huamani (CONAR).

Asistente 1: Enrique Pinto Flores (FIFA).

Asistente 2: Harlem Cocha Olaya (CONAR).

Cuarto árbitro: Junior Rivera López (CONAR).

Asesor: Ildefonso Calderón Nuñez (CONAR).

VAR: César García Sarmiento (CONAR).

AVAR: Raúl López Cruz (CONAR).

Quality Manager: César Escano Zambrano (CONAR).

Micke Palomino. foto: CONAR

El resto de programación de los partidos y árbitros de la fecha 14

Martes 27 de octubre

Juan Pablo II vs. Sport Huancayo

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape.

Árbitro principal: Bruno Pérez Gutierrez (FIFA).

Asistente 1: Jesús Sánchez Cabrera (FIFA).

Asistente 2: Leoncio Benites Alcántara (Piura).

Cuarto árbitro: Chamber Bautista Jimenez (Lambayeque).

Asesor: Luis Cabrejos Arbulú (Lambayeque).

VAR: Robin Segura Tuanama (CONAR).

AVAR: Cristian Alica Calla (CONAR).

Quality Manager: Jesús Postigo López (CONAR).

Miércoles 28 de octubre

ADT vs. CD Moquegua

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Unión Tarma, Tarma.

Árbitro principal: Jordi Espinoza Valles (FIFA).

Asistente 1: Alberth Alarcón Luján (FIFA).

Asistente 2: José Bernardo Osorio (Pasco).

Cuarto árbitro: Gustavo Huamán López (Junín).

Asesor: Boris Cabrejos Soto (Junín).

VAR: Alejandro Villanueva Ponce (FIFA).

AVAR: Coty Carrera Escalante (CONAR).

Quality Manager: Javier Reyes Torres (CONAR).

FC Cajamarca vs. UTC

Hora: 1:15 p.m.

Estadio: Héroes de San Ramón, Cajamarca.

Árbitro principal: Edwin Ordoñez Medina (FIFA).

Asistente 1: Stephen Atoche García (FIFA).

Asistente 2: Sergio Arana Castro (CONAR).

Cuarto árbitro: Carlos Durán Cabrera (Cajamarca).

Asesor: Wilson Rodríguez Basauri (Cajamarca).

VAR: Pablo López Ramos (FIFA).

AVAR: Alan Chale Dávila (Lambayeque).

Quality Manager: Carmen Retuerto Pizarro (CONAR).

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Campeones del 36, Piura.

Árbitro principal: Daniel Ureta Pereda (FIFA).

Asistente 1: Hector Fluza Rolando (CONAR).

Asistente 2: Carlos Pérez Samame (Lambayeque).

Cuarto árbitro: Carlos Benites Bermudez (Piura).

Asesor: Victor Talledo Gonzales (Piura).

VAR: Augusto Menéndez Laos (FIFA).

AVAR: Fernando Legario Vega (CONAR).

Quality Manager: Melany Bermejo Guerra (CONAR).

Cienciano vs. Atlético Grau

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega, Cusco.

Árbitro principal: Michael Espinoza Valles (FIFA).

Asistente 1: Carlos Medrano Mora (CONAR).

Asistente 2: Luis Cossio Ancalle (Apurímac).

Cuarto árbitro: Paula Calsina Chirinos (Cusco).

Asesor: Joaquin Carreño Blanco (Cusco).

VAR: Diego Haro Sueldo (FIFA).

AVAR: Gerson Villamar Ramos (Arequipa).

Quality Manager: Doris Doria Cachay (CONAR).

Jueves 29 de octubre

Los Chankas vs. Cusco FC

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Los Chankas, Andahuaylas.

Árbitro principal: Sebastián Lozano Bedoya (CONAR).

Asistente 1: Dan Merino Gonzales (CONAR).

Asistente 2: Jeidels Flores Diaz (Ayacucho).

Cuarto árbitro: Raúl Mina Zamalloa (Apurímac).

Asesor: Lucio Villafuerte Casani (Apurímac).

VAR: Jesús Cartagena Tiburcio (CONAR).

AVAR: Edgar Cruz Paye (Puno).

Quality Manager: Luis Seminario Barrientos (CONAR).

FBC Melgar vs. Comerciantes Unidos

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Monumental de la UNSA, Arequipa.

Árbitro principal: Rudy Méndez Castro (CONAR).

Asistente 1: Michael Orue Medina (FIFA).

Asistente 2: Guido Díaz Valdez (Cusco).

Cuarto árbitro: Junior Goyzueta Meléndez (Arequipa).

Asesor: Mauro Ruelas Huacasi (Arequipa).

VAR: Jonathan Zamora Quiroz (CONAR).

AVAR: Kevin Maxdeo Lagos (Cusco).

Quality Manager: Mario Espichán Mendoza (CONAR).

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