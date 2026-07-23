Edwin Ordóñez dirigirá el Universitario vs. Cusco FC. (Foto: Agencias)
Edwin Ordóñez dirigirá el Universitario vs. Cusco FC. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación oficial de jueces para la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Entre las designaciones destacabn las de los partidos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, equipos que arrancaron el campeonato con victorias y buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla.

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