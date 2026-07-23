La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación oficial de jueces para la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, jornada que se disputará entre el viernes 24 y el domingo 26 de julio. Entre las designaciones destacabn las de los partidos de Universitario de Deportes y Alianza Lima, equipos que arrancaron el campeonato con victorias y buscarán mantenerse en la parte alta de la tabla.

El encuentro que abrirá la participación de Universitario será este viernes en el estadio Monumental frente a Cusco FC. Para ese compromiso, la Conar designó a Edwin Ordóñez como árbitro principal, mientras que Pablo López estará a cargo del VAR. Los cremas intentarán sumar su segundo triunfo consecutivo luego de vencer a ADT en la primera jornada.

Por el lado de Alianza Lima, el equipo de Pablo Guede visitará a Comerciantes Unidos el domingo en Cutervo. El encargado de impartir justicia será Augusto Menéndez, quien tendrá el apoyo de Jesús Cartagena desde la cabina del VAR. Los blanquiazules llegan motivados tras superar a Sport Huancayo y buscarán seguir con puntaje perfecto en el inicio del Clausura.

Otro de los partidos más atractivos de la jornada será el choque entre Melgar y Sporting Cristal, programado para el sábado en Arequipa. Michael Espinoza fue elegido como árbitro principal y David Huamán estará en el VAR. Además, Kevin Ortega dirigirá el Sport Boys vs. ADT y Sebastián Lozano hará lo propio en el duelo entre Alianza Atlético y Los Chankas.

Universitario vs. ADT. (Foto: Universitario)

Programación de árbitros de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Viernes 24 de julio

Alianza Atlético vs. Los Chankas (3:00 p.m.)

Árbitro: Sebastián Lozano | VAR: Alejandro Villanueva

Universitario vs. Cusco FC (8:30 p.m.)

Árbitro: Edwin Ordóñez | VAR: Pablo López

Sábado 25 de julio

Sport Boys vs. ADT (10:30 a.m.)

Árbitro: Kevin Ortega | VAR: Jordi Espinoza

Sport Huancayo vs. Atlético Grau (1:00 p.m.)

Árbitro: Daniel Ureta | VAR: Alexander Blas

Juan Pablo II vs. Cienciano (3:15 p.m.)

Árbitro: Micke Palomino | VAR: César García

Melgar vs. Sporting Cristal (8:00 p.m.)

Árbitro: Michael Espinoza | VAR: David Huamán

Domingo 26 de julio

UTC vs. CD Moquegua (1:00 p.m.)

Árbitro: Bruno Pérez | VAR: Diego Haro

Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima (3:30 p.m.)

Árbitro: Augusto Menéndez | VAR: Jesús Cartagena

Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca (7:00 p.m.)

Árbitro: Joel Alarcón | VAR: Robin Segura

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