Alianza Lima se proclamó como el flamante ganador del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1 Betsson. Tras golear 6-1 a Binacional en el estadio Alejandro Villanueva, el conjunto blanquiazul le sacó ocho puntos de ventaja a Universitario, su más cercano perseguidor, y aseguró el primer lugar de la primera competencia del año a nivel local. | Noticias de la Liga 1 Betsson

Guillermo Salas, técnico de Alianza, habló en conferencia de prensa y se refirió al impresionante comienzo de carrera que ha tenido como entrenador. “Agradezco a Dios, mejor inicio de carrera en lo personal, nunca lo habría soñado. Es un logro importante para la institución, pero todavía es el inicio. Queda el Clausura, hay que esperar la Copa Libertadores que nos deja un poco mortificado”.

Asimismo, el ‘Chicho’ agregó: “Este título es de todos, no solo de los jugadores. La importancia que es para mí tener tantos buenos jugadores a mi mando. Hemos sacado puntos importantes donde nuestros rivales no lo hicieron, plazas muy complicadas, es mérito de ellos”.

Liga 1: ¿de qué sirve ganar el Torneo Apertura 2023?

Ganar el Torneo Apertura es dar un gran paso en las aspiraciones que tiene Alianza de ser tricampeón nacional, pues le asegura un lugar en los ‘play off’ para disputar el título de la temporada.

No obstante, hay que tener en cuenta que si los ‘íntimos’ no se ubican entre los ocho primeros de la tabla acumulada, no tendrán derecho a esta posibilidad y esta plaza será otorgada al mejor posicionado en dicha clasificación general.

Asimismo, si Alianza logra ubicarse entre los dos primeros del Acumulado, tendrá asegurada su presencia en la gran final para disputar el título nacional. En caso gane también el Apertura, será campeón nacional automáticamente.

Alianza Lima: cuándo volverá a jugar

Alianza volverá a jugar este viernes 2 de junio por la penúltima jornada del Torneo Apertura. Los blanquiazules visitarán a ADT en Tarma desde las 8 p.m. Luego, el plantel aliancista quedará concentrado para recibir a Atlético Mineiro por la Copa Libertadores el próximo martes 6 de junio.

Alianza Lima venció 6-1 a Binacional, por la fecha 17 del Apertura 2023 y ganó el Torneo Apertura.