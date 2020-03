Sin Copa América de por medio y con un calendario bastante más apretado, la Liga de Fútbol Profesional del Perú, planea el reinicio de la Liga 1 para el mes de mayo, siempre y cuando se de por finalizado el estado de emergencia y tras los 15 días de reacondicionamiento físico que han solicitado los equipos antes de empezar a jugar.

Así lo informó Victor Villavicencio, gerente de la LFP del Perú, quien en entrevista con Radio Ovación, reveló los detalles y acciones que tomarían para que se cumpla con el calendario de la Primera División.

“Nosotros, como Liga 1 Movistar, seguiremos acatando todas las normas que viene dictando el gobierno que son para proteger la salud de todas las familias peruanas, sin dejar de analizar varios escenarios para ver la posible reanudación del torneo local en su debido momento”, señaló.

Y bajo esa premisa, adelantó que, de acuerdo a los plazos establecidos y si no hay otras restricciones, el torneo podría volver en el mes de mayo. “La cuarentena podría ampliarse por lo que el Apertura podría reanudarse en el mes de mayo, luego de los 15 días que se otorgarán a fin de que los clubes realicen el reacondicionamiento físico respectivo”.

Las fechas a usarse y otros detalles más

Otro de los detalles que considera la Liga 1 para que se cumpla con el calendario, es la postergación de la Copa América de este año, lo cual le permite al fútbol peruano contar con 30 días para programar partidos. "No habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que, podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio. Así como las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”

Sin embargo, si la emergencia sanitaria persiste y se mantiene vigente la restricciones para eventos que congreguen más de 300 personas, Victor Villavicencio indicó que se podría jugar a puerta cerrada. "Significaría un duro golpe para los clubes en el tema económico porque tendría que jugarse en ese lapso de tiempo a puertas cerradas, situación que sin duda tenemos que conversarla con los clubes”.

La Copa Bicentenario y la Liga 2

Pero no todo es color de rosa, tras la cuarentena que se vive por la pandemia del coronavirus y el retraso en el calendario futbolístico, la Coppa Bicentenario, según dijo Villavicencio, no se jugaria. “Se podría modificar el formato o, si se presentara un caso extremo, no se jugaría y, en ese caso, el octavo puesto del acumulado de la Liga 1 clasificaría a la Copa Conmebol Sudamericana 2021”.

Mientras que el torneo de ascenso, la Liga 2, no sufriría variaciones en el calendario, pero sí en cuanto a ingresos por taquillas si sedetermina que se juegue a puertas cerradas. "La Liga 2 debería arrancar en mayo, sin embargo se analiza posponerla unos días. Si bien los clubes solo deberán preocuparse en participar, -la FPF solventará todos los gastos-, sus ingresos provienen de sus taquillas y sponsors; por lo que, al igual que la Liga1 esperaremos las medidas que dicte el Gobierno con el fin de tomar las mejores decisiones”, sentenció.