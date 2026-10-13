Por Redacción EC

La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) se pronunció sobre la posible sanción contra Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y Miguel Rondelli, director técnico de FBC Melgar, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre el arbitraje en la Liga 1 2026.

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