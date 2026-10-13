La Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) se pronunció sobre la posible sanción contra Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y Miguel Rondelli, director técnico de FBC Melgar, tras la polémica generada por sus declaraciones sobre el arbitraje en la Liga 1 2026.

A través de la Comisión Disciplinaria, el organismo aclaró que no existe ningún procedimiento disciplinario abierto contra ambos entrenadores. De esta manera, descartó los rumores sobre posibles castigos luego de los cuestionamientos que realizaron en los últimos días.

La información fue difundida tras las versiones que apuntaban a una eventual investigación contra los estrategas por sus declaraciones públicas. Sin embargo, la Liga precisó que no se había presentado ningún reclamo formal contra ellos.

¿Por qué se hablaba de una posible sanción contra Guede y Rondelli?

La polémica comenzó después del empate 2-2 entre Universitario de Deportes y FBC Melgar, disputado en el estadio Monumental. Tras el encuentro, Miguel Rondelli cuestionó decisiones arbitrales y el funcionamiento del VAR, lo que generó diversas reacciones en el entorno del fútbol peruano.

Posteriormente, Pablo Guede también se refirió a la situación y respaldó los cuestionamientos de su colega. Sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre una posible intervención de los organismos disciplinarios de la Liga 1.

En medio de este escenario, surgieron versiones sobre eventuales sanciones para ambos entrenadores. No obstante, la Comisión Disciplinaria aclaró que no se había iniciado ningún proceso en su contra.