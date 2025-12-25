Desde Enríquez, el mejor arquero 2025 hasta Callejo, goleador del campeonato: ¿Qué deseos pidieron las figuras de la Liga 1 por Navidad?

La Navidad llega cuando el ruido del fútbol se apaga. Con el torneo ya en el retrovisor, los futbolistas dejan por unos días el calendario, la tabla y la urgencia del resultado para volver a lo esencial. Es tiempo de balances personales, de encuentros postergados y de silencios que dicen más que cualquier conferencia de prensa. Para algunos, la fecha tiene sabor a alivio; para otros, a reflexión. En ese espacio íntimo, lejos del estadio y del aplauso, la Navidad se convierte en una pausa necesaria para mirarse hacia adentro y preguntarse qué significó el año que se va y qué esperan del que viene.

En una profesión donde casi nunca se tiene feriados, ¿qué significado conserva hoy la Navidad para ti, después de todo lo que te tocó vivir este año? El Comercio buscó conocer las sensaciones de cómo viven nuestras figuras del fútbol peruano. Aquí sus respuestas.

Si esta Navidad pudieras pedir un solo deseo, no para el fútbol sino para tu vida fuera de la cancha, ¿cuál sería y por qué?

Diego Enríquez - Sporting Cristal

La Navidad significa unión familiar, paz y alegría poder pasar con tu seres queridos. Y después de un año de grandes retos llegar a esta parte final del año satisfechos y con mucha ilusión para lo que viene.

Si me tocaría pedir un deseo sería pedirle a Dios mucha salud tanto a mí como a mi familia, pues es una parte fundamental para mi carrera.

Facundo Callejo - Cusco FC

La Navidad es un momento especial porque es donde nos juntamos todos y podemos pasar una linda noche.

Lo único que pretendo es que mi gente tenga salud , trabajo y felicidad. Eso es lo que más anhelo.

Juan Manuel Tévez - Cusco FC

La navidad hoy en día nos da la compañía de la familia que es la que no vemos en todo el año, recordar historias de otras navidades de cuando uno era más chico. En conclusión es un reencuentro.

Mi deseo sería poder disfrutar de la vida con la familia y el fútbol desde algún otro lugar como ayudante, dirigente o representante (risas).

Iván Colman - Cusco FC

La Navidad significa día familiar, descanso y paz. Vivi un año muy lindo en lo deportivo. Así que voy a brindar y solo agradecer a Dios por todo lo vivido , por la salud y por las bendiciones que nos da siempre . Que nos siga protegiendo de todo mal y que siga siendo el en todo momento. Feliz Navidad para todos.

Christian Flores - Juan Pablo II

La Navidad es el significado de unión, de estar juntos con la familia, amigos, gente allegada a ti y gente que te suma, ya que siempre va a querer lo mejor para ti.

Mi único deseo es que mi familia siempre esté junta y esté unida. Solo mi familia el resto como lujos y dinero que me falten, pero mi familia nunca. Ese es mi deseo de todo corazón y que Dios siempre me bendiga y cuide de ellos.

Carlos Grados - Club Deportivo Moquegua

Para mí la Navidad me da tiempo y espacio con mis seres queridos. Por nuestro trabajo, estamos en constantes cambios y viajes semanales. Este momento es de apreciar la familia y sobretodo nuestro señor Jesús.

Pido por las personas más necesitadas y que cada uno de nosotros dejemos de lado los pirotécnicos, festejos y oremos juntos como familia que no se olvide, este es el momento de Jesús.