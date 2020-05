Muchos equipos de fútbol pasan apuros económicos debido a la cuarentena por el coronavirus (covid-19). Entre las medidas pasa aliviar los gastos, muchos equipos tuvieron que reducir los sueldos a sus futbolistas. Perú no es la excepción, Cantolao, César Vallejo y Sporting Cristal son algunas de las instituciones en realizar estos ajustes.

Sin embargo, hay equipos que por el momento no han tenido que reducir el sueldo a sus futbolistas, uno de ellos la San Martín. Diego Penny contó que por el momento siguen ganando lo mismo: “No hemos recibido ningún tipo de ajuste económico porque la San Martín es un club serio y que programa sus pagos de acuerdo a sus ingresos”, dijo en entrevista a Ovación.

Todavía no hay fecha de retorno para la Liga 1, pero Diego Penny ve como una prioridad que los casos positivos por coronavirus dejen de aumentar: “Lo más importante hoy es que la gente deje de contagiarse. No queremos pasar por encima de nadie. Como industria deportiva pretendemos que nos consideren como tal, como una industria importante en la sociedad. Hay mucha incertidumbre pero tenemos confianza y ganas de seguir trabajando”.

Lamentó lo que pasan algunos futbolistas

Las medidas tomadas por algunos clubes en contra de sus jugadores no fueron ajenas a Diego Penny que lamentó estas decisiones en medio del contexto que vive el Perú y el mundo: “Hay clubes que están tratando de echarle la culpa al virus por su mala gestión. No lo podemos permitir. Estamos viviendo una situación única en la historia. La voluntad de los jugadores es ayudar a los equipos pero no verse perjudicados cuando no es necesario", agregó.

San Martín tiene uno de los planteles más baratos y más jóvenes de la Liga 1. La mayoría de sus jugadores son de sus canteras y de préstamos de otros equipos. Diego Penny es el más experimentado del plantel dirigido por el argentino Héctor Bidoglio.

Solo se jugaron seis fechas de la Liga 1 y la San Martín se ubica en la undécima posición con 8 puntos. El líder es Alianza Universidad con 16 unidades, seguido de Ayacucho FC, Binacional y Universitario, los tres con 13 puntos.

