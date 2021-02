Desde que Jefferson Farfán dejó Lokomotiv Moscú en agosto del 2020, se encuentra en la búsqueda de un nuevo club. La ‘Foquita’ trabajó todos estos meses en la VIDENA esperando recuperarse de la operación a la rodilla de la que fue víctima y definir su futuro. Aún no se conoce en qué equipo jugará este 2021; sin embargo, ofertas no le faltan, entre ellas, la de Deportivo Municipal.

El club edil se ha mostrado más que interesado en contar con los servicios de Farfán. Franco Navarro, entrenador del primer equipo esta temporada, declaró hace algunos días que estaría encantando con la idea. Renato Ricci, director deportivo, se sumó al comentario.

“Hemos tenido contacto con personas cercanas a Jefferson Farfán. Tiene las puertas abiertas del club, por supuesto que nos gustaría que venga”, dijo Ricci en conversación con RPP.

“Tuvimos conversaciones con el entorno de Jefferson y estamos en eso. No se define tan pronto, es una decisión que tiene que tomar el jugador. Se está viendo con calma y ojalá se pueda dar”, agregó.

Farfán inició su carrera deportiva en Deportivo Municipal, club en el que jugó hasta los 8 años, cuando Alianza Lima logró comprar su carta pase.

Gareca se pronunció sobre el momento de Farfán

“Jefferson tiene una edad en la cual él tiene que luchar y buscar su mejor forma porque los años pasan. Estuvo entrenando en la Videna y conversamos permanentemente con él”, inició Gareca en su primer conferencia de prensa desde Argentina.

Del mismo modo, el ‘Tigre’ también se refirió al futbolista y la persona. “Es un jugador (Farfán) muy competitivo, de un nivel de gran competencia. En el partido que jugó contra Brasil eran muy pocas las posibilidades que tenía para jugar, era un problema real que tenía, pero le tocó arriesgar, quiso arriesgar y nos dejó sorprendidos con el grado de exigencia que lo hizo, sorprendidos porque estaba bastante complicado”, agregó.

“El buen rendimiento nos lleva a pensar que estamos en presencia de un jugador que no va a bajar los brazos, que no se va a entregar, que va a estar hasta las últimas consecuencias. Nos va a llevar a tenerlo en observación. No estoy en condiciones de que Farfán estará en la convocatoria, eso lo analizaremos”, aseguró el entrenador de la Selección Peruana en cuanto a la posibilidad de que ‘Jeffry’ esté en una lista.

