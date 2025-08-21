Edson Aubert y el drama del descendido Binacional: “Los únicos perjudicados somos los jugadores, el presidente del club Aquino no aparece”

Como si fuese la peor de las pesadillas, todo un plantel de jugadores se quedó fuera de juego, y en medio de una decisión que lo afectó directamente. La resolución de la Corte Superior de Justicia de Puno, emitida este martes 19 de agosto, ha removido los cimientos del campeonato. Deportivo Binacional quedó fuera de la Liga 1 tras la revocatoria del amparo que lo mantenía en competencia. La consecuencia es inmediata: el club desciende a la Liga 2 y todos sus partidos del Torneo Clausura desaparecen de la estadística oficial.

La tabla de posiciones, por lo tanto, también cambió de golpe. Universitario de Deportes pasa a ser líder con 14 puntos, mientras que Sporting Cristal y Cusco FC pierden las unidades que habían ganado ante Binacional, por lo que quedan con 13 y 12, respectivamente. Es un giro inesperado que reconfigura la lucha en la parte alta en pleno desarrollo del Clausura.

En Juliaca, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. “Aún no se comunican con nosotros por parte de la dirigencia, estamos a la espera que lo hagan. Los únicos perjudicados somos nosotros, pero nadie piensa en eso lamentablemente”, dijo a El Comercio Edson Aubert, uno de los referentes del equipo.

La incertidumbre es total. Ni siquiera los jugadores saben cuál será el siguiente paso. Ayer miércoles, el plantel cumplió con el entrenamiento que tenía programado un partido contra Ayacucho FC para este viernes 22 de agosto. “Seguimos a la espera que nos digan algo. Nos despedimos nada más al final del entrenamient. El presidente Aquino no aparece”, repitió Aubert sobre la situación del plantel al día siguiente de conocer la noticia del descenso.

En las últimas horas, los jugadores del plantel de Binacional siguen sin conocer nada sobre su futuro por parte del club. Sin embargo, Aubert adelantó que “todos quedamos libres esperando que algún club nos contrate”.

Binacional, el club de la polémica

Juliaca, agosto 2025. Un frío cortante inunda el altiplano, donde hace apenas algunos años resonaban los ecos de festejos. En el 2019, Deportivo Binacional se erigía como un inesperado campeón del fútbol peruano, doblegando a Alianza Lima en una final que transfiguró su historia. Hoy, ese mismo club vive su hora más oscura: ha sido excluido de la Liga 1 Te Apuesto 2025 y consigna su descenso definitivo, no por resultados en el campo, sino por una decisión judicial que borra su paso por la temporada.

La novela tiene raíces en lapidarios descensos y resurrecciones. Deportivamente, Binacional había perdido la categoría en el 2022 tras una pobre campaña, pero recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El fallo le permitió recuperar puntos esenciales, y retornar a Primera División en el 2022 tras una primera victoria judicial. No obstante, esa resurreción resultó efímera.

En el 2023, una vez más el equipo fue protagonista en la tabla de abajo: ni siquiera la victoria sobre Melgar alcanzó para salvarlo, y cayó a la Liga 2 por su cuenta. No conforme, Binacional litigó nuevamente: alegó que irregularidades del Sport Boys (una sanción de puntos aplicada tardíamente) afectaron su posición. El argumento, admitido por una instancia local, le devolvió una medida cautelar para jugar en Primera en 2025.

Ese recurso impulsó un cambio abrupto en el reglamento del torneo 2025, cuando la Liga 1 incorporó a Binacional y Ayacucho FC—también repuestos judicialmente—llevando el certamen a 19 clubes. El artículo 10 fue modificado: si uno de estos equipos era retirado por una futura sentencia, todos sus partidos —jugados y por jugarse— serían anulados, sin puntos ni goles, aunque las sanciones disciplinarias se mantendrían.

La tensión estalló el 15 de marzo: el TAS rechazó la apelación del club juliaqueño, validando la resolución de la FPF que lo contradecía. El silencio administrativo se prolongó, y el desenlace llegó recién el 19 de agosto: la FPF anunció oficialmente su exclusión de la Liga 1 y del Torneo Juvenil Sub-18, tras la anulación de la medida cautelar que había garantizado su participación.

Así, Deportivo Binacional transita hoy de un recuerdo glorioso a una historia truncada, marcada por fallos judiciales, reglamentos cambiantes y decisiones institucionales que superaron la cancha. La dirigencia, judicialmente activa, no logró salvarlo de una expulsión que huele a cierre definitivo más que a un nuevo comienzo. El club, que una vez sorprendió al país con su ascenso fulminante, ahora queda relegado a un vacío legal y deportivo, en un final que suena más a estampida que a despedida.

