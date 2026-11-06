Por Fernanda Huapaya

El pasado 31 de octubre, Latinoamérica fue testigo de un hecho sin precedentes a nivel de transmisiones de fútbol profesional. A través de la señal de ESPN, el clásico alemán entre Bayern Munich y Borussia Dortmund fue transmitido, en una edición especial y en tiempo real, como recreación de figuras virtuales de Playmobil.