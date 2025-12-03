Alianza Lima empató 1-1 con Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la semifinal ida de los playoffs de la Liga 1 2025, el martes 2 de diciembre de 2025. Pero el verdadero ganador del partido fue Hernán Barcos.

En medio de la polémica por su no continuidad en el conjunto ‘íntimo’, el ‘Pirata’ ingresó desde el banquillo de suplentes para marcar las tablas del duelo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En este contexto, la página ‘Son Datos No Opiniones’ publicó una reveladora estadística que catapulta a Barcos como uno de los mejores fichajes de los últimos años.

El delantero argentino, desde su llegada al Perú en el 2021, registra un total de 68 goles en la Liga 1. Nadie marcó más goles que él en estos cinco años. Solo Álex Valera se le asoma muy de cerca con 67 anotaciones.

Nadie ha anotado más goles que Hernán Barcos en Liga 1 desde su llegada en 2021. Son 68 en total, superando a Alex Valera que registra 67. — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) December 3, 2025

El delantero argentino, ídolo en La Victoria, destacó su compromiso con el club a lo largo de cinco temporadas: desde su llegada, se ganó el respeto de la hinchada con actuaciones clave y goles decisivos, lo que lo convirtió en una pieza histórica del plantel. A pesar de los rumores de salida, su mensaje transmite serenidad y reconocimiento por su etapa en el equipo.

Finalmente, Barcos dejó en claro que, por respeto al club y a los hinchas, cualquier decisión que se tome sobre su futuro será anunciada públicamente de forma ordenada. Mientras tanto, instó a mantener la calma y confiar en su experiencia: él está “tranquilo” con lo vivido y espera que, si hay novedades, se comuniquen de forma justa y directa.