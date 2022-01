Conforme a los criterios de Saber más

En Lausana, una ciudad suiza a orillas del lago Lemán -el más grande de Europa occidental- que se encuentra a diez mil kilómetros de la convulsionada Lima, se podría modificar una vez más el futuro del fútbol peruano. Así como pasó con Alianza Lima el año pasado, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) emitirá un fallo en unos días que afectaría el fixture de la Liga 1 2022. Son cinco clubes los involucrados, aunque cuatro (San Martín, Binacional, Carlos Stein y Cusco FC) esperan el veredicto final con los dedos cruzados.

¿Qué fue lo que pasó para que el organismo internacional nuevamente decida sobre nuestro campeonato? Recordemos: a fines de agosto, por la fecha 9 de la fase 2, Cienciano y Cusco FC igualaron a dos goles. Los dos equipos cusqueños se repartieron los puntos…en principio. Luego, el cuadro ex-Real Garcilaso reclamó una mala inscripción del futbolista Mathías Carpio y la Comisión Disciplinaria de la FPF le dio la razón.

Cienciano apeló, pero su pedido fue denegado. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Pese a que su clasificación a la Sudamericana 2022 estaba asegurada y que el punto en disputa no iba a cambiar su situación, el ‘Papá’ acudió al TAS para que, según su postura, se haga justicia.

El reclamo del cuadro rojo no solo perjudicaría a Cusco FC -perderá los dos puntos y descendería- sino que beneficiaría a San Martín y Binacional. Los dos clubes que, por ahora, bajaron presentaron en conjunto una medida cautelar ante el tribunal para suspender el descenso con el fin de apoyar la decisión de Cienciano.

¿Cuándo se conocerá el fallo y qué creen en la San Martín?

Luego de postergarse por una semana el inicio de la Liga 1 por la alarmante situación del COVID-19 en el Perú, el torneo podría tener otra modificación. DT El Comercio se comunicó con Julio García, abogado deportivo y asesor legal de los clubes apelantes (San Martín, Binacional y Cienciano), quien señaló que el fallo saldría entre el lunes y miércoles de la próxima semana.

“Sinceramente creo que estamos con un 66% de posibilidades de que el fallo salga a favor de San Martín. Y estoy siendo conservador. Creo que hay un caso bastante sólido de San Martín” , nos comenta sobre sus expectativas. Eso sí, aclara que el proceso debería terminar con lo que decida el Tribunal de Arbitraje Deportivo. “Las decisiones del TAS son inapelables. Lo que el fallo diga, la FPF tendría que actuar”.

“Si alguien considera que se ha afectado de alguna manera su derecho a presentar alguna prueba podría ir al Tribunal Federal Suizo, pero tendría que esperar bastante para eso”, añade.

“Estamos esperando que salga positivo”, nos comenta Álvaro Barco, quien aún no define su futuro de seguir como director deportivo del club santo. “El TAS define y la federación tiene que acatar como a como dé lugar”, replica lo dicho por el doctor García.

Los escenarios para un torneo…¿de 19 equipos?

En general son dos escenarios los que se podrían dar: si el TAS falla en contra de Cienciano y los otros dos equipos, todo seguirá igual; si falla a favor, se debe modificar el descenso. En este último caso, hay otros panoramas un poco más complejos que la Federación Peruana de Fútbol debería solucionar.

La resta de puntos a Cusco FC haría que el cuadro cusqueño descienda. Esto daría paso a que San Martín ocupe el decimosexto lugar en la tabla acumulada y, en teoría, debería jugar un partido de revalidación para decidir su permanencia. Mientras que Binacional, que jugó ese encuentro extra contra Carlos Stein y lo perdió, se ubicaría en el puesto 15 y se salvaría automáticamente.

Así quedó el descenso

de la Liga 1 2021 Clubes Puntos Dif. de gol 14° Cusco FC 25 -4 15° Alianza Atlético 25 -15 16° Binacional* 25 -18 17° San Martín 25 -21 18° Alianza UDH 23 -20 *Jugó el partido de revalidación ante Carlos Stein y perdió.

Así quedaría el descenso

si el TAS falla en contra de Cusco FC 14° Alianza Atlético 25 -15 15° Binacional 25 -18 16° San Martín 25 -21 17° Cusco FC 23 -4 18° Alianza UDH 23 -20 *FPF tendría que decidir si San Martín disputa un partido

de revalidación ante Carlos Stein.

“Esa es la parte compleja que tiene que resolver la FPF. Carlos Stein ya se ganó un derecho para jugar en Primera (NdR: haber derrotado a Binacional en el partido de revalidación). Eso es lo que tiene que administrar la FPF, encontrar una solución que respete lo que resuelva el TAS y que por otro lado respete el derecho de todas las partes”, señala García.

Stein es uno de los clubes involucrados indirectamente, pero decidió no ser parte para defender un eventual derecho ante la consulta del propio tribunal. Por eso, quedará sujeto a lo que se decida.

En esa situación, en caso de que el TAS falle a favor de Cienciano y los otros dos clubes, se podría programar un nuevo partido de revalidación y anular el que ganó justamente en campo el cuadro lambayecano. Si el club opta por no jugarlo, perdería y se quedaría en la Liga 2. Otro escenario es que, según comentó el asesor legal, la Liga 1 2022 se juegue con 19 equipos, pese a que ya se sorteó el fixture con 18 clubes.

“Es culpa y responsabilidad de la Federación Peruana de Fútbol y de sus órganos. El año pasado la Comisión de Licencias de la FPF no fue capaz de entender, más allá de que Alianza Lima le sustentó adecuadamente que tenía legitimación para intervenir en el tema y tuvo que ser el TAS el que reformara eso. Terminamos haciendo un papelón”, sentenció.

Las consecuencias

San Martín puede tener un “salvavidas” con el fallo del TAS para quedarse en Primera. Pero, pese a las expectativas alentadoras, el club santo podría sufrir las consecuencias de armar un equipo a última hora, ya sea para disputar un partido de revalidación o la Liga 1.

El cuadro de Santa Anita no tiene técnico y solo entrena con ocho juveniles que aún tienen contrato. Además de algunos jugadores que “están probando suerte y esperando el fallo”, como nos dice Álvaro Barco. Estos últimos serían Rinaldo Cruzado, quien aún no define su fichaje por ADT de Tarma, y Junior Viza, quien el año pasado jugó la Liga 2. De hecho, el propio Barco no sabe qué será de su futuro. “No he conversado con los directivos de la San Martín”, afirma.

Si el fallo favorece a los santos, tendrán que armar un plantel desde cero, incluyendo la contratación de un técnico. Si no los beneficia, es muy probable que el último bicampeón del fútbol peruano no participe en la Segunda. “No habrá presupuesto”, afirma Barco.

