“De Alianza prefiero no hablar, muchachos”, decía un joven Sergio Peña de 20 años a los periodistas que se acercaban a entrevistarlo tras la conferencia de su presentación en la sede de Deportivo San Martín en Santa Anita. Eran los primeros días del 2016 y Chemo Del Solar había convencido al volante para seguir en el torneo local con una etapa de préstamo con los albos tras no destacar en el último semestre del 2015 con el cuadro íntimo. Para el volante había pasado un año desde que era el conductor de la selección peruana Sub 20 en el Sudamericano, y faltaría un año más para volver al Granada B de la Tercera División de España.

La campaña de los santos en el torneo local no fue espléndida, pero le alcanzo a Peña para encaminar el rumbo de su carrera, la cual había comenzado el 2012 y sin haber tenido un gran desempeño con Alianza Lima el 2013 lo catapultó a Europa al año siguiente. Sin oportunidades, Matute le volvió abrir las puertas (2015) aunque sin mayores sobresaltos. Y aquí tuvo que ser clave la aparición de San Martín en su camino para llenarlo de confianza en sí mismo. Lo que vino después es solo la muestra de que un paso hacia atrás es muchas veces para tomar un mayor impulso.

Claro, el ejemplo sirve para explicar el tema de cuando un seleccionado o potencial convocado a la selección peruana decide retornar al fútbol local cuando en el extranjero no encuentra oportunidades. Como éste muchos más casos han sucedido en los últimos años. Sin embargo, no siempre el éxito está asegurado. Existen historias en las que el regreso ha significado un estancamiento, o también la cercanía con el final de una carrera, como está por suceder con Jefferson Farfán, a quien le han tocado el cariño que siente por Deportivo Municipal para ver si viste la banda en esta temporada.

Hagamos un paneo total solo con los titulares de la selección peruana. Pedro Gallese dejó México y jugó un año en Alianza Lima (2019) antes de volver al extranjero. Luis Advíncula se refugió en Sporting Cristal (2014) cuando no pudo destacar ni en Hoffenheim ni en Ponte Preta. Miguel Araujo no sería el zaguero central maduro que juega en FC Emmen sin sus años y títulos con los íntimos (2014-2018) tras no triunfar en el Estrella Roja de Serbia.

Edison Flores marchó al Villarreal de España el 2012 como el mejor jugador de la Copa Libertadores Sub 20 (2011) y aún así recién encontró su mejor versión en Universitario entre 2014 y 2016. Otro ejemplo es Christian Cueva. Era un terremoto de grado 8 cuando pasó de San Martín a Vallejo y, luego, firmó por Unión Española y Rayo Vallecano. Con la misma intensidad eligió tener una pasantía en La Victoria (2014-2015) antes de convertirse en el creativo determinante del equipo de Ricardo Gareca. Ahora, después de sufrir maremotos y huracanes en su currículo y cuando todos creíamos que volvería a la Liga 1, ‘Aladino’ agarró la alfombra y voló a Arabia Saudita.

Raúl Ruidíaz tampoco se queda atrás. Cuando emigró a la Universidad de Chile (2012) captó la atención de muchos clubes, pero solo convenció a Coritiba de Brasil para pagar por su ficha. En la tierra del fútbol ni abrió el marcador. Por eso volvió al Perú para cobrarse todas las revanchas personas. Entre Universitario (63) y Melgar (5) marcó 68 goles. Suficiente para que Monarcas Morelia le tire la camiseta de la Liga MX. Que hoy sea el jugador franquicia de los Seattle Sounders habla bien de la decisión de elegir al torneo local como un trampolín hacia la fama.

¿Cuál es el camino correcto cuando se regresa a la liga local? La cuestión ha sido respondida con los casos expuestos. Sacrificio en el tema económico, esfuerzo para encontrar un mejor nivel y enfoque para saber que el fútbol del extranjero es el principal objetivo a conseguir.

“La Copa Libertadores me sedujo, me trajo de regreso al Perú y estoy aquí con ganas de salir adelante, de darle lo mejor de mi trabajo a Alianza Lima”, decía Pedro Gallese a inicios de enero del 2019 cuando firmaba por los blanquiazules. El arquero mundialista se cansó de pelear por pocos objetivos en los Tiburones de Veracruz, su primer club en el exterior, y elegía a los íntimos para engrosar el CV con una Copa Libertadores y la disputa por la Liga 1.

“El profesor Ricardo Gareca está contento con mi vuelta a un grande del país. La Copa América es importante para mí”, afirmaba el portero. El 2019 no fue un año espléndido en cuanto a estadísticas para Gallese, pero se mantuvo como arquero titular de la selección y jugó la final del torneo local con Alianza Lima. No tardó mucho en aparecer la oferta de Orlando City de la MLS, que no solo le aseguró una mejor oferta salarial sino también una liga con mayor competencia.

De su parte, Luis Advíncula tenía más clubes jugados que títulos ganados entre 2012 y 2014: SK Tavriya de Ucrania, Sporting Cristal, Hoffenheim de Alemania y Ponte Preta de Brasil. Con los celestes ya había salido campeón el 2012, pero solo cuando vio que en todo el año 2013 jugó más partidos en la selección peruana (9) que en sus clubes del extranjero (7) volvió al Rímac (2014) a préstamo. Fueron 21 partidos y 3 goles y un título más a fin de año, aunque el Vitória Setúbal lo contrató en agosto para el inicio de la temporada 2014-2015 en Portugal.

En el caso de Miguel Araujo, su nivel nunca estuvo a prueba desde que llegó a Alianza Lima a mediados del 2014. Y tampoco se discutió cuando partió a Talleres de Córdoba el 2018. Fue vital en la campaña del título 2017 con Pablo Bengoechea en el banco y pudo borrar el amargo recuerdo de la agresión a un hincha blanquiazul tras la goleada 4-0 sufrida a manos de Huracán en la Pre-Libertadores 2015. Lo mejor de los 134 partidos que disputó con los blanquiazules se refleja en su desempeño sólido en la defensa del FC Emmen de la Eredivisie.

Finalmente, pocos podríamos presagiar qué hubiese pasado si Edison Flores no volvía a Universitario para la campaña 2014. El operativo generado por Chemo del Solar, quien aprovechó su vínculo cercano con los directivos del Villarreal, permitieron el préstamo de un ‘Orejas’ que no estaba ni cerca del nivel que mostró en los años siguientes. Su respuesta a la vuelta en el torneo local tampoco fue superlativa. Entre 2014 y 2015 apenas anotó 5 goles en 40 partidos. Recién en el arranque de la temporada 2016 junto a Andy Polo, otro de los jugadores que volvió a Perú y pegó el salto nuevamente al exterior, y Raúl Ruidíaz conformó un ataque letal que le permitió a Universitario ganar el Apertura. Flores sumó 8 goles antes de emigrar al Aalborg de Dinamarca, y en paralelo se convertía en el segundo goleador de la era Gareca en la selección con 13 anotaciones.

La peor cara

Cuando iniciaron las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, Carlos Ascues era uno de los titulares fijos de la selección peruana. Recién había fichado por el Wolfsburgo de Alemania y su carrera parecía encontrar el despegue con 23 años. Sin embargo, el día que Perú se enfrentó a Nueva Zelanda para sellar el boleto mundialista, Ascues fue entrevistado en la puerta del Estadio Nacional. Ingresaba a ver desde las tribunas la clasificación de Perú. En dos años (2015-2017), las lesiones y un retorno apresurado primero a Melgar y luego a Alianza Lima, sumado a que apenas pudo disputar un total de 38 partidos le quitaron toda opción de ser considerado en la lista del ‘Tigre’.

No es lo peor del caso Ascues. Nunca pudo recuperar su nivel de selección. En el equipo de Gareca, en la que tuvieron una segunda oportunidad Advíncula, Carrillo, Hurtado y hasta Farfán, el volante no encontró la forma de ganarse un lugar. Regresó al exterior siendo fichado por el Orlando City (2018) y, hacia finales del 2019, por Perú jugó 11 minutos entre los amistosos de Uruguay (empate 1-1) y Colombia (derrota 1-0).

Su peor condena fue decidir volver al Perú en el 2020, cuando se convirtió en el peor reflejo del plantel de Alianza Lima que perdió la categoría y se fue al descenso.

Una situación parecida vive Alexi Gómez, que si bien nunca estuvo entre los favoritos de Ricardo Gareca, tuvo la oportunidad de regresar al fútbol local (Universitario 2016-2017) para luego emigrar al extranjero: Atlas (2018), Minnesota United (2018) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2019).

Gómez tampoco tuvo los mejores consejos en los últimos años. En Melgar (2019) nunca anotó, y en Alianza Lima (2020) terminó como suplentes de jugadores juveniles.

El trío de malos ejemplos de la presente nota lo completa Beto da Silva, otro de los jugadores que se fue al descenso tras decidir volver al Perú y no demostrar el nivel esperado. El futuro del delantero que se pasó de Holanda a Brasil, después a México y en seguida a España no parece estar en algún club fuera de la Liga 1. Al contrario, en las últimas horas sonó fuerte en César Vallejo de Trujillo. Quizás, finalmente, encuentre la forma de repotenciar su carrera.

Decir adiós

Jefferson Farfán debutó en Alianza Lima el 2001 un día que le encargaron el primer equipo a Jaime Duarte. Sin embargo, para él y su entorno fue Franco Navarro el primer técnico que le dio la oportunidad de afianzarse en el cuadro blanquiazul desde el 2002 .

Casi 20 años después de aquella fecha, el presente ha puesto a Navarro en el banco de Deportivo Municipal y a Farfán en una búsqueda implacable por encontrar la actividad profesional en algún club. Se han encontrado la oportunidad de ‘Muni’ de tener a un jugador de tamaña trayectoria y la necesidad de la ‘Foquita’ de apurar su vuelta a las canchas a puertas de jugarse las Eliminatorias Qatar 2022.

Deportivo Municipal ve como posibilidad sumar a Jefferson Farfán

De suceder, la Liga 1 contará con el retorno de uno de los mejores jugadores que ha exportado, y más cerca que tarde estaremos frente al último tramo de la carrera de Jefferson. Un lujo que solo el ‘feeling’ que despierta Municipal, su equipo de niño, estaría cerca de conseguir.

Las mismas señales se tuvieron cuando a inicios del 2009, Universitario de Deportes presentó a Nolberto Solano como su flamante contratación. ‘Ñol’, entre 1997 y 2008, desfiló por Boca Juniors, Newcastle, Aston Villa, West Ham y Larisa. La ‘U, entonces, se presentó como una oportunidad de retornó al fútbol nacional y de paso estar más cerca a la selección peruana en la última Eliminatoria que disputaría el jugador.

Solano fue clave e importante en la obtención del título 2009 en Universitario. Registró un gran arranque marcando el primer gol del equipo en el Descentralizado, la Copa Libertadores y lo selló participando en casi todos los goles de los clásicos de la temporada y anotando el gol del campeonato en la final contra Alianza Lima.

La otra cara de la moneda es el retorno de Juan Manuel Vargas a Universitario. El ‘Loco’ es, hasta la fecha, la contratación peruana más costosa de la historia por los 12 millones de euros que desembolsó Fiorentina al Catania el 2008. Nueve años más tarde de aquella transacción, la ‘U’ le abrió la puertas en lo que sería un contrato por seis meses y terminó siendo dos años.

En estas idas y vueltas, Vargas nunca pudo encontrar su mejor estado físico y estuvo lejos de ser el lateral izquierdo que destacaba en la Serie A. Hacia el final de la temporada 2018, el vínculo entre el futbolista y la ‘U’ terminó. Asimismo, el jugador no volvió a las canchas y apuró su retiro del fútbol.

Otro de los jugadores que parece podría colgar los botines es Alberto Rodríguez. Tras el descenso con Alianza Lima, el ‘Mudo’ no ha manifestado si continuará en actividad. Desde que volvió al Perú en el 2015, su nivel de selección lo llevó a ser usado por Ricardo Gareca en las Eliminatorias y el Mundial de Rusia 2018. Esta exposición le sirvió para regresar al extranjero durante seis meses en Junior de Barranquilla (2018). Tras esta experiencia retornó al Perú, donde jugó por Universitario y Alianza Lima.

Tres modos de ver el mismo tema. Como impulso, estancamiento o retiro, el fútbol peruano siempre será una opción viable para el jugador peruano que busca una oportunidad cerca al calor del hogar.

