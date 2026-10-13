Las jugadas que encendieron la discusión fueron dos. La primera ocurrió en el Monumental: la posible infracción de Edison Flores sobre Matías Lazo antes del empate crema ante Melgar. La segunda se produjo en Cusco, donde Kevin Quevedo vio cómo le anulaban un gol por una posible posición adelantada en la victoria de Alianza Lima sobre Cusco FC. Aunque las acciones son distintas, ambas dejaron una pregunta que el fútbol peruano repite desde que incorporó la tecnología: ¿el VAR está ofreciendo decisiones suficientemente claras en los momentos que más importan?

La respuesta parece depender, para una parte de los hinchas, del color de la camiseta. Cada revisión se convierte en una discusión sobre favoritismos, y cada fallo polémico alimenta la sospecha de que el campeonato puede definirse lejos de los pies de los futbolistas. Sin embargo, antes de sentenciar el funcionamiento del sistema, conviene entender cómo opera y cuáles son sus límites.

Imagen del VAR aún deja dudas sobre la validez o no del gol de Kevin Quevedo. (L1 MAX)

El VAR se utiliza en la Liga 1 desde 2023 y tiene como jefe instructor a Víctor Hugo Carrillo. Su implementación no ha terminado con las controversias. En la segunda fecha del Apertura de este año, cuando Universitario reclamó por un penal sancionado a favor de Cusco FC, Carrillo explicó por qué no se difundían todos los audios de los partidos. La discusión vuelve ahora, con seis jornadas por disputarse y una pelea por el título que se juega tanto dentro como fuera de la cancha.

“El VAR sí sirve. Lo que sucede es que primero hay que dar la capacitación adecuada a los árbitros”, sostiene Winston Reátegui, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y actual panelista de L1MAX, en conversación con El Comercio. Para el exárbitro, el problema no consiste en descartar la herramienta, sino en mejorar la preparación de quienes deben utilizarla para resolver jugadas que pueden cambiar un partido.

Alex Valera, que sumó su gol 18 en el año, apareció para rescatar el empate ante Melgar en el Monumental. | Foto: Paloma del Solar / @photo.gec

Las cámaras no siempre tienen la respuesta

¿Cómo se utiliza el VAR en el torneo peruano? Mediapro, responsable de la producción técnica de la Liga 1 y de L1MAX, también opera el sistema de videoarbitraje. Los árbitros trabajan en una unidad cerrada, separada de la móvil desde la que se realiza la transmisión televisiva. Desde allí revisan las imágenes disponibles y se mantienen comunicados con el juez principal del encuentro.

La cámara central, conocida como máster, suele ofrecer la referencia general de la jugada. Pero no es la única que pueden revisar los árbitros. “Normalmente en Liga 1 hay de siete a diez cámaras. Es lo usual. Normalmente nueve, diez. En un clásico así, doce”, explica Reátegui. Los integrantes del equipo pueden observar diferentes tomas de manera simultánea para reconstruir una acción desde distintos ángulos.

“Yo VAR puedo ver una, tú VAR puedes ver otra, el quality manager puede ver otra. Estamos todos mirando, atentos”, detalla. Esa distribución permite contrastar perspectivas, aunque no garantiza que exista una imagen capaz de resolver todas las dudas. El sistema trabaja con lo que las cámaras captaron durante el partido. No hay una toma adicional que aparezca después de que comienza la polémica.

“Todas las imágenes son las que han pasado. No hay otra cámara más”, enfatiza Reátegui. Esa es una de las limitaciones que pueden pasar inadvertidas para el espectador: la tecnología amplía las posibilidades de revisión, pero depende de la ubicación, el encuadre y la calidad de las imágenes disponibles.

¿Qué ocurrió entonces con el gol anulado a Kevin Quevedo? Según Reátegui, la cámara máster no habría ampliado lo suficiente para determinar con precisión el momento en que salió el pase. Ante esa dificultad, los árbitros debían recurrir a otra toma que permitiera establecer si existía posición adelantada. “Lamentablemente, esa cámara máster, al no ampliar, no pudo determinar cuándo sale el pase. Entonces, al no haber una toma de esas que pasen, ya pasamos al plan B: tiene que haber una cámara que pueda acreditar o denotar que hubo fuera de juego”, relata.

La revisión, por tanto, no consiste solamente en observar una imagen detenida. Para juzgar un fuera de juego es necesario identificar el instante exacto del pase y establecer la posición de los jugadores en ese momento. Si las tomas no permiten hacerlo con precisión, la decisión queda expuesta a cuestionamientos. El VAR no puede convertir una imagen insuficiente en una prueba concluyente.

Reátegui también analizó la jugada entre Flores y Lazo, por la que reclamaron el técnico de Melgar, Miguel Rondelli, y el futbolista Bernardo Cuesta. Tras revisar las tomas de la transmisión, el exárbitro sostuvo que no encontraba evidencia suficiente para establecer el contacto. “Bajo esas cámaras, tú no puedes establecer si es que hubo contacto o no. Para mí, no hay contacto. Y si tengo la duda, en una duda yo no voy a resolver que falle”, afirma.

Su argumento apunta a un principio central del videoarbitraje: una decisión que modifica el resultado debe sostenerse en imágenes que permitan justificarla. “Porque imagínate que tú anulas ese gol, vamos a suponerlo, porque tú intuyes. Pero después, ¿cómo demuestras que hubo el contacto? ¿Cómo lo hacemos?”, cuestiona. Su interpretación no sustituye la decisión oficial, pero expone la dificultad de sancionar una acción cuando las imágenes no permiten despejar la duda.

La Liga 1 fuera de la cancha

La polémica no terminó con el pitazo final. A seis fechas del cierre del Clausura, las declaraciones de técnicos y dirigentes han trasladado la disputa a los micrófonos. Pablo Guede expresó su solidaridad con Melgar, que se sintió perjudicado en el Monumental. Franco Velazco, administrador de Universitario, respondió: “La solidaridad la vamos a ver a fin de año”. Luego añadió que la ‘U’ no tenía la culpa de que Rondelli hubiera hecho mal los cambios.

Ricardo Bettocchi, administrador de Melgar, contestó con dureza: “Este señor tiene menos fútbol que una novela turca: lo dejaron a cargo de algo que no conoce y no entiende”. También lo calificó de “caradura”. El cruce confirmó que la discusión arbitral ya desbordó el análisis de las jugadas y se instaló en la disputa institucional por el campeonato.

¿Funciona el VAR en el Perú? La herramienta existe, permite revisar acciones desde distintos ángulos y puede ayudar a corregir errores. Pero su eficacia depende de la preparación de los árbitros y de que las imágenes permitan sostener las decisiones. La tecnología no elimina por sí sola las dudas ni reemplaza el criterio arbitral.

El Clausura entra en su tramo decisivo y cada punto puede tener un precio enorme. El VAR será observado con lupa, especialmente cuando una revisión afecte a los equipos que pelean por el título. El problema no es que una cámara participe en la decisión. Es que, cuando llegue el momento de explicar un fallo, las imágenes no alcancen para convencer a nadie. En ese escenario, la tecnología que debía aportar certezas corre el riesgo de convertirse en otra fuente de sospechas.

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