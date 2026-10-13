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Resumen

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Las polémicas por el empate de Universitario ante Melgar y el gol anulado de Alianza Lima en Cusco reabrieron el debate sobre el arbitraje peruano. | Foto: Paloma del Solar/@photo.gec
Las polémicas por el empate de Universitario ante Melgar y el gol anulado de Alianza Lima en Cusco reabrieron el debate sobre el arbitraje peruano. | Foto: Paloma del Solar/@photo.gec
Por Jasson Curi Chang, Jean Pierre Maraví

La fecha 11 del Clausura se jugó con el pulso de una final. En Ate, Universitario rescató un empate agónico que parecía imposible; en Cusco, Alianza Lima consiguió un triunfo que alimentó sus aspiraciones. Pero los resultados quedaron en segundo plano cuando empezaron los reclamos. Una presunta falta, un gol anulado y una sucesión de declaraciones convirtieron al VAR en el protagonista de una jornada en la que cada punto puede cambiar el destino del campeonato.

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