“No jugamos, los 8 estamos juntos, unidos, no hay forma. Todos estamos de acuerdo, los 8 juntos”, aseguró el directivo de Alianza Lima tras la reunión.

Por ello, el Comercio contactó a distintas voces para tratar de entender el caos y responder dos interrogantes sobre este tema.





1. ¿Estás de acuerdo con el reinicio de la Liga en este momento? ¿Por qué?

2. ¿Alianza Lima debe presentarse el domingo o exponerle al WO?





Andrea Closa - RPP

1. Sí estoy de acuerdo, porque creo que a puertas cerradas se requiere de menos efectivos policiales y, reforzando con seguridad privada, se puede llevar a cabo. Por lo menos en ciudades o regiones a las que no haya problema para acceder. Con lo que no estoy de acuerdo es la forma en la que se dio. Me parece muy apresurado decir que se juega este fin de semana. Creo que debió darse un poco más de tiempo para que los clubes puedan trabajar sus partidos, pues ya habían dado por hecho que no se jugaría. Además, creo que el timing fue, por decirlo menos, desconsiderado: se comunicó apenas terminó el pleno del congreso.

2. Yo considero que sí debe presentarse. No me parece que lo deportivo se vea perjudicado por temas administrativos/económicos relacionados a la transmisión televisiva. Es un tema importante, sobre todo para los ingresos del club, pero los estatutos fueron aprobados por los mismos clubes. Se puede (y debe) buscar un consenso, pero sin exponer el lado deportivo.

Leao Butrón - Exarquero de Alianza Lima

1. De ninguna manera, por dos razones. Primero, la social, la cual estamos viviendo. Creo que la policía no se da abasto, y sería poco serio y no sería un buen paso que comience la Liga 1 bajo estas condiciones sociales. Más aún cuando hay mucha gente y quién sabe cómo van a responder esas personas, que vienen siendo incitada por algunos políticos. Ese es un punto por el cual pienso que no debe comenzar y el segundo porque no se han sentado para conversar sobre las condiciones económicas de transmisión.

2. La segunda pregunta no sabría qué decirte, porque no sé en qué van las negociaciones del club Alianza Lima con la FPF, no es mi área, no sé en qué va realmente. Lo que deseo es que se pongan de acuerdo por el bien del fútbol y que se pueda reiniciar el campeonato después que el país esté en paz.

Miguel Rebosio - Exdefensa peruano

1. A mí me encantaría que se juegue fútbol, de eso no hay duda. A todas las personas que nos gusta y amamos el fútbol queremos eso; pero, ahora, el fútbol pasa a un segundo plano, en otras ciudades como Juliaca y Cusco se están viendo cosas que no vemos en la capital. Entonces, es imposible que exista garantías para los futbolistas. Imagínate garantías para la gente con todas estas marchas va a ser un poco difícil, el reinicio en algunas partes del país.

2. Lo qué pasa sobre Alianza es ya un tema dirigencial, no pasa por un tema deportivo. En el caso de Universitario, deportivamente concentrados y esperando el partido con Cantolao. Alianza ha tomado una posición que no se va a presentar deportivamente y dirigencial es otra cosa.

Jampool Cuadros - América TV

1. La Liga no se puede dar el lujo de seguir postergándose. Hay que priorizar el aspecto competitivo de los jugadores y, si la salida es jugar a puertas cerradas, no queda de otra. Eso queda al margen de los desacuerdos que hay entre ciertos clubes y la FPF.

2. Alianza debería jugar siempre. Por su condición de equipo grande su participación es necesaria. Pero en medio de eso, debería haber un pronto diálogo y acuerdo con la FPF. Le haría un flaco favor a la Liga que sus conocidas desavenencias tengan un walk over como desenlace.

Antenor Guerra-García - Escritor y periodista deportivo

1. A pesar de la situación de convulsión en el pais, si estoy de acuerdo con el reinicio del torneo sin público por el momento. La principal razón es la competitividad que deben tener los cuadros peruanos ad portas de la Copa Libertadores y Sudamericana y de la selección para Los amistosos de marzo contra Alemania y Marruecos, respectivamente. Sin roce de partidos previos a esas justas Internacionales lo más probable es que los resultados sean nefastos para nuestro fútbol.

2. Es complicado porque el tema de los derechos televisivos también atañen a otros clubes tradicionales que están en desacuerdo como Universitario, Melgar o Cienciano, Municipal o Boys. Por eso no solo creo que Alianza se niegue a presentarse sino también los otros siete.

Víctor Zaferson - Periodista deportivo y Scouting

1.- Sí, estoy de acuerdo porque se está dilatando demasiado y esto perjudica a todos, sobre todo a la selección. Solo entrenar y jugar amistosos a puertas cerradas no alcanza. Lo dijo Reynoso. Convocará jugadores del torneo local.

2.- Sí, considero que Alianza debe presentarse el domingo. Los clubes tienen que volver a la actividad cuanto antes.

