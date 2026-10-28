Fernando Chappell Merino aprendió que un partido de fútbol no siempre termina cuando el árbitro hace sonar el silbato. Muchas historias continúan después de los 90 minutos y otras tantas quedan guardadas durante años. Ahora, el exárbitro FIFA peruano ha decidido contarlas en “Entre el silbato y la pared”, libro en el que reúne sus principales vivencias dentro del fútbol nacional e internacional.

Nacido en Lima en 1958, Chappell debutó en el Descentralizado en 1983 y recibió la insignia FIFA en 1989. Hoy, a los 67 años y radicado en Estados Unidos, vuelve al fútbol peruano desde la memoria para narrar experiencias que pocas veces trascienden el campo de juego.

El libro recorre sus inicios, partidos, anécdotas y también episodios de corrupción que, según su testimonio, vivió personalmente y que terminaron acelerando su retiro del arbitraje peruano pese a su condición de árbitro FIFA.

Chappell dedica su obra a los árbitros que, como él, buscan ejercer su profesión con honestidad y transparencia. En tiempos de VAR, considera que esa premisa adquiere todavía mayor importancia.

“Entre el silbato y la pared” será presentado el próximo 18 de diciembre en el Club Miraflores, ubicado en el Malecón de la Reserva 535. Será una oportunidad para escuchar al hombre que durante años tuvo el poder de detener un partido con un silbato y que ahora ha decidido detenerse a contar lo que vio.

SOBRE EL AUTOR