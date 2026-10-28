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Resumen

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Fernando Chappell Merino, exárbitro FIFA peruano, reúne en un libro sus experiencias dentro y fuera de las canchas: los inicios, las anécdotas y episodios de corrupción que marcaron su carrera y aceleraron su retiro del arbitraje. | Foto: archivo personal
Fernando Chappell Merino, exárbitro FIFA peruano, reúne en un libro sus experiencias dentro y fuera de las canchas: los inicios, las anécdotas y episodios de corrupción que marcaron su carrera y aceleraron su retiro del arbitraje. | Foto: archivo personal
Por Jasson Curi Chang

Fernando Chappell Merino aprendió que un partido de fútbol no siempre termina cuando el árbitro hace sonar el silbato. Muchas historias continúan después de los 90 minutos y otras tantas quedan guardadas durante años. Ahora, el exárbitro FIFA peruano ha decidido contarlas en “Entre el silbato y la pared”, libro en el que reúne sus principales vivencias dentro del fútbol nacional e internacional.

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