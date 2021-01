Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro fútbol ha sido desordenado y desorganizado desde el primer día que un balón rodó en nuestro país. Ese no es ningún secreto y somos testigos año a año de eso. En medio de la larga estadía de Manuel Burga en la Federación Peruana de Fútbol (2002-2014), se emitió la Resolución 008-FPF-2009 con el objetivo de revolucionar el torneo con la División Premier. ¿De qué se trataba?

- EL CAOS -

El 27 de mayo de 2009, los futbolistas agremiados anunciaron su decisión de renunciar a jugar por la selección peruana. Cansados del desorden y los abusos, tomaron una radical medida. El Salón de las Américas del aún no remodelado Estadio Nacional fue sede de esta importante pronunciación.

Jugadores y entrenadores de los cinco equipos limeños en Primera (Alianza Lima, Sporting Cristal, Total Chalaco, Universidad San Martín y Universitario de Deportes) dijeron presente en la conferencia. El plazo para que se cumplan sus pedidos era hasta el 24 de julio, a cuatro fechas del final de las Eliminatorias a Sudáfrica 2010, y generó un gran movimiento en las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol.

El pedido era que la FPF se comprometa a realizar cambios estructurales en el fútbol peruano. “No vemos voluntad de cambio. La informalidad reina en el fútbol peruano. Nosotros queremos un futuro diferente. Esto no tiene nada que ver con una huelga ni es para sacar a Manuel Burga, pero sí queremos cambios radicales”, declaró el también exseleccionado nacional.

Nota en El Comercio explicando el pedido de los Agremiados. (Foto: Archivo El Comercio)

Habían cinco puntos sobre la mesa: reestructurar la Asamblea de Bases de la FPF (según Manassero, “no se amolda al modelo que dicta la FIFA”), que la Agremiación pertenezca a dicha Asamblea para poder votar, que se cambien los requisitos para los candidatos presidenciales a la FPF, que los clubes de la Segunda División se les considere profesionales y mayor severidad con los clubes deudores.

La famosa Asamblea de Bases estaba integrada por 41 miembros, 25 de las ligas departamentales y 16 clubes de Primera División. Cabe recordar que esto se determinó no por la FPF, sino por la Ley 28910. Para la modificación de algún estatus, se necesitaban 32 votos (80% de aprobación). Ese mismo porcentaje era el mínimo que debía decir presente en las votaciones.

Según Juan Baldovino, abogado de los agremiados, la renuncia a jugar por la selección peruana no traería sanciones a los futbolistas. “Se libran de eso al seguir los procedimientos de libre transferencia de la FIFA. A nivel local, la FPF no puede recurrir al IPD porque lo descomoce como organismo competente para sus asuntos”, contó. Finalmente, Francesco Manassero, representante en aquellos años de la Agremiación de Futbolistas, dijo que ‘Chemo’ del Solar, entrenador de la bicolor en aquel entonces, “apoyaba la medida porque está con el cambio”.

- LA RESPUESTA -

La Federación Peruana de Fútbol optó por contestar mediante un comunicado de prensa. Su punto más tajante fue en el caso de renunciar al combinado patrio. “De acuerdo a las normas (...) todo jugador convocado está obligado a participar con su selección nacional, de no hacerlo acarrea las sanciones dispuestas en el Reglamento del Estatuto y Transferencias de Jugadores y el Código disciplinario de la FIFA (...) y las normas de la FPF en el ámbito nacional”, se leía.

No solo los futbolistas dijeron presentes al anunciar la medida, también entrenadores y exjugadores. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

Manuel Burga completó esta información en una entrevista a El Comercio, el 28 de mayo. “Si un jugador pide no ser convocado por temas personales, sería insensible llamarlo. Hacerlo por las razones que ellos esgrimen, es como si estuvieran desconociendo la norma. De la FIFA nos han llamado para preguntarnos qué pasa, pero este es un tema doméstico. Confío en que todo se solucionará, es cuestión de sentarnos a conversar”, contó, agregando que la respuesta de la Federación se daría un mes antes del plazo, es decir, el 24 de junio

Manuel Burga convocó a una Asamblea de Bases extraordinaria para evitar tremendo papelón de nivel internacional, la cereza que le faltaba a esa torta que era la pobre campaña peruana en su convulsionado camino al primer Mundial africano de la historia (a esas alturas, ya estaba prácticamente sin chances de clasificar). Al filo de su plazo, solo atinó a mencionar como “fuera de lugar e inaceptable” el plazo para las modificaciones y renuncia a la selección. Citó a una reunión con todos los involucrados para el 30 de junio. Los agremiados no asistieron.

Al filo del límite para renunciar a la bicolor, Manuel Burga convocó a un Asamblea de Bases de caracter extraordinario para ver los pedidos de la Agremiación. Al no cumplirse aún los pedidos al 24 de julio, más 800 futbolistas de Primera y Segunda División firmaron un documento en el que renunciaban a la selección. El plazo para levantar la medida era al 20 de agosto, ya que en setiembre, Perú debía jugar Eliminatorias. “Las renuncias no serán aceptadas y serán devueltas. Es un documento errado y no válido”, dijo Burga.

- LA ‘DIVISIÓN PREMIER’ -

El 17 de agosto, la FPF aceptó la mayoría de los pedidos de la Agremiación, e incluso, presentó un nuevo sistema. Todo esto se podía leer en la Resolución 008-FPF-2009, con un innovador cambio en las competiciones. Entre sus siete puntos, que se apreciaban una serie de mejoras en todo aspecto, el que más llamó la atención fue el tercero, en donde no solo cambiaban los sistemas de ascenso y descenso, sino hasta sus nombres.

De haberse jugado bajo el nombre de la 'División Premier', juan Aurich hubiera sido el primer campeón. (Foto: Germán Falcón / El Comercio)

A partir de la temporada 2011, la hoy llamada Liga 1, tomaría la denominación de ‘División Premier’ y sus clubes bajarían a la Segunda División, que tomaría el nombre de ‘Primera División’. El descenso en este torneo era hacia la Copa Perú, en donde, como principal novedad en este documento, su ascenso se daría hacia lo que es actualmente la Liga 2. En otras palabras, se convertía en una Tercera División.. Las normas se darían el 30 de noviembre.

Más allá de la particular innovación en sus nombres, el pedido de varios años había sido escuchado. Los clubes de Copa Perú, todos de fútbol amateur por el sistema del campeonato, no tenían la opción de subir directamente a la máxima categoría, sino de cumplir una ordenada forma de llegar, es decir, con un paso previo en Segunda, que pasaría al régimen de profesional desde 2010.

Como era de esperar, en las ligas departamentales no se tomó de la mejor forma. “Está mal que el campeón de la Copa Perú no suba a Primera sino a Segunda. Lo mismo me dicen unos diez colegas, que no están de acuerdo. La Copa Perú nació y fue creciendo, el doctor (Burga) no puede ahora, en común acuerdo con la Agremiación, perjudicar a los clubes del interior”, declaró Rubén Mesías, titular de Arequipa, a El Comercio. A puertas de las elecciones de la FPF, en donde Burga se alistaba para seguir en en el cargo, parecía un peligro.

Por ende, era previsible que la Federación Peruana de Fútbol se mostrara flexible y los cambios quedaron en nada pese a que esta famosa resolución era una parte integral en las bases del Descentralizado 2011. Es más, las Resoluciones 001-FPF-2011 y 002-FPF-2011, un mes después de la segunda reeleción de Burga, decía que el campeón de la Copa Perú subía a Primera y no mencionaba los cambios de nombre. Todo había quedado en nada. Hasta la salida de Buga de la Videna, en enero de 2015, nunca se ejecutó este replanteo en el sistema del campeonato.

