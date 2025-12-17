Facundo Callejo, 25 goles en 2025: ¿Cuál es su futuro y qué debe hacer la ‘U’ o Cristal para llevárselo?

En febrero del 2025, cuando arribó a Cusco, Facundo Callejo para unirse como flamante refuerzo de Cusco FC no imaginaba que su primera experiencia en Perú iba a ser muy exitosa. A fin de año, 25 goles avalan esa palabra para el delantero argentino de 33 años que llegó como reemplazo de Luis Ramos, delantero peruano, que a inicios de año fue cedido a América de Cali de Colombia. Callejo venía de un 2024 muy irregular y con 7 goles pisaba suelo peruano con la consigna de igualar su mejor temporada de goleador, donde en el año 2023 con Macará de Ecuador anotó 18 goles en el año.

Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC apostó por Facundo Callejo como su ‘9′ y hombre de gol y 10 meses después, el argentino de 33 años no le falló y llevó a Cusco a su primera Copa Libertadores (desde que cambió de nombre) como Perú 2, lo que significa jugar fase de grupos y ayudó a que el club reciba por parte de Conmebol 3 millones de dólares por su clasificación a esta etapa de competencia.

En plena celebración, Facundo Callejo agarró el celular y respondió a El Comercio en uno de los mejores momentos de su carrera con el siguiente mensaje: “Con trabajo y humildad, lo logramos”, afirmó.

Su futuro

Callejo a mitad de año renovó por dos años más con Cusco FC, en dicho momento, el ariete argentino explicó las razones por las cuáles tomó esa decisión. “Hay un montón de cosas, la comodidad que siente mi familia y la tranquilidad. Llega una edad en la que también le preguntas a la familia”, informó al ser consultado.

Pero, hasta el cierre de este informe, ¿la U o Cristal se han comunicado con él? Desde su circulo más cercano le responden a El Comercio. “Nadie ha llamado aún, por lo menos de Perú, pero si de otros clubes y ligas como Brasil, Colombia, México y Argentina”, afirmó la fuente.

Asimismo explicó a que se debe el gran año de Facundo Callejo en Cusco FC. “Se preparó mucho, Facundo Callejo trabajó no solamente el tema físico sino mental y eso hizo que le vaya tan bien como le fue, más allá de haber congeniado con un gran grupo y con el comando técnico encabezado por Rondelli, pero el fútbol se juega con la cabeza no tanto con los pies, Facundo trabajó mucho con la cabeza y eso hizo que trabajará mucho el tema físico y con respecto a la técnica, Callejo es un gran jugador. Pero todo jugador de fútbol para que rinda tiene que estar bien de la cabeza y saber rodearse de personas para que logré sus objetivos”, enfatizó.

“Callejo es un jugador que la altura no le cuesta y eso se notó en las estadísticas de su juego, porque trabajó mucho el tema físico, ya que hizo una rutina paralela que hizo todo el año. Incluso trabajó mucho el salto, para compensar su baja estatura para ser ‘9′ de área. Él tuvo un profesor argentino personalizado", sentenció.

Si el goleador encaja o no en la ‘U’ o Cristal, se resolverá en las próximas semanas. La prueba de 25 goles no es menor. Con Valera de un lado probando su fuego y con Vizeu del otro dejando incógnitas, su futuro debería estar más cerca de La Florida que de Campomar.

Hoy tiene contrato vigente con Cusco FC, que le renovó hace un par de meses. Su ficha, según Transfermarkt, cuesta 400 mil euros. Tiene 33 años, y esta puede ser la última gran oportunidad de su carrera.

