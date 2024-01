En los primeros partidos de preparación pudimos ver que Cristal arrolló a la U. Católica en la Tarde Celeste, mientras que los íntimos hicieron lo propio contra Once Caldas. Solo la ‘U’ no pudo ganar en la Noche Crema aunque dejó pasajes de buen fútbol frente a su público.

Junto a Ricardo Montoya analizamos a los tres grandes del fútbol peruano en medio de su preparación para el inicio de la liga 1 2024. Entonces, le preguntamos al comentarista principal de la L1Max: ¿Qué es una campaña aceptable para un equipo grande?. “Creo yo que es competir respetando unos cánones de estilo y juego determinados”, nos dijo.

“No es lo mismo perder el título como lo pierde Alianza, sin un patrón de juego definido a diferencia de cómo lo pierde Cristal que no sostiene su rendimiento, ni la propuesta en el tramo final del torneo, sin alejarse de su forma de jugar al fútbol. Los torneos internacionales evidenciaron esas propuestas de juego trabajadas y consolidadas en este caso por Cristal y Universitario, quienes se despidieron de sus competencias internacionales dejando la sensación de haber competido frente a rivales de un nivel distinto al local. Una situación que no contemplaba Alianza, ya que no se percibía una idea de juego y sus resultados en fase de grupos lo demostraron con una participación muy discreta, teniendo en cuenta el plantel que había conformado”, comentó.

Las mejores postales del entrenamiento de Universitario (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Sobre Universitario de Deportes 2024

En el hincha de la “U” hoy encuentras mucha molestia y pasa por un tema netamente coyuntural. Es decir, no estaría molesto el hincha de Universitario, si no fuese por el centenario, ya que acaba de salir campeón. Pero al serlo, se espera un esfuerzo mucho mayor en cuanto a refuerzos. Para muestra de ello, lo vimos en el año 2001 con el centenario del club blanquiazul, cuando incorporó a Palhinha, Esidio, Ciurlizza y jugadores de ese nivel. Sin embargo, creo que la dirigencia crema está manejando bien el tema de las incorporaciones, cuidando presupuesto y trayendo jugadores importantes.

La incorporación de Sebastián Britos, campeón uruguayo, es sobresaliente. Creo que existe un desmerecimiento a la liga de Chipre y a Diego Dorregaray, siendo un jugador con un biotipo interesante para el fútbol peruano y con experiencia de haber jugado en altura. Además, es un jugador que ha rendido en Ecuador y dentro de la recopilación de información que se maneja, en sus primeros entrenamientos en Universitario, ha impresionado por lo que se ha visto de su desempeño.

La lectura que tengo sobre lo que ocurre en la “U” es lo siguiente: Lo que está bien no se toca y si se toca, en todo caso, se optimiza. Y esa filosofía es válida cuando acabas de ser campeón, pero hay una cuestión muy importante a tomar en cuenta. Se ha ido el técnico que acababa de lograr el campeonato y ha perdido en su funcionamiento a su jugador más importante como lo es Piero Quispe. Un jugador clave, desde el desequilibrio, con una dinámica impropia para nuestro fútbol local y que también colaboraba en la marca en un sistema de mucha exigencia. Además, ya sobre el final lo vimos con una personalidad asumida, que el equipo interpretaba y lo hacía dueño de su juego, por lo que reemplazarlo va a costar muchísimo.

Universitario sumó una nueva jornada de entrenamientos con miras a la Liga 1 (Foto: prensa U)

En el caso del reemplazo de Fossati se manejaron opciones, siendo la principal Cesar Farías, que desde mi punto de vista era un entrenador que mostraba muy poca inteligencia emocional en su forma de trabajar, sin que deje de ser un excelente entrenador. Sino que con lo mostrado por Fossati desde el liderazgo y manejo del grupo, lo de Farías no coincidía con esa característica que presentaba el técnico uruguayo.

La segunda opción y por la cuál la dirigencia de Universitario terminó optando fue Fabián Bustos, un técnico que mostró algo interesante primero en Delfín y luego en Barcelona. Identificó a un buen jugador como Riveros y lo llevó a sus equipos, resultó y fue campeón con él. Entendemos que el entrenador tiene esa capacidad de identificar buenos jugadores y de potenciarlos para sacar la mejor versión de los mismos.

Además, en la presentación del entrenador argentino se pudo leer entre líneas que contempla no atenerse a un solo sistema de juego, entendiendo que nuestra liga tiene matices geográficos a los que hay que adaptarse y como parte de ello, modificar la propuesta de juego como visitantesegún como se presente el partido. Una consideración que Fossati no asumía al mantener su propuesta, apelando al rigor físico y al buen trabajo que realizaba la U en condición de local y que por ello, era muy cuestionado cuando los resultados no eran favorables.

Sobre Alianza Lima 2024

Alianza pierde el título la temporada pasada sin deberse a ningún estilo, ni propuesta de juego. Con diferencia a Universitario y Sporting Cristal, a quienes sí se les identificaba una forma de jugar, respetando ciertos patrones trabajados por el entrenador.

Con Chicho Salas, en un balance general, no hizo una buena Copa Libertadores. Es cierto que terminó con la racha negativa sin ganar en torneos internacionales, pero en cuanto al juego, no mostró una mejora, ni compitió y su accionar fue bastante pobre en fase de grupos. Sin embargo, en el torneo local si alcanzaba con su solidez defensiva y su productividad de cara al gol, pero no existía una propuesta que sostenga el rendimiento del equipo.

Renzo Garces habla con El Comercio a pocas horas del debut ante César Vallejo | FOTO: GEC - GIAN AVILA / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Y en el caso de Larriera, hubo una satanización hacia él en el final del torneo por su grosero error en la final, lo que le terminó costando, bajo mi punto de vista, correctamente el puesto. Sin embargo, es importante, también, ponderar que el estratega uruguayo tuvo que convivir en un equipo con los habituales titulares lesionados y si bien no tuvo ningún torneo internacional que afrontar desde su llegada al equipo blanquiazul, tampoco había perdido ningún partido en el Clausura. Recordemos los números de Larriera tras su paso por el equipo blanquiazul: 13 partidos, 7 victorias, 5 empates y una derrota.

A pesar de que en un principio, sí se notó su propuesta: Alianza salía a buscar los partidos incluso en condición de visita, pero esa propuesta empieza a decrecer al no sostenerse en el tiempo y eso puede responder a diferentes motivos. Quizás porque el plantel no terminó respaldando esta idea por falta de convencimiento o por no establecer vínculos correctos con los jugadores, algo que se demostró en las inoportunas declaraciones de Bryan Reyna tras perder la final.

Sin embargo, la superioridad de la U en la final y la forma en cómo pierde el título termina marcando su salida de la institución. Una derrota que terminó remeciendo cimientos en Alianza y obligando a que el club se plantee nuevas formas de trabajo. Hoy existe una intención de revolucionar lo que se hacía, con mucho más control en todo aspecto, desde lo nutricional hasta lo futbolístico y esto va de la mano con lo que pretende Alianza en su nuevo proyecto deportivo.

La reestructuración del plantel, más allá de los motivos futbolísticos y extra futbolísticos, dentro de las decisiones que se tomaron son parte de las pretensiones aliancistas por el proyecto deportivo que se busca para esta temporada.

Restrepo, el nuevo entrenador blanquiazul, busca defensas con más velocidad, ya que plantea una propuesta más ofensiva y con ello tiene sentido dejar de contar con jugadores como Míguez y Zambrano, defensores que superan los 30 años. Para una propuesta ofensiva, dejando espacios y asumiendo riesgos al defender es clave tener defensores veloces. Por ello, se apostó por continuar con Vilchez y por incorporar a Renzo Garcés que llega de la UCV, un jugador relativamente joven, Juan Pablo Freytes con pasado en el fútbol argentino y Jiovany Ramos, jugador panameño que llega de ser campeón en el fútbol venezolano. Jugadores de menor edad y acostumbrados a una velocidad distinta en el juego, que pueden responder a otro nivel de exigencia.

Serna tiene contrato con Alianza hasta el 2026 (Foto: Twitter AL).

Siguiendo la línea del ejemplo y en comparación a las salidas de Peruzzi y Aldair Rodríguez, como respuesta se sumaron las incorporaciones de Jhamir D´Arrigo y Kevin Serna, por los mismos motivos: edad, características de juego, recorrido. Además de ser jugadores con un potencial y con un rendimiento comprobado en altura teniendo en cuenta que este año se jugarán más partidos sobre el nivel del mar, respecto a la temporada pasada.

Arregui es un jugador que si bien, desde lo futbolístico no se caracteriza por dar un salto de calidad a sus equipos, desde el liderazgo y la actitud puede ser fundamental en el equipo. Una incorporación que por la posición reemplazaría a Ballón.

Sería precipitarme si intento descifrar el sistema que utilizará el técnico, pero basándonos en el antecedente de las lesiones de Sabag, un jugador que en la primera parte de la temporada pasada fue fundamental en Alianza, es importante contar con un jugador como Waterman, con pasado reciente en el fútbol chileno y con presencia también en la selección panameña.

Y como última incorporación, está por ser oficializado Sebastián Rodríguez, volante creativo, titular de Peñarol y que tuvo un paso por el Almería de España, un jugador que le puede dar mucho fútbol a la volante aliancista.

Ahora, la idea del entrenador debe tomar forma y el equipo tiene que lograr ese rodaje que le permita sostener resultados positivos. Hay que integrar y hacer que funcione el equipo. El River del flaco Menotti trajo muy buenos jugadores como el Checho Batista, Chilavert, Borghi y le fue muy mal. También pasa que muchas estrellas no terminan de armar una constelación.

Es un riesgo, desde mi opinión, muy valiente el que ha asumido Alianza, que puede funcionar cómo no, porque es un equipo relativamente nuevo y va a necesitar sumar minutos. A esto me refería cuando en un inicio mencioné que los cimientos blanquiazules se remecieron y el duro golpe que sufrió Alianza la temporada pasada en la final, puede terminar siendo aleccionador y muy productivo para sus intereses teniendo en cuenta su participación en dos torneos.

Sporting Cristal recibirá a ADT en el Estadio Alberto Gallardo. (Foto: Sporting Cristal)

Sobre Sporting Cristal 2024

Por su parte, Sporting Cristal ha conservado su estructura de plantel. No ha perdido ninguna figura fundamental y mantiene una base de jugadores jóvenes e identificados con el club. Además, ha apostado por un técnico muy capaz, como lo es Ederson Moreira, que ha logrado varios ascensos con distintos equipos en Brasil y cuya característica principal como entrenador es buscar que sus equipos sean protagonistas, manteniendo una determinada forma de jugar, con un sistema similar al utilizado por Tiago Nunez.

Y en cuanto a las incorporaciones, se está reforzando poco pero bien. Ha sumado a su plantel a Santiago Gonzales, un extremo interesante que llega de la primera división argentina y que reemplazará a Corozo esta temporada, quien partió al fútbol de su país. Gustavo Cazonatti, un volante con pasado por la primera y segunda división de Brasil y con la última incorporación de Martin Cauteruccio, quien sería el fichaje más relevante ante la urgencia de contratar a un delantero central por parte del club rimense. A pesar de que Cauteruccio aqueja un problema legal con Independiente de Avellaneda, el futbolista se encuentra en Lima haciendo pretemporada con el equipo rimense.

A las incorporaciones y a la base que se ha mantenido en el cuadro bajopontino, se le suma también la fortaleza principal con la que cuenta la institución: un equipo de reserva que acaba de ser campeón. Esto puede ser una herramienta fundamental para el equipo profesional.