La Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó a un acuerdo con 1190 Sports para los derechos de transmisión de la Liga 1 en la temporada 2023 y anunciaron grandes beneficios. No obstante, desde el máximo ente rector del balompié nacional están al tanto que algunos equipos no aprueban el nuevo contrato (Alianza Lima, Universitario, Binacional, Alianza Atlético, Melgar y Cienciano) y advirtieron lo que podría pasar en caso no acaten las normas.

“Si algún club quisiera renovar con el actual operador para la transmisión (Gol Perú), estarán infringiendo claramente el estatuto de la FPF y, por lo tanto, se abriría un procedimiento que podría dar lugar a la suspensión de las competiciones organizadas por la Federación, la Conmebol o por la propia FIFA”, indicó el Dr. Carlos Caro Coria.

De esta forma, las entidades deportivas que no acepten el contrato con 1190 Sports pondrían en peligro su participación en la Copa Libertadores o Sudamericana. Precisamente, el vocero de la Federación citó ambos torneos como ejemplo, dado que las escuadras participantes rigen de las normas de los certámenes y no pueden vender los derechos de TV.

“La Federación Peruana de Fútbol, conforme al artículo 77 de su estatuto, tiene los derechos exclusivos y excluyentes para la transmisión de todas las competiciones, incluyendo los de la Liga 1. Ese estatuto ha sido aprobado por la Asamblea de Bases, con la participación de los propios clubes de la Liga 1″, resaltó Carlos Caro Coria.

De la misma forma, el representante jurídico explicó los grandes beneficios económicos para la Liga 1: “En primer lugar, cada club va a recibir 20 % más de lo que viene percibiendo del actual operador; en segundo lugar, cada club va a recibir un pago único de 500 mil dólares; y en tercer lugar, los clubes, en su conjunto, van a tener el 70 % de las utilidades que genere este nuevo modelo de negocio, como ha sucedido en otros países”.

Finalmente, Carlos Caro Coria aseguró que Gol Perú tuvo la oportunidad de presentar una oferta, pero no intervino en la convocatoria y ahora ya no podrán hacerlo. “Es jurídicamente imposible que el actual operado pueda contactar con los equipos sobre los derechos de transmisión, porque dichos derechos le pertenecen de manera exclusiva y excluyente a la Federación Peruana de Fútbol. Nadie puede comprar o vender un derecho que no le pertenece”, concluyó.