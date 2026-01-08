¿Hay futuro en las canteras? Quiénes vienen detrás de Piero Cari, Maxloren Castro y Rafael Guzmán y qué chances tienen en la Liga 1 2026?

Año a año el fútbol peruano se enfrenta a la misma problemática: pocos jugadores de canteras que logren consolidarse a corta edad en equipos de primera división. Ya sea por el aumento de cupo de extranjeros, la eliminación de bolsa de minutos o la poca preparación, parece ser cada vez más difícil que se luzcan canteranos. Sin embargo, en el 2025 hubo algunas grandes excepciones que dejaron de ser vistos como último recurso: Piero Cari, Maxloren Castro y Rafael Guzmán. ¿Qué otros nombres asoman para el 2026 en estos tres clubes?

Piero Cari debutó este año en el fútbol profesional con Alianza Lima y tiene un gol anotado. (Foto: Club Alianza Lima)

Alianza Lima

Fueron un total de 20 partidos los que disputó Piero Cari con camiseta de Alianza Lima en el 2025 y en ocho de ellos fue titular. Sin duda, se trató de uno de los grandes aciertos de Néstor Gorosito desde el inicio de la temporada y rápidamente demostró confianza para ser parte del primer equipo a sus, apenas, 17 años.

Tal como era de esperarse, el futbolista tacneño, criado en la Casa Hogar del club victoriano y que ahora ya presenta la mayoría de edad, es parte de los planes de Pablo Guede y hará la gira de entrenamiento junto al primer equipo en Uruguay por la competencia de amistosos Serie Río de La Plata.

Geray Motta firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima hasta 2028. (Foto: Alianza Lima)

Pero no es el único: dos jugadores más de la reserva de Alianza Lima también se han sumado a los entrenamientos del primer equipo: Geray Motta y Fabrisio Mesías, ambos formados en las menores del club ’íntimo’.

Geray Motta, joven delantero de 16 años, categoría 2009, acaba de firmar su primer contrato profesional con Alianza Lima hasta diciembre del 2028 y se lo ganó a costa de goles: en la Copa Federación, Motta marcó 50 goles en 47 partidos entre las categorías sub-14 y sub-18.

Asimismo, también participó de la Adidas Cup del último octubre y se consagró como máximo goleador del torneo con cuatro goles, incluyendo un triplete a Cruz Azul de México. Su calidad, por supuesto, también lo ha hecho ser seguido por la selección peruana y ya es una pieza clave en distintos procesos.

Geray Motta fue promovido al primer equipo de Alianza Lima. (Foto: @ClubALOficial)

Motta ha jugado el Sudamericano Sub-17 en el 2025 y tuvo minutos ante Paraguay, Chile y Argentina. En total, tiene 11 partidos oficiales vistiendo la ’bicolor’ en categorías juveniles. Y si bien es visto como centrodelantero, cabe resaltar que su segunda posición es la de ser mediapunta y extremo izquierdo.

En tanto a Fabrisio Mesías, se trata de un portero categoría 2007 (18 años) que ya venía teniendo regularidad como titular en el equipo de Liga 3. Esta vez, ha sido llamado al primer equipo para alternar el puesto de tercer arquero junto con Ángel De La Cruz.

Esto debido a que se tiene contemplado que Guillermo Viscarra, el portero titular, se ausentará para disputar el repechaje con Bolivia y, en caso de clasificar, partiría al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 y se perdería algunas fechas de la Liga 1.

Rafael Guzmán (Universitario)

Universitario de Deportes

En el caso de Rafael Guzmán, el futbolista debutó en el partido amistoso entre Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla en enero del 2025 cuando apenas tenía 16 años y después no tuvo minutos en la Liga 1. Sin embargo, sí se afianzó como titular en el equipo de Liga 3 del cuadro ’crema’.

De hecho, se conoce que el futbolista categoría 2008 forma parte del primer equipo de cara al 2026 y por eso viene haciendo pretemporada bajo el mando de Javier Rabanal. Pero no es el único que genera mucha expectativa para poder sumar más minutos.

Las otras opciones son Christopher Loayza y Sebastián Osorio. En tanto al primero, se trata de un futbolista categoría 2007 (18 años) que se desempeña como extremo izquierdo y es una de las figuras de la Liga 3 del cuadro ‘crema’. Recientemente, en el último clásico ante Alianza Lima en Campo Mar, Loayza fue el encargado de anotar el 1-1 por la fecha 8 del Torneo Elite Federación Oro.

El segundo, Sebastián Osorio, es un futbolista categoría 2008 (17 años) que cuenta con una particularidad: nació en Colombia, pero reside en Perú hace dos años desde que llegó a la reserva de Universitario de Deportes.

Esto ha dificultado que pueda ser promovido al primer equipo debido a que, formalmente, ocupa plaza de extranjero. Sin embargo, es la figura de Universitario de Deportes en la Liga 3 en la posición de mediocampista y, de ser requerido, puede ser tomado en cuenta en el primer equipo.

Durante el 2025 solo pudo disputar ocho encuentros entre Liga 3 y Copa Libertadores Sub-20 debido a que se encontró por unos meses en una pasantía en Benfica de Portugal. Sin embargo, en esos ocho encuentros llegó a anotar 4 goles y dar 2 asistencias en 575 minutos.

Mateo Rodríguez debutó profesionalmente con la camiseta de Sporting Cristal. (FOTO: Jesús Saucedo / GEC).

Sporting Cristal

En el caso del cuadro ’celeste’ se puede hablar de dos canteranos que ya se afianzaron como posibles titulares: Maxloren Castro e Ian Wisdom. No cabe duda que uno de los valores del club rimense es, justamente, su trabajo juicioso en canteras y para este 2026 se planifica que haya otros jugadores que también puedan tener más oportunidades.

Uno de ellos es Mateo Rodríguez (categoría 2009, 19 años), el hijo del ’Mudo’ Alberto Rodríguez que, si bien ya debutó en el primer equipo, no ha tenido regularidad pues solo tuvo minutos en seis encuentros durante el Torneo Clausura y todavía no ha podido anotar.

El segundo es Duham Ballumbrosio (categoría 2007, 17 años), futbolista que se puede desempeñar como lateral derecho o defensor central y ya tuvo su debut en el triunfo de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en junio del 2025.

Ballumbrosio, de El Carmen, Chincha, lleva 12 años en Sporting Cristal y ha hecho todas sus divisiones menores en dicho club. Ahora, tras la salida de Jhilmar Lora, se puede perfilar a ser la segunda opción por detrás de Juan Cruz González en la posición de lateral derecho.

