/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.
Solo para suscriptores
“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club
El presidente de FC Cajamarca, Edisson Omar Zavaleta, destacó el rol del capitán más allá de los goles: su liderazgo dentro del vestuario, la coordinación con el comando técnico y su apoyo clave para integrar a nuevos jugadores en un club recién ascendido.
En FC Cajamarca, Hernán Barcos cumple un rol que va mucho más allá de los tres goles que lleva en la temporada. El capitán no solo se encarga de anotar, sino que se ha convertido en un pilar dentro del vestuario y un apoyo clave para la dirigencia y el comando técnico.
El presidente del club, Edisson Omar Zavaleta, explicó a El Comercio la importancia del delantero en la coordinación del equipo: “Barcos también nos apoya y nos referenciamos jugadores, siempre coordinamos”, señaló, destacando la relación cercana entre el capitán, el entrenador y la dirigencia. “Hay una bonita amistad entre Barcos, yo y el profesor, y el comando técnico. Entonces definimos los tres”, agregó.
Barcos se encarga de observar el rendimiento del plantel y de colaborar con la toma de decisiones. Zavaleta lo reconoció: “A mí es difícil que me engañen con un futbolista. Yo conozco de fútbol y ya se lo he demostrado al profesor… le dije todas las falencias de la presentación del equipo, y se dio cuenta”. Esto demuestra que su rol va más allá de marcar goles: también aporta experiencia, opinión y liderazgo para mejorar al equipo.
Otro de los aspectos más importantes de su función está fuera del campo. Como club recién ascendido, FC Cajamarca enfrenta desafíos al momento de atraer nuevos futbolistas. “Para contratar un futbolista es complicado, porque ven el equipo y dicen que es un club recién ascendido y no conocen la seriedad del proyecto”, explicó Zavaleta. Ahí entra Barcos: “Por ahí Hernán entra y nos ayuda… él me conoce bien y por eso le da la seguridad a los futbolistas que llamamos”. Su presencia genera confianza y facilita la integración de los nuevos jugadores al vestuario, transmitiendo seguridad sobre la seriedad y el proyecto del club.
En la cancha, su liderazgo se refleja en la coordinación del equipo, la organización del juego y el respaldo a los compañeros. Fuera de ella, Barcos actúa como puente entre la dirigencia y los jugadores, ayudando a consolidar un proyecto que busca crecer paso a paso con paciencia y estrategia. “Queremos algo bonito para Cajamarca, pero con paciencia y estrategias”, concluyó Zavaleta, resaltando que el aporte de Barcos es clave para lograrlo.
En definitiva, Hernán Barcos no solo suma goles: suma liderazgo, respaldo, experiencia y confianza, convirtiéndose en una pieza indispensable para FC Cajamarca.