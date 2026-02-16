“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club

El presidente del club, Edisson Omar Zavaleta, explicó a El Comercio la importancia del delantero en la coordinación del equipo: “Barcos también nos apoya y nos referenciamos jugadores, siempre coordinamos”, señaló, destacando la relación cercana entre el capitán, el entrenador y la dirigencia. “Hay una bonita amistad entre Barcos, yo y el profesor, y el comando técnico. Entonces definimos los tres”, agregó.

Hernán Barcos lleva tres goles en la actual temporada de la Liga 1. (Foto: FC Cajamarca)

Barcos se encarga de observar el rendimiento del plantel y de colaborar con la toma de decisiones. Zavaleta lo reconoció: “A mí es difícil que me engañen con un futbolista. Yo conozco de fútbol y ya se lo he demostrado al profesor… le dije todas las falencias de la presentación del equipo, y se dio cuenta”. Esto demuestra que su rol va más allá de marcar goles: también aporta experiencia, opinión y liderazgo para mejorar al equipo.

Otro de los aspectos más importantes de su función está fuera del campo. Como club recién ascendido, FC Cajamarca enfrenta desafíos al momento de atraer nuevos futbolistas. “Para contratar un futbolista es complicado, porque ven el equipo y dicen que es un club recién ascendido y no conocen la seriedad del proyecto”, explicó Zavaleta. Ahí entra Barcos: “Por ahí Hernán entra y nos ayuda… él me conoce bien y por eso le da la seguridad a los futbolistas que llamamos”. Su presencia genera confianza y facilita la integración de los nuevos jugadores al vestuario, transmitiendo seguridad sobre la seriedad y el proyecto del club.

En la cancha, su liderazgo se refleja en la coordinación del equipo, la organización del juego y el respaldo a los compañeros. Fuera de ella, Barcos actúa como puente entre la dirigencia y los jugadores, ayudando a consolidar un proyecto que busca crecer paso a paso con paciencia y estrategia. “Queremos algo bonito para Cajamarca, pero con paciencia y estrategias”, concluyó Zavaleta, resaltando que el aporte de Barcos es clave para lograrlo.

En definitiva, Hernán Barcos no solo suma goles: suma liderazgo, respaldo, experiencia y confianza, convirtiéndose en una pieza indispensable para FC Cajamarca.