Por Jean Pierre Maraví Coppa

En FC Cajamarca, Hernán Barcos cumple un rol que va mucho más allá de los tres goles que lleva en la temporada. El capitán no solo se encarga de anotar, sino que se ha convertido en un pilar dentro del vestuario y un apoyo clave para la dirigencia y el comando técnico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes
Fútbol peruano

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club
Fútbol peruano

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club

¡Por el futuro! Carlos Gómez Laynes y William Huapaya, exglorias de Alianza Lima, enseñan a niños los primeros pasos en el fútbol formativo
Fútbol peruano

¡Por el futuro! Carlos Gómez Laynes y William Huapaya, exglorias de Alianza Lima, enseñan a niños los primeros pasos en el fútbol formativo

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario
Fútbol peruano

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario