Por Julio Vizcarra Torres

Hace algunos años, contar a un ecuatoriano en el campeonato peruano era un ejercicio de memoria. En 2026, la Liga 1 no se explica sin ellos. Si los reuniéramos en una misma cancha, completarían casi dos equipos. El dato parece exagerado, pero es real: 19 futbolistas de ese país jugarán el torneo, el registro más alto de su historia y la señal más clara de una corriente que llegó para quedarse.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.