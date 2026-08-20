Jean Ferrari sobre la actualidad del fútbol peruano: “Tenemos la liga más longeva del mundo”. (Foto: GEC)
Jean Ferrari sobre la actualidad del fútbol peruano: “Tenemos la liga más longeva del mundo”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se refirió a la actualidad del fútbol peruano y consideró necesario establecer mayores controles sobre los clubes. En ese sentido, planteó la creación de una comisión que esté por encima del área de Licencias para garantizar el cumplimiento de las normas y sanciones.

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