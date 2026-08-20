Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, se refirió a la actualidad del fútbol peruano y consideró necesario establecer mayores controles sobre los clubes. En ese sentido, planteó la creación de una comisión que esté por encima del área de Licencias para garantizar el cumplimiento de las normas y sanciones.

“Hay una postura de poder hacer una comisión que esté por encima de Licencias para que, a rajatabla, Licencias cumpla con todos los requisitos que se requiere para que mejoren los clubes y el sistema fútbol”, expresó Ferrari en L1 Max.

El dirigente también cuestionó el presente de la Liga 1 y puso especial énfasis en la edad promedio de los futbolistas que participan en el campeonato. “Tenemos la liga más longeva del mundo. Tenemos esa data. El promedio de edad es la más alta del mundo. Tenemos que reducir esos números”, sostuvo.

Para Ferrari, este factor termina perjudicando directamente el espectáculo y la competitividad del torneo. “¿Qué es lo que hace un campeonato con gente mayor? Le quita dinámica al juego. Y lo que nosotros buscamos para la alta competencia es, justamente, dinámica”, explicó.

Jean Ferrari EN VIVO en #HDM: “Tenemos la liga más LONGEVA del mundo. El promedio de edad es la más alta. La idea es reducir esos números"



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Respecto a la comisión que propone crear, Ferrari consideró que debería estar integrada principalmente por representantes de la FPF. “Yo mismo he propuesto liderarla para a rajatabla hacer cumplir a Licencias todos los requisitos que deben tener los clubes para cumplir con los estándares mínimos para la alta competencia”, afirmó.

Por último, pidió adoptar medidas firmes frente a los incumplimientos económicos de los clubes. “Esto es un problema que cada año va a ir empeorando y nosotros tenemos que ponerle freno. Y el freno se pone siendo drásticos, con normas claras”, finalizó.

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