Lo que se veía venir sucedió este viernes. Cusco FC no se presentó en el estadio Garcilaso de la Vega para enfrentar a Sport Huancayo y se decretó el primer Walk Over de la Liga 1. Luego de la decisión de los 7 equipos de no presentarse en el debut de la Liga 1, el cuadro cusqueño fue consecuente con lo mencionado y no hizo acto de presencia en el partido ante el ‘Rojo Matador’ y con esto, el cuadro huancaíno se llevó un marcador de 3-0 a favor.

Y es que, según el Artículo 105° (No presentación o abandono del partido) si un equipo no se presenta a un partido programado en la Liga 1 2023, por responsabilidad propia, será declarado perdedor por walkover y será sancionado con multa económica y un marcador en contra por 3-0. Asimismo, la Comisión Disciplinaria puede imponer otra multa como resarcimiento económico al club rival por gastos ocasionados.

No obstante, mientras el elenco cusqueño calentaba previo a ese suceso, las cámaras de televisión enfocaron a Jhoel Herrera, jefe de equipo de Cusco FC.

Por ello, El Comercio pudo comunicarse con el exdefesor nacional para conocer su versión de los hechos y ver cuál es la postura de Cusco FC para la próxima fecha.

Lo vimos en la TV hablando por teléfono, imagino haciendo algunas conversaciones y puesto que no se presentaron, ¿queríamos saber que se venía ahora en Cusco FC?

Ya se emitirá un acta que se redactará y se pondrá en conocimiento para darse cuenta de los pormenores de lo que pasó hoy.

¿Pero qué se podría adelantar algo sobre lo sucedido?

En este momento, me encuentro en la sala chequeando el acta y tenemos que terminarla, ya imagino que el abogado del club dará nuestro descargo, pero hay cosas que no han estado bien y ya se van a enterar.

¿Pero qué cosas no han estado bien?

Como te digo, dependiendo de lo que ha sucedido el día de hoy. Ha habido muchas irregularidades y ya se mostrarán en su momento, pero no estoy autorizado para decirlas. El abogado será el encargado de ser la voz autorizada del club. En este momento no soy la voz la oficial.

Entonces, en el acta ahí indicarán lo sucedido esta tarde ante Sport Huancayo.

Sí, se está redactando un acta de lo que ha sucedido el día de hoy y se está poniendo todo los pormenores.

En la previa del Latin America Amateur Championship, también conocido como LAAC, el apellido Yzaga generó bastante expectativa. En la sala de medios todos querían saber si este Jaime Yzaga que iba a jugar en el campo del Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico tenía alguna relación con el extenista. Gran sorpresa causó cuando se enteraron que era el hijo.