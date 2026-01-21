El comediante y empresario Jorge Luna se convirtió en nuevo auspiciador de dos clubes de la Liga 1 para este 2026. Se trata del FC Cajamarca y Cusco FC cuyas camisetas llevarán la marca No Hay Sin Suerte (www.jorgitoluna.com).

En el caso de FC Cajamarca, el patrocinio llega en un contexto decisivo: el club afrontará su primera participación en la máxima categoría tras lograr el ascenso a la primera división del fútbol peruano.

La institución norteña ha generado gran expectativa por la ambición de su proyecto deportivo y sus nuevas contrataciones como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, entre otros.

FC Cajamarca

Por su parte, Cusco FC, tuvo una destacada campaña en el campeonato pasado, logrando la clasificación a la Copa Libertadores.

La oficina de prensa que trabaja con el comediante, indica que la incorporación de Jorge Luna como auspiciador se enmarca en una tendencia cada vez más visible: “nuevos inversionistas y marcas digitales que apuestan por el fútbol como plataforma de conexión directa con la hinchada”.

Cusco FC

Adelantaron que la marca de Luna estará presente no solo en las camisetas, sino también en estadios y diversas activaciones a lo largo de la temporada.