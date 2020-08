El pasado viernes la Liga 1 regresó tras un largo parón de más de cuatro meses por el coronavirus; sin embargo, solo duró un partido. El gobierno peruano decidió suspender el torneo luego de los incidentes causados por los barristas de Universitario en las afueras del estadio Nacional en la previa al partido ante Cantolao.

Más de una persona del mundo fútbol se mostró crítica con el accionar de los barristas, entre ellos, José Carlos Fernández, quien consideró que se deberían aplicar sanciones drásticas, acordes con la crisis que se vive hoy en día por el coronavirus, a fin de que estas se repitan y no pongan en riesgo la salud de sus compañeros y la realización del campeonato.

“El futbolista que no siga el protocolo y no tenga responsabilidad debe tener una sanción como si fuera una del doping: un año o dos fuera del sistema, porque no están poniendo en juego cualquier cosa, sino que ponen en riesgo la salud de personas”, señaló el atacante de Carlos A. Mannucci a RPP.

Asimismo, se refirió a los hechos que ocasionaron la paralización del torneo. “Creo que el detonante fue lo que pasó con la gente afuera del estadio, pero también hubo malas acciones de nosotros como actores principales, los futbolistas”, agregó.

Fecha 7 suspendida hasta nuevo aviso

El duelo que tenía pactado Carlos A. Mannuci frente a Alianza Universidad fue suspendido, luego de que un grupo de barristas de Universitario de Deportes se concentraran a los alrededores del Estadio Nacional, previo al partido de este ante Cantolao. Ello despertó la indignación de las autoridades, quienes optaron por suspender la fecha 7 por completo.

De momento, la Federación Peruana de Fútbol viene realizando las coordinaciones respectivas para poder reanudar el campeonato, aunque -a primera instancia- el Primer Ministro, Walter Martos, y el Instituto Nacional del Deportes (IPD) consideraron que debería suspenderse toda la temporada.

