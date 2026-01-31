Jugadores de Los Chankas se hacen viral por bailar con sus hinchas en banderazo | VIDEO

Un momento especial se vivió en la antesala del partido entre Sport Boys vs. Los Chankas. Sucede que los jugadores del cuadro andahuaylino salieron del hotel de concentración para bailar con sus hinchas, en el banderazo previo al debut en la fecha 1 del Torneo Apertura este domingo.

El hecho curioso ocurrió la noche previa al partido ante los rosados. Un nutrido grupo de hinchas de Los Chankas se acercó hasta el lugar para alentar a su equipo en su búsqueda por los tres puntos en el certamen. Sin embargo, la sorpresa fue que los propios jugadores salieron de la concentración para recibir a sus seguidores.

Lo que vino después fue fiesta pura. Futbolistas e hinchas formaron parejas para mostrar sus mejores pasos de baile en un hecho que ya es viral en redes sociales y que, incluso, ha llegado hasta otros países.

En Argentina, por ejemplo, el diario Olé destacó lo ocurrido en sus redes sociales. "El plantel del Chankas bajó a la puerta del hotel y compartió unos pasos con los hinchas que estaban ahí“, escribió dicho medio.

Sin duda, un hecho peculiar que ha dado la vuelta al mundo. La Liga 1 ya empezó y trajo momentos especiales como este.

