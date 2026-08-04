La altura vs. el llano en la Liga 1: Cuánto jugarán las localías hasta fin de año para conocer al campeón
Con Sport Huancayo y un promedio de 0.88, Sport Boys (0.80), Deportivo Moquegua (0.78), Deportivo Garcilaso (0.77) y Comerciantes Unidos (0.76) han sido los más dependientes a jugar de local en el Apertura. ¿Cómo será en el Clausura?
En Primera División, el 61.1% de equipos (11 de 18) son anfitriones en la altura. Si eres un club del llano y te toca preparar un viaje a Andahuaylas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Moquegua o Tarma, sabes que tienes que plantear el encuentro con una estrategia distinta a la de casa. No hay forma de que pueda jugarse con la misma intensidad entre los 1409 a 3399 metros de altitud. No es una opinión, es un hecho, la localía en altura es muy fuerte: tan solo hay que mirar que el porcentaje de victorias de visitantes fuera de la costa es bajo, como los grandes (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) sacan tres puntos en una menor proporción como visitantes en una elevación geográfica (38%) que a nivel del mar (48.4%).
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Distribución de resultados: altura vs llano
De acuerdo a un informe de MAXLAB en base a los últimos tres torneos Apertura (2026, 2025 y 2024), apenas se dio el 26.8% de triunfos como visitante en la altura; es decir, de un total de 284 encuentros, los clubes obtuvieron apenas 76 victorias.
Si quitamos los partidos de Alianza, la ‘U’ y Cristal de la ecuación, tomando en cuenta que los tres juegan en Lima y son los tres más representativos del Perú, la data es más concluyente: los conjuntos que hacen de local en la altura ganan un mayor porcentaje de juegos que aquellos que tienen su localía en el llano: 50% (120 de 240) frente a 47.2% (42 de 89).
En otras palabras, la altitud sí juega un papel importante a la hora de plantar una estrategia en el campeonato: permanecer en la máxima categoría, pelear un cupo internacional o luchar por el título nacional, tomando en cuenta el último caso de Los Chankas y Cienciano en la presente edición, quienes ganaron 7 de sus 9 juegos de local.
Sin embargo, ¿cuál ha sido la relación con respecto a las tres últimas ediciones?
La dependencia de local en los últimos tres primeros torneos del año
De acuerdo a los parámetros del laboratorio, tomando en cuenta que (> 0.70 es dependencia muy fuerte de la localía), se concluye que estos seis cuadros son más sujetos de local: Deportivo Moquegua (0.78), Juan Pablo II (0.77), Sport Boys (0.76), Atlético Grau (0.72) y Sport Huancayo (0.72).
Por otro lado, Alianza Lima (0.57), Deportivo Garcilaso (0.61) y Cienciano (0.61), tienen menor dependencia a jugar en Matute y el Inca Garcilaso de La Vega, respectivamente. Para efectos prácticos, la data no confirma la imbatibilidad de un equipo en casa, sino que también tiene posibilidades de poder robar puntos de visita en busca del objetivo final.
Diferencia de puntos entre local y visitante en el Apertura 2026
En el último apertura, los clubes con mayor diferencia entre los puntos por partido cosechados como anfitriones versus fuera de casa fueron: Sport Huancayo (1.53), Garcilaso (1.47), Universitario (1.33), Moquegua (1.31) y Sport Boys (1.28). Tres de altura y dos de Lima.
Más allá de los nombres de los clubes, los datos sugieren que la geografía marca diferencias en el fútbol peruano. En ese escenario, la localía forma parte de una ventaja competitiva, dependiendo la planificación deportiva de cada equipo.
Conclusión general
Ser fuerte de local es condición necesaria para terminar en la parte alta de la tabla, pero para ser campeón también es importante contar con un IDL y P. GAP bajo. La clave son los puntos que logras sacar de visitante. Ejemplo: Alianza Lima este año tuvo un IDL bajo porque también le fue bien fuera de Matute, lo mismo que sucedía con Universitario en 2025.
Un caso que ayuda a reforzar este concepto es el de Los Chankas en el Clausura 2025. Fue el equipo que mejor le fue de local, sumando 21 unidades, pero el número 14 fuera de casa, sumando apenas 6 puntos. En ese torneo, los ‘Guerreros’ se tuvieron que conformar con tan solo una sexta posición.
Licenciado en periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Máster en Dirección de Empresas de Comunicación en la EAE Business School. Subdirector en Depor y columnista en Deporte Total. Aficionado al fútbol y apasionado a la NBA. Ver más