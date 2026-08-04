Por Raúl Castillo

En Primera División, el 61.1% de equipos (11 de 18) son anfitriones en la altura. Si eres un club del llano y te toca preparar un viaje a Andahuaylas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Moquegua o Tarma, sabes que tienes que plantear el encuentro con una estrategia distinta a la de casa. No hay forma de que pueda jugarse con la misma intensidad entre los 1409 a 3399 metros de altitud. No es una opinión, es un hecho, la localía en altura es muy fuerte: tan solo hay que mirar que el porcentaje de victorias de visitantes fuera de la costa es bajo, como los grandes (Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) sacan tres puntos en una menor proporción como visitantes en una elevación geográfica (38%) que a nivel del mar (48.4%).

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