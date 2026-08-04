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Índice de dependencia de localía (IDL): cálculo que mide y ordena a los equipos según su dependencia a jugar de local. Los clubes que figuran arriba (los más dependientes), en general son aquellos que cosecharon buena cantidad de puntos de local pero que de visitante no pudieron tener una performance similar. Ej: Garcilaso de local sumó casi la misma cantidad que Alianza Lima (20pts vs 22pts), la diferencia se da fuera de casa donde sumaron 6pts y 18pts respectivamente. (Fuente: MAXLAB)

Distribución de resultados: altura vs llano

De acuerdo a un informe de MAXLAB en base a los últimos tres torneos Apertura (2026, 2025 y 2024), apenas se dio el 26.8% de triunfos como visitante en la altura; es decir, de un total de 284 encuentros, los clubes obtuvieron apenas 76 victorias.

Si quitamos los partidos de Alianza, la ‘U’ y Cristal de la ecuación, tomando en cuenta que los tres juegan en Lima y son los tres más representativos del Perú, la data es más concluyente: los conjuntos que hacen de local en la altura ganan un mayor porcentaje de juegos que aquellos que tienen su localía en el llano: 50% (120 de 240) frente a 47.2% (42 de 89).

Fuente: MAXLAB

En otras palabras, la altitud sí juega un papel importante a la hora de plantar una estrategia en el campeonato: permanecer en la máxima categoría, pelear un cupo internacional o luchar por el título nacional, tomando en cuenta el último caso de Los Chankas y Cienciano en la presente edición, quienes ganaron 7 de sus 9 juegos de local.

Sin embargo, ¿cuál ha sido la relación con respecto a las tres últimas ediciones?

La dependencia de local en los últimos tres primeros torneos del año

De acuerdo a los parámetros del laboratorio, tomando en cuenta que (> 0.70 es dependencia muy fuerte de la localía), se concluye que estos seis cuadros son más sujetos de local: Deportivo Moquegua (0.78), Juan Pablo II (0.77), Sport Boys (0.76), Atlético Grau (0.72) y Sport Huancayo (0.72).

Por otro lado, Alianza Lima (0.57), Deportivo Garcilaso (0.61) y Cienciano (0.61), tienen menor dependencia a jugar en Matute y el Inca Garcilaso de La Vega, respectivamente. Para efectos prácticos, la data no confirma la imbatibilidad de un equipo en casa, sino que también tiene posibilidades de poder robar puntos de visita en busca del objetivo final.

Fuente: MAXLAB

Diferencia de puntos entre local y visitante en el Apertura 2026

En el último apertura, los clubes con mayor diferencia entre los puntos por partido cosechados como anfitriones versus fuera de casa fueron: Sport Huancayo (1.53), Garcilaso (1.47), Universitario (1.33), Moquegua (1.31) y Sport Boys (1.28). Tres de altura y dos de Lima.

Más allá de los nombres de los clubes, los datos sugieren que la geografía marca diferencias en el fútbol peruano. En ese escenario, la localía forma parte de una ventaja competitiva, dependiendo la planificación deportiva de cada equipo.

Performance GAP: mide la diferencia de puntos entre local y visitante (puntos por partido local - puntos por partido visitante). Un valor positivo se refiere a que un equipo suma más puntos de local, un valor cercano a 0 que suma casi lo mismo de local que de visitante y valores negativos serían equipos que sumen más de visitante. (Fuente: LABMAX)

Conclusión general

Ser fuerte de local es condición necesaria para terminar en la parte alta de la tabla, pero para ser campeón también es importante contar con un IDL y P. GAP bajo. La clave son los puntos que logras sacar de visitante. Ejemplo: Alianza Lima este año tuvo un IDL bajo porque también le fue bien fuera de Matute, lo mismo que sucedía con Universitario en 2025.

Un caso que ayuda a reforzar este concepto es el de Los Chankas en el Clausura 2025. Fue el equipo que mejor le fue de local, sumando 21 unidades, pero el número 14 fuera de casa, sumando apenas 6 puntos. En ese torneo, los ‘Guerreros’ se tuvieron que conformar con tan solo una sexta posición.

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