Cienciano cayó 2-1 ante Cusco FC este sábado 18 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Juan Tévez (37′, 43′) marcó un doblete para la victoria de Cusco FC. Sin embargo, el portero Pedro Díaz también fue vital para los 3 puntos. En los minutos finales sacó una milagrosa ante el disparo de Ray Sandoval.