Redacción EC
Redacción EC

Cienciano cayó 2-1 ante Cusco FC este sábado 18 de octubre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

MIRAR | Eduardo Castro, líder de Caminos del Inca: “Por más experiencia mundialista, Caminos siempre te va a pasar factura”

Juan Tévez (37′, 43′) marcó un doblete para la victoria de Cusco FC. Sin embargo, el portero Pedro Díaz también fue vital para los 3 puntos. En los minutos finales sacó una milagrosa ante el disparo de Ray Sandoval.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC