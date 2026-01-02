La base para un sueño: el mapa de las pretemporadas y cómo arrancan Alianza, la ‘U’ y Cristal un 2026 obligados al título

La Liga 1 2026 empezará a jugarse mucho antes del primer pitazo inicial que sería el 30 de enero: en las pretemporadas, en los fichajes que llegan y en los que se van, en las decisiones técnicas que marcan una hoja de ruta. Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal y Alianza Lima -los cuatro equipos que hoy aparecen como candidatos naturales a pelear por el título- ya se mueven con una idea común: nadie quiere empezar el año corriendo desde atrás.

Universitario arranca sin el ‘9′

El tricampeón inicia su pretemporada el 5 de enero con una novedad estructural: Javier Rabanal toma el relevo de Jorge Fossati. El cambio no es menor. Fossati dejó títulos, pero Rabanal llega con una promesa de futuro. Campeón en Ecuador con Independiente del Valle, el técnico español representa una apuesta por la planificación, por la cantera y por una mirada de largo plazo que, en Ate, genera tanto ilusión como expectativa.

La ‘U’ entendió que, para renovarse, debía soltar lastre. Se fueron Sebastián Britos, Gabriel Costa, Diego Churín y Jairo Vélez; Rodrigo Ureña podría seguir el mismo camino. En contraparte, llegaron el central argentino Caín Fara y el portero Diego Romero, mientras que en ataque anunció al senegalés Sekou Gassama, quien ante sorpresa de la hinchada, se unirá al plantel recién el 20 de enero, 15 días después del inicio de la pretemporada.

“La hinchada de la U puede estar tranquila porque esto no se mide en enero de 2026, sino en diciembre de 2026”, declaró el administrador Franco Velazco.

El amistoso ante la Universidad de Chile, en la Noche Crema 2026, podría ser el único encuentro que la ‘U’ juegue en Lima, ya que el plan inicial de la institución merengue es llevar a cabo amistosos internacionales para llegar con lo mejor al inicio de temporada.

Alianza Lima: otra vez empezar de cero

Alianza iniciará trabajos el 3 de enero y, como en los últimos años, lo hará desde una reestructuración profunda. Pablo Guede reemplaza a Néstor Gorosito con una consigna clara: refrescar el plantel y devolverle intensidad competitiva a un equipo que ha quedado lejos del objetivo mayor. Las salidas de referentes como Hernán Barcos y Ángelo Campos marcan el fin de un ciclo, mientras que nombres como Jairo Vélez, Luis Ramos y Alejandro Duarte apuntan a una renovación con conocimiento del medio.

El mercado, sin embargo, no está cerrado. Federico Girotti, Luis Advíncula y un extranjero más aparecen en carpeta. Alianza sabe que no puede fallar: evitar el tetracampeonato de Universitario es una obligación deportiva e institucional.

La exigencia será inmediata. Antes de competir en la Fase 1 de la Copa Libertadores, el club se medirá en la Serie Río de la Plata ante pesos pesados del continente y luego recibirá al Inter Miami de Lionel Messi en la Noche Blanquiazul 2026. Un calendario que no da margen para el error.

Sporting Cristal confía en el proyecto de Autuori

En La Florida, el mensaje fue continuidad. Tras el tercer lugar, Sporting Cristal ratificó a Paulo Autuori y decidió respaldar su proyecto. No es un detalle menor en un club que, en otras épocas, solía cambiar de rumbo con rapidez. La llegada de Gabriel Santana, Cristiano da Silva -con pasado reciente ante el Real Madrid en Champions- y Juan Cruz González refuerza zonas clave, mientras que las salidas de Fernando Pacheco, Pasquini y Jhilmar Lora responden a una depuración necesaria.

La pretemporada arrancará el 5 de enero, aunque todavía no hay confirmación sobre la tradicional Tarde o Noche Celeste. Cristal necesita algo más que nombres: requiere recuperar identidad, confianza y regularidad. Autuori sabe que el margen de paciencia es corto, pero también que el plantel empieza a parecerse más a la idea que quiere consolidar.

Cusco FC y el desafío de confirmar lo extraordinario

La gran sorpresa del 2025 enfrenta ahora el reto más complejo: sostener lo conseguido. Cusco FC fue segundo, hizo historia y clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para no desarmar el proyecto, aseguró la continuidad de Miguel Rondelli y de su goleador Facundo Callejo, señales claras de estabilidad.

Las incorporaciones de Daniel Carabajal, José Manzaneda, Diego Soto, Gu-Rum Choi y José Bolívar apuntan a ampliar la base sin perder equilibrio. La pretemporada comenzará el 5 de enero con chequeos médicos y trabajos en Oropesa, mientras se proyecta un amistoso internacional en Ecuador. Cusco ya no es sorpresa: ahora es rival a respetar.

En enero, todos parten desde cero, pero no todos lo hacen desde el mismo lugar. Universitario defiende su corona, Alianza busca reconstruirse, Cristal intenta reafirmar su fe y Cusco pelea contra la tentación de la irregularidad. La Liga 1 2026 se empieza a escribir en las pretemporadas, ahí donde los discursos aún pesan tanto como los resultados.