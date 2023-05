Una de las imágenes que suele reaparecer cada cierto tiempo en las redes sociales muestra a Sergio Markarián estrechándole la mano a Jorge Amado Nunes. Ambos miran a la cámara, el ‘Mago’ con una media sonrisa algo canchera, y el paraguayo con evidente frialdad. Quienes estuvieron ese mañana en el Lolo Fernández, en 1995, aseguran que el ambiente era de tensión extrema. En el club esperaban que la foto acabara con las versiones de que ambos estaban enfrentados. Atestiguaría que la historia de sus disputas era un invento de la prensa.

Poco tiempo después, Jorge Amado Nunes dejaría de ser jugador de Universitario. Lo seguirían sus compatriotas Celso Guerrero, Jacinto Yrala y Edgar Denis.

El recuerdo viene a pelo tras la imagen que se vio al término del partido entre Sporting Cristal y The Strongest, en la que se vio a Yoshimar Yotún y Tiago Nunes fundidos en un largo abrazo. Tras el encontrón que protagonizaron pocos días antes en el Alberto Gallardo, las aguas volvían a tranquilizarse [el sábado golearon 6-1 a Unión Comercio en Tarapoto y el último miércoles vencieron a Binacional en Juliaca]. La ‘camita’ nunca existió.

Los jugadores suelen negar el uso de esa maniobra. El técnico de Cristal dijo que nunca había escuchado esa palabra (quizás porque su lengua natal sea el portugués). En “A presión”, Gonzalo Núñez recordó que Wilmar Valencia le contó que alguna vez fue víctima de esos intentos. En ese mismo programa, Waldir Sáenz negó rotundamente que los jugadores vayan a menos.

La ‘camita’ no es un invento de estas tierras. Raymund Domenech, el exseleccionador francés, sufrió la rebelión de sus jugadores en dos mundiales: Alemania 2006, con Zinedine Zidane a la cabeza, y Sudáfrica 2010, cuando el plantel entró en huelga tras su decisión de expulsar a Nicolás Anelka. La federación francesa aguantó cuanto pudo hasta que se deshizo de él.

🇫🇷 Tal día como hoy en 2010, la concentración de la Selección de Francia saltó por los aires debido a un problema de Anelka con Domenech 🇫🇷 pic.twitter.com/LeDGgfF02e — GOAL España (@GoalEspana) June 20, 2018

Curiosamente, en la historia de las ‘camitas’ Sergio Markarián y Jorge Amado Nunes tienen un lugar preponderante. Luego de llevar a Sporting Cristal a la final de la Copa Libertadores, versiones de prensa de la época señalan que el uruguayo se reunió con un grupo de jugadores jóvenes -Butrón, Rebosio, Torres, Mendoza, Zegarra- para indicarles que iban a ser la base del proyecto 1998 porque no iba a contar con Pedro Garay, Julinho, Marcelo Asteggiano y Julio Balerio. No calculó con que los chicos darían cuenta de la charla a los mencionados y el grupo se quebró. La dirigencia no le dio el apoyo que se esperaba y el técnico se tuvo que marchar.

En el 2007, cuando dirigía a Universitario, Jorge Amado Nunes echó a Luis Guadalupe, Piero Alva, Álex Magallanes, Gregorio Bernales, Marco Ruiz y al paraguayo Aldo Jara. Los rumores de una cama ‘king side’ se multiplicaban en Ate. Años después de lo ocurrido, el ‘Cenizo’ dijo que los sacó porque “sentían celos de él”. ‘Cuto’ lo calificó como una injusticia y confesó que quiso “sacarle la cabeza” al paraguayo.

Hay otros casos (Autuori en Cristal en el 2002 o Sampaoli, en el mismo club, cinco años después, acusado de “hacer trabajar mucho” al plantel). La ‘camita’ existe, aunque los involucrados lo nieguen. Es parte del fútbol, nos guste o no.

