“La infraestructura que tiene la Liga 1 no ayuda al VAR, esa es la realidad”: Rondelli, el técnico del sorprendente Cusco FC y su crudo análisis al arbitraje peruano

Claro, directo y sin rodeos. Así es Miguel Rondelli, técnico de Cusco FC. Mientras se habla sobre la actualidad del equipo y la chance de que tienen de ganar la Liga 1, el DT no se marea, se enfoca en el proyecto deportivo del club (clasificar este año a un torneo internacional) y darle patrimonio a la institución con contratos a largo plazo para sus futbolistas. “Si alguien quiere a Callejo o Colman, va a tener que sentarse a negociar con nosotros y pagarlo”, asegura. El argentino afirma que parte de la opinión pública ‘menosprecia’ a Cusco FC, pero finalmente ellos tienen la racha más larga del torneo sin derrotas (14 partidos) y, más allá de las bajas y lesiones, el equipo no ha perdido su identidad, la que él propuso y encontró con el trabajo de sus jugadores en el presente torneo.

Cusco FC lleva ocho victorias al hilo, ¿cuál es el secreto de la actualidad del equipo?

Sí, sabemos que tenemos la racha de victorias más larga como de partidos sin perder, que ya suma 14. Yo creo que son dos cosas. Primero, el esfuerzo, trabajo y crecimiento que han tenidos los jugadores; y segundo, el respetar un proceso que tuvo el resultado del año pasado, no arrancó bien este año (derrotas ante Alianza Lima y Melgar), pero cuando uno tiene claro cuál es el proyecto, creo que a la larga si las cosas se hacen bien, los resultados se dan y creo que haber mantenido la base de jugadores del año pasado, haberse reforzado con los jugadores que se necesitaban y que requería el modelo y no jugadores que pudieron haber sido ofrecidos por representantes o tenían algún otro interés, sumado a la base del equipo del año pasado, hace que el equipo tenga una identidad y es esa identidad que hace que podamos aspirar cada vez más. Ahora, nuestro próximo objetivo es que ya tenemos el 80% del plantel renovado para el año que viene y solo vamos a tener que incorporar tres o cuatro jugadores, para que la transición sea todavía menor a la de este año.

¿Cuál es el siguiente paso del proyecto?

El proyecto tiene dos puntos: uno deportivo y otro institucional. En lo institucional, creo que estamos creo que estamos creciendo bastante. Cuando llegamos en diciembre del 2024 para empezar la temporada 2024, el club había cambiado 24 jugadores con respecto a la temporada anterior. No podías estar cambiando 24 jugadores todos los años, si no es muy difícil empezar todos los años de cero. Entonces, se elaboró un proyecto que se le presentó a la directiva.

¿Cuál fue en lo institucional?

En lo institucional, los jugadores tenían que llegar cumpliendo determinados ítems. No podía ser cualquier jugador. Después, debería capitalizar al club porque el club no tiene capital más allá de las instalaciones que pueda tener. Lamentablemente, muchos clubes no tienen estadio propio en este país, por lo tanto, no es patrimonio del club. Entonces, el capital del club son los jugadores y yo no puedo tener jugadores que terminan contratos a fin de año. Si tengo un jugador que tiene una actuación destacada, por ejemplo, Iván Colman, el máximo asistidor de la Liga 1 en este año, y de Facundo Callejo, el máximo goleador, si nosotros tenemos esos jugadores con contratos a fin de año, ¿qué dejarían al club? Pueden haber dejado algún rédito por alguna clasificación internacional o, en el mejor de los casos, un campeonato, pero económicamente no le dejan nada a fin de año.

Ahora, también hay que sentarse a negociar. Si hoy el jugador que sale máximo goleador y asistidor ya no quiere ganar un sueldo de 2, sino de 6, nosotros no podemos ganar un sueldo de 6. Entonces, la dirigencia entendió que debemos tener jugadores a largo plazo para que sean patrimonio del club. Entonces, si algún club los quiere, los va a tener que comprar. Tenemos al ‘9’ de la Selección Peruana (Luis Ramos), que por más que esté jugando en América de Cali, sigue perteneciendo a Cusco. Entonces, ya hubo un ingreso económico por el préstamo y ojalá pueda darse por la venta. Entonces, entendieron que esa era la manera de capitalizar al club: contratos a largo plazo.

¿Y en cuanto a lo deportivo?

En el 2023, veníamos de habernos quedado afuera de la Copa Sudamericana por un punto, el equipo hacía dos años estaba en el descenso y cinco que no clasificaba a un torneo internacional. Entonces, dijimos que primero íbamos a darle una identidad, que la gente sepa a que juega el club. Somos un club en crecimiento y hace que otros jugadores se interesen en venir al club, que está ordenado económicamente, que tiene un CAR, concentración propia y encima pelea cosas importantes. Entonces, eso es llamativo para los jugadores. Después, en lo deportivo, primero era intentar clasificar a un torneo internacional en el 2024, intentar clasificarse en 2025 y clasificar a una Copa Libertadores 2025. Después, fuimos creciendo demasiado rápido. Este año, estamos peleando por ingresar a la Libertadores, que es lo que planificamos para el próximo año, pero mientras estemos cumpliendo los objetivos, seguiremos luchando cada vez por más.

Como el sueño del campeonato...

Tenemos que ir paso a paso y tampoco tenemos que tomar como un fracaso en el caso que Universitario salga campeón. No podemos llamarlo fracaso porque nuestro objetivo es clasificar a un torneo internacional. Con pasos seguros, debemos tener los pies en la tierra y seguir cumpliendo con el proyecto. Cumplir los pasos hace que uno pueda tener continuidad, que el club tenga cuentas claras y no se vuelva loco. Este no es club que paga fortunas como muchos creen, pero sí tiene que ingeniarse de la mejor manera para incrementar su patrimonio y competir en un alto nivel. Yo creo que el objetivo es ese: estamos incrementando patrimonio, si algún club desea contratar al mejor de Cusco FC, va a tener que negociar con nosotros y pagarlo. Eso es incrementar el patrimonio.

¿Cuál es tu mirada a nivel de menores del club y del fútbol peruano?

Por las características de la Liga, este es un proyecto que, desde lo deportivo, empieza al revés: es como empezar a construir una casa por el techo. Es lamentable lo que nos toca porque es difícil invertir: para mí, la plata que se destina a divisiones menores no es un gasto, es inversión. Sin embargo, invertir en menores es difícil cuando uno no va a tener réditos de esa inversión o es muy difícil que los tenga. Sabemos que es a largo plazo. Si uno empieza el proyecto de formativos, tarda cuatro o cinco años -en el mejor de los casos- con empezar a ver sus frutos en Primera División, con juveniles que debutan en Primera. Es mentira que yo voy a invertir hoy y mañana tengo jugadores de Primera, eso es imposible. Por eso se llama proceso de formación, pero es muy difícil invertir en la formación, cuando se compite muy poco. Los torneos no están claros, no hay Torneo de Reserva, se inventó ese torneo de la Liga 3 y es muy difícil que participen todos.

Por ejemplo...

Estoy hablando de clubes que ya tienen una trayectoria de formar como Sporting Cristal, que la base de sus jugadores son salidos de sus divisiones menores. Sin embargo, por decisión de la Federación, se quedó afuera de la Liga 3 solo porque clasifican los que llegaban a cierta instancia del Torneo de Reservas. Y esos chicos, hoy tienen que estar ganando rodaje en otras ligas. Entonces, es muy difícil invertir cuando voy a competir solo tres meses. Nosotros tenemos una Sub18 donde hay un juvenil que ya firmó el primer contrato, pero esa división empezó a competir hace uno o dos meses, imagínense que empezamos a competir en julio. El año empezó en enero, ¿qué hacían los juveniles? Ahora estamos en una fase provincial que clasifican ciertos cupos, pero los chicos que no queden estarán afuera. Entonces, es muy difícil tener que formar cuando se depende de los resultados para ver si sigo formando o no. Lo ideal es que compitan todos contra todos.

En base a tu experiencia, ¿cómo debería ser la organización en menores?

Yo creo que un torneo bien organizado debería tener Sub11, Sub12, Sub13, Sub14, Sub16, Sub18 y Reserva, siete divisiones, pero ¿qué club sostienen 7 divisiones, 7 entrenadores, 20 jugadores por división, viajes, entrenamientos, lugares para enfrentar? Muchas veces los equipos no tienen lugar para los que están en la Primera y ¿dónde van a meter 7 divisiones? Entonces, yo creo que es muy difícil empezar a invertir ahí. Por eso, lamentablemente, comenzamos por la parte de arriba. Si podemos traer jóvenes de otros lugares, hemos fichado a Marlon Ruidias, Carlos Gamarra, que son jóvenes, Eslyn Correa, que tiene 20 años, lo hemos incorporado porque le vimos potencial. Entonces, primero que tenemos que afianzar el equipo institucionalmente en Primera y, después, cuando ya esté afianzado el primer equipo y compita continuamente en torneos internacionales y cuando la federación preste las condiciones para poder invertir en las divisiones menores, el club decidirá invertir en divisiones menores. Ahora tenemos divisiones menores, se le presta atención, pero es muy difícil. A mí me preguntaron la otra vez por la bolsa de minutos.

Y, ¿cuál es tu mirada?

¿Para qué va a servir la bolsa si los chicos que llegan no van a estar preparados? Lo ideal sería que estén preparados para llegar y que lleguen y que se afiancen en Primera. Pero es muy difícil si no hay un proyecto integral, la verdad que es muy difícil. Si uno empieza a analizar las divisiones menores de la Selección Peruana, se va a dar cuenta que muchos peruanos no han sido formados en el Perú, sino en Alemania, España, Estados Unidos, Argentina, Chile, etc. Y, claro, dónde se van a formar si no hay competencia acá. ¿Quién quiere invertir en un negocio que no tienen condiciones? Yo te digo, a vos que me des plata para invertir un negocio y no te muestro condiciones de seguridad para que tu plata crezca, vas a decir que no, ahí no invierto.

El presente de Cusco FC y la organización de la Liga 1

La alineación es de memoria: ¿es posible mantener el ritmo con un equipo de 16 a 17 jugadores?

Cuando nosotros armamos el plantel este año, lo hicimos con dos jugadores por puesto. La alineación habla del buen momento que tienen algunos jugadores. Nadie va a hacer rotaciones por hacer rotaciones. Si un jugador tiene buen nivel, el que tiene atrás, tendrá que superarlo. Si se clasifica de nuevo a un torneo internacional, la idea es incrementar uno o dos jugadores, pero nosotros no podemos tener más de dos jugadores por puesto. Por la economía que manejamos nosotros por el presupuesto que manejamos este año, se armó un plantel con dos jugadores por puesto apuntando a intentar clasificarnos a la fase de grupos. Quedamos afuera por penales y también nos trastocó mucho la salida de Luis. Nosotros habíamos contado con Luis toda la pretemporada. Después se sumó Facundo, pero nos quedamos prácticamente con un solo delantero, que era Juan (Tévez) para disputar ese partido por la Copa Sudamericana. Bueno, quedamos afuera por penales, pero tal vez hubiésemos visto más más rotación en el equipo porque jugar doble competencia hace que se les abra la ventana a muchos jugadores.

Comprendo...

Nosotros hemos sufrido bajas. La gente dice que no, escucho periodistas que dicen hay que ver si puede sostener este nivel, si se le cae uno o dos jugadores y la verdad es que se nos han caído jugadores y el nivel se sigue sosteniendo. Nosotros jugamos el Apertura con Marco Saravia y, sin embargo, entró Gamarra y ahora ya nadie se acuerda de Marco. ¿Por qué? De cinco partidos de los últimos seis, hemos recibido solo un gol. Entonces, quiere decir que no se siente tanto en la ausencia de Marco. Hace cuatro encuentros que no está Lucas Colito, juega Pierre Da Silva y ya nadie se acuerda que no estaba Lucas. Es parte de ese equipo de memoria que se dice entonces, yo creo en los jugadores que están atrás. El caso de Alex Custodio, que es otro chico peruano venezolano que juega de central, Miguel Aucca, que el año pasado fue importante, hizo un montón de goles, Juan Tévez, que cuando entra hace goles. O sea, tenemos jugadores, lo que pasa es que lamentablemente no están teniendo los minutos que ellos necesitan. A Alexandro Milesi, que a veces se entra y también hizo una buena campaña en el pasado en Sullana. Lo que me da tranquilidad es que cuando les han tocado jugar, han jugado y han rendido porque el equipo es un equipo, no son individualidades.

Que yo decida esta alineación en este momento no significa que no confíe en los que están atrás, solo tendrán que esperar su momento y lo que me deja tranquilo es que cuando tuvieron que rendir, rindieron. Que algunos no estén jugando es porque habla del buen momento que tienen los otros.Arrancarse la nota diciendo hace 14 partidos, 8 partidos consecutivos ganando, bueno, entonces siempre hay una frase en el fútbol que a mí no me gusta mucho las frases hechas, pero dice el equipo que gana, no se toca y qué voy a tocar si andan mandan bien, pero eso no significa que no confiemos en los que están atrás.

¿Cómo mantener el ritmo a esta altura del campeonato? Imagino que no te debe haber gustado como se cerró el último partido frente a Alianza Atlético...

Nosotros siempre intentamos hacernos fuertes desde la posición de la pelota, pero eso no significa que en algún momento no la perdamos. Por eso, debemos tener ciertos comportamientos tácticos que nos sostengan ante la pérdida. Nosotros jugamos con la certeza de que nos gusta tener la pelota, que sabemos que la vamos a tener. Estamos en un buen momento, pero eso no significa que en algún momento no tengamos que remontar un partido como nos pasó con UTC. Yo creo que eso habla de la madurez del equipo. Siempre se nos menosprecia porque yo entiendo que es mejor hablar de la ‘U’, Alianza, Cristal, es mejor hablar de Melgar, no es mejor hablar de Cusco FC porque no vende. Tenemos que decir algo de Cusco porque está ahí arriba y, bueno, se dice que no va a llegar, no le va a alcanzar, a nosotros no nos importa lo que se diga, nosotros queremos hacer nuestro trabajo y proyecto. Nuestro proyecto es estar metido ahí arriba.

¿Qué opinión tienes en cuanto a la exclusión de Binacional de la Liga?

Yo he leído por ahí y decía, la tabla quedaría así: Universitario, puntero. Bueno, está a bien, nos sacan tres puntos a nosotros, tres a Sporting Cristal y también nos sacan un partido. Entonces, Universitario quedaría primero con dos partidos más que nosotros y quedaría a dos puntos, nosotros quedaríamos terceros a dos puntos de la ‘U’. ¿Qué pasa cuándo a Universitario le toque Binacional? No juega, va a descansar y nosotros sí vamos a jugar. Entonces, ya le podemos descontar dos puntos porque ellos no van a jugar, es lo mismo, en la práctica es lo mismo. Lo único es que enrarece el torneo. ¿Por qué? Porque puede ser que a Facundo le saquen un gol en la tabla de goleadores, pero esto es un deporte colectivo, no individual. El equipo pierde tres puntos, pero todos los demás equipos también: la ‘U’ jugaba de local con Binacional, al no jugarlo, le están sacando taquilla y le están sacando unos posibles tres puntos porque sabemos que la ‘U’ se hace fuerte de local. Entonces, todos perdemos, no están favoreciendo a nadie.

Es una mala noticia porque habla de la organización que hay en el fútbol, a nadie le gusta que un equipo que ascienda de manera judicial y descienda de manera judicial, debería haber mérito deportivo, pero como hay que hablar de la ‘U’ o hay que hablar de Cristal, van a decir que Cristal está perjudicado y que la ‘U’ está favorecido, pero yo no veo ni prejuicio ni favoritismo. Yo veo la tabla hoy y veo que estamos en una situación con partido menos. Entonces, hay que ganarlo, pero hay que ganar todos los partidos, que no hay que ganar, salir campeón.

Me queda clara tu perspectiva de la organización del campeonato...

No, malísimo, pero bueno, pero es así. Ahora, lamentablemente va a ser muy perjudicial porque habrá dos equipos que van a descansar y que queden libres. Esperemos a ver qué pasa con Ayacucho, si Ayacucho tiene la mala suerte de sufrir el mismo camino, habrá tres equipos en una fecha que van a quedar libres: dos porque no van a poder jugar y uno puede quedar libre. Entonces ahí sí se trastoca todo. Si a eso le sumamos esta para que venga ahora por las Eliminatorias y, la verdad, yo no lo entiendo. Todo está mal organizado, pero ya está, son las reglas del juego. Hay que jugar bajo esas reglas. Nosotros vimos una racha positiva, descansamos por una cuestión de fixture, volvimos y seguimos manteniendo el nivel, pero ahora tenemos que descansar casi un mes para volver a enfrentar a Cristal. Yo no sé cómo estará Cristal dentro de un mes y cómo vamos a nosotros, y tenemos que parar un mes para trabajar con jugadores del torneo cuando después vienen las Eliminatorias y juegan los que son de afuera. Entonces, ¿para qué trabajamos con los del torneo local si los que van a jugar son del torneo de afuera? La verdad, es una cosa que no entiendo, pero, bueno, son reglas del juego y tenemos que competir con eso.

¿Cuál es tu opinión en cuanto al VAR en el fútbol peruano?

Yo creo que la infraestructura que tiene la Liga 1 no ayuda al VAR, esa es la realidad. Nosotros tuvimos una charla el año pasado donde vino una señora de la Federación o de la CONAR que nos explicaba cómo funcionaba el VAR y un montón de cosas más. Vamos al gol y la polémica en el gol que le anularon a Universitario, yo a simple vista no puede saber si está habilitado o fuera de juego, y se cuestiona mucho como se trazaron las líneas. Y se ve una línea que atraviesa el cuerpo del jugador de Sport Huancayo. Yo supongo que esa línea la trazaron ahí porque intuye que por ahí debe estar el pie del jugador, pero si hubiese una cámara del lado opuesto, es todo mucho más claro. Con una cámara del lado opuesto, yo puedo determinar en dónde está el cuerpo del jugador de Huancayo y de Universitario. No tenemos un cámara del lado puesto el VAR trabaja con las cámaras de televisión. Entonces, es muy difícil así. Se le echa la carga al árbitro, pero el árbitro, ¿qué culpa tiene ahí? Si desde el VAR, le están diciendo fuera de juego, él tiene que cobrar fuera de juego.

No están ayudando a los árbitros...

Sí, yo creo que a los árbitros no los están ayudando. Acá se habla mucho nivel de los árbitros, a mí me han expulsado mucho por protestar, pero soy yo. Yo protesto durante el partido lo que yo considero que tengo que protestar, pero nunca con el supuesto de que el árbitro tiene una mala fe. Se puede equivocar, como nos equivocamos todos. Lo que sí creo que es que la infraestructura que tenemos: por ejemplo, vamos a un estadio como el Campeones del 36, es muy difícil tener el VAR en el Campeones del 36. Si casi no hay ni tribunas, hay una tribuna que está a la espalda del banco de suplentes, que está inhabilitada. No se puede ni filmar desde ahí porque no se puede subir nadie. Entonces, tenemos tres a cuatro cámaras nada más y con eso se tienen que trazar líneas.

Es muy difícil, pero igual se habla mucho desde el desconocimiento. Yo no soy un experto en trigonometría, pero dicen que las líneas están mal trazadas. Y, ¿quién soy yo para decir que las líneas están mal trazadas? Ahora todos son expertos en matemática, todos son expertos en todo. Lo que sí sé es que para mí no está preparado la Liga 1 por infraestructura para tener cámaras.

A mí me tocó estar la Liga ecuatoriana y me han anulado goles y convalidados goles por el VAR por cámaras en el lado opuesto. No sé cómo será la televisora, pero yo creo que todo parte por ahí. Entonces, si no estamos capacitados y vamos a discutir todo, no utilicemos el VAR. Y si no, utilicémonos como antes y tenemos que saber que una es para notros y otra para los rivales. Antes no había VAR, la polémica de que el VAR iba a acabar con la polémica, es mentira, siempre habrá polémica. La Conmebol debería ayudar a las Ligas y darles un fondo de desarrollo para que puedan tener más cámaras para que puedan tener mejor infraestructura. Me parecía que sería lo más lógico. También se hablaba mucho de Juan Pablo II. Si fuese el equipo tan favorecido, le hubiesen dado el gol en el último partido y se lo anularon. Hay aciertos y errores porque los árbitros y los que están en el VAR son humanos.

Una última. Teniendo en cuenta tu presente, ¿cómo te ves en tres años?

La otra vez me preguntaron un montón de cosas: de la Selección, etc. Considero que hay centenares que están más capacitados que yo para dirigir una selección. Yo creo que es un premio a la trayectoria. Yo me siento solamente en Cusco FC, que es el proyecto en donde estoy metido ahora. Si los entrenadores nos quejamos cuando los proyectos se cortan, me parece injusto que yo –en ese momento- esté pensando ver a qué club puedo ir o que ventaja puedo sacar de este momento. El club cumplió con lo que yo pedí en este proyecto, los jugadores se comprometieron en renovar un contrato a largo plazo, entonces, este proyecto hablaría mal de mí si vamos a golpear a puestas. Las oportunidades llegan y cuando llegan se analizan. Es obvio que todos queremos crecer profesionalmente, pero creo que esto también es una manera de crecer profesionalmente. Ahora somos un poco más conocidos y creo que este proyecto nos permite crecer a todos: tengo pensar en Cusco FC y no puedo desviarme Mi cabeza está más que nada puesta en Cusco FC.

