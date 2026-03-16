Un fin de semana más en la Liga 1 y los micrófonos volvieron a ser protagonistas. Porque si el fútbol se juega en la cancha, también se explica —o se incendia— en las conferencias, en las entrevistas y en esos segundos en los que el jugador o el técnico decide no guardarse nada. La fecha 7 del Torneo Apertura 2026 dejó goles, polémicas y, sobre todo, frases que retratan el momento emocional de cada club.

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Aquí, lo que se dijo.

Paulo Autuori, técnico de Sporting Cristal, eligió responder antes que esquivar. Tras la goleada 3-0 sobre Sport Boys y en medio de rumores sobre una supuesta renuncia, el brasileño fue directo: “La gente inventa lo que quiera, espero todo el foco metido para remontar”. El mensaje no fue solo para afuera. También fue una señal interna de que Cristal sigue en carrera y no piensa bajarse del Apertura.

Jean Deza, siempre frontal, dejó una de las confesiones más crudas del fin de semana. Invitado al podcast “Enfocados”, miró hacia atrás y no maquilló su historia: “Siento que ahí (en Alianza Lima 2015) comenzó mi locura de verdad. Cuando comienzo a salir más seguido en Lima, sentía que la noche me atrapaba. No entrenaba. Ese 2015 me consumió bastante”. No es una frase cualquiera. Es, quizás, el resumen de una carrera marcada por decisiones fuera de la cancha.

Jean Deza jugó por última vez en Alianza durante la temporada 2020. (Foto: Andina)

En Universitario, en cambio, la frase que más resonó llegó desde su goleador. Alex Valera no habló de estadísticas, habló de obsesión: “Mi sueño es ser tetracampeón con Universitario, es lo que no me deja dormir todas las noches. La ‘U’ es mi casa y tan solo pensar en meter el gol que nos dé el campeonato es importante”. En medio de un equipo que aún busca su mejor versión, su delantero ofrece una certeza: el objetivo no se negocia.

En Arequipa, Juan Reynoso volvió a poner el foco en sí mismo. Tras el empate sin goles entre Melgar y Grau, el técnico fue autocrítico y duro: “El equipo no me representa en su totalidad, por momentos sí. Nos reprochamos el esperar a los segundos tiempos para plasmar la idea. No fuimos contundentes ni eficientes y el responsable soy yo. A la gente le pedimos disculpas porque estos partidos se tienen que ganar”. Un discurso que mezcla responsabilidad y urgencia en un equipo que no termina de arrancar.

Paolo Guerrero, en Cusco, protagonizó otra escena. Su gol de larga distancia, que pudo ser uno de los mejores del año, fue anulado. Y su reacción no tardó: “(El árbitro) dice que fue falta, yo le gano la posición. Si eso es falta imagínense... Por eso nos cuesta tanto el campeonato internacional”. Más que una queja puntual, una crítica que trasciende el partido y apunta al nivel arbitral.

Juan Reynoso. (Foto: GEC)

Finalmente, Franco Velazco, administrador de Universitario, elevó el tono del debate: “Yo creo que se ha distorsionado el campeonato”. Su declaración llegó en medio de sanciones, reclamos arbitrales y un episodio confuso por un supuesto insulto racista que, según explicó, nació de una interpretación dentro del campo. “El árbitro no escucha nada, es porque el jugador de UTC le hace saber”, sostuvo.

La fecha se fue, pero las frases quedan. Porque en la Liga 1, muchas veces, el partido continúa cuando se encienden los micrófonos.

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