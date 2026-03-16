Por Jasson Curi Chang

Un fin de semana más en la Liga 1 y los micrófonos volvieron a ser protagonistas. Porque si el fútbol se juega en la cancha, también se explica —o se incendia— en las conferencias, en las entrevistas y en esos segundos en los que el jugador o el técnico decide no guardarse nada. La fecha 7 del Torneo Apertura 2026 dejó goles, polémicas y, sobre todo, frases que retratan el momento emocional de cada club.

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