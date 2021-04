Aldo Corzo de Universitario en la fecha 1, Víctor Salas de Cantolao en la jornada 2, y Kevin Quevedo de Melgar y Carlos Cabello de Sport Boys tras la semana santa. No son las figuras de la Liga 1, pero si las “estrellitas” mediáticas que ha tenido el torneo local. Todos con acusados de la misma falta: romper el protocolo de bioseguridad planificado por el Minsa y la PFF para el desarrollo del campeonato.

El Comercio consultó a la Federación sobre la situación del reclamo que realizó UTC sobre el partido suspendido contra la ‘U’ en la fecha 3 de la Liga 1. Los cajamarquinos reclaman que los cremas no respetaron el protocolo y por eso sufrieron una cuantiosa cantidad de contagiados en el plantel, lo que finalmente obligó a la Liga de Fútbol Profesional a mandar a cuarentena a la plantilla merengue.

Según la FPF, la Comisión Médica ya se pronunció sugiriendo que los dirigidos por Ángel Comizzo sean enviados a casa para su total recuperación, y luego puedan ir integrándose a los entrenamientos tras superar las pruebas de COVID-19. Y así. En la ‘U’ ya volvieron a la actividad y se preparan para jugar contra San Martín por la fecha 4. Sin embargo, el reclamo de UTC se encuentra en la Comisión Disciplinaria, que tras cerrar sus investigaciones deberá decidir si le otorga o no los puntos al ‘Gavilán norteño’.

El mejor antecedente para entender el proceso que se vive en la Comisión Disciplinaria es lo que sucedió con Binacional a inicios del retorno de la Liga 1 el año pasado. Los jugadores del club de Juliaca rompieron el protocolo y el equipo fue sancionando perdiendo su partido en mesa tras el reclamo de Alianza Lima.

Si bien cada club ejerce autonomía para castigar a un futbolista que quiebra los protocolos –Corzo habría sufrido el recorte de su salario, por ejemplo– la Comisión Disciplinaria de la FPF debe intervenir de alguna forma para sancionar por su propia cuenta a un infractor. El año pasado, Jesús Barco (Universitario) fue descubierto rompiendo las reglas y fue suspendido por una fecha en la Liga 1.

El defensa Aldo Corzo entrena desde el sábado con todos sus compañeros luego de haber estado separado del plantel.

¿Qué sucederá, entonces, con Cabello, Salas y Quevedo?

La lección que no se aprende

El Comercio ha presentado todos los casos de jugadores que se atrevieron a no seguir las normas, las consecuencias que sufrieron y cómo terminó la historia de cada uno. A pesar de que el estado de pandemia ya cumplió un año, y la Liga 1 logró reactivarse tanto en agosto del año pasado para culminar el torneo 2020, como este año para arranque el certamen 2021, los casos no han dejado de aparecer.

Este reporte que publicamos días atrás por el caso de Aldo Corzo, sin embargo, no fue considerado el nombre de Carlos Cabello, actual jugador de Sport Boys que llegó a préstamo desde Sporting Cristal. El año pasado el jugador fue acusado de no respetar los protocolos de bioseguridad. Sin embargo, en La Florida manejaron el tema en la interna y no hubo mayores sanciones como en el caso de Ray Sandoval y Patricio Álvarez, por citar a los más emblemáticos.

Carlos Cabello llegó a Sport Boys esta temporada procedente de Sporting Cristal. (Foto: Sport Boys)

Aún así, este año se optó por dar a préstamo a Cabello, quien volvió a estar señalado en los últimos días. ¿La razón? Fue visto en una canchita de fulbito cercano a su barrio. “No jugué ninguna pichanga. Estuve distanciado con los demás”, contó el defensor al diario deportivo Líbero, tratando de explicar que solo observó el juego de sus vecinos junto a su hijo.

Estas declaraciones llegaron después de que Sport Boys, a través de sus redes sociales, informara que tomaba conocimiento de las acusaciones contra el jugador y elegían aislarlo del grupo a la par de que tendría que pasar por el respectivo test de descarte de coronavirus.

En las últimas horas, el tema continúa en investigaciones en el cuadro rosado. La misma situación se vivió en Cantolao cuando se conoció Víctor Salas aparecía en una fiesta privada junto a otras personas. El destape se dio a conocer el 24 de marzo, pero tanto el club como el futbolista no se manifestaron al respecto.

La ‘Joyita’

La última perla ha sido el caso de Kevin Quevedo, quien apareció en las imágenes de un programa de espectáculos compartiendo en una reunión donde habían más jóvenes celebrando. Dicho programa encaró al futbolista en la calle mostrándole el video, y el jugador de FBC Melgar no reaccionó con cordura y siguió a los reporteros hasta las instalaciones del canal donde trabajan realizando gestos de amenazas.

Kevin Quevedo ampayado en fiesta covid, amenaza a periodista (Captura)

Casi de inmediato, Quevedo usó sus redes sociales para manifestarse y explicar su caso. “Quiero pedir las disculpas del caso por la reacción que tuve hoy, pero fue la consecuencia de las constantes persecuciones y hostigamientos hacia mí y a mi familia. “Estoy muy comprometido y me esfuerzo día a día para lograr todos los objetivos que tenemos como grupo y como futbolista”, escribió en su cuenta de Instagram.

Al respecto, FBC Melgar tomó postura y presentó a todos sus hinchas y prensa deportiva un comunicado en el que se afirmó que abrirían una investigación. “El club seguirá cumpliendo con los más altos estándares de sanidad, garantizando la integridad y salud del plantel, así como de la sociedad en general, priorizando el cumplimiento de sus objetivos deportivos”, cita el documento.

Con el plantel de Carlos Mannucci regresando a los entrenamientos después de superar su propio rebrote de contagiados de coronavirus, la Liga 1 tambalea por culpa de sus propios protagonistas. El fútbol es un juego, la salud nunca se debe poner en juego.

MÁS EN DT...