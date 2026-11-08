Resumen

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Horacio Melgarejo y Pablo Guede protagonizaron actitudes poco deseables en la Liga 1. (Foto: Composición)
Horacio Melgarejo y Pablo Guede protagonizaron actitudes poco deseables en la Liga 1. (Foto: Composición)
Por Pedro Ortiz Bisso

Se ha dicho, como si fuera un demérito, que Horacio Melgarejo recién se convirtió en entrenador de un club a los 53 años. Eso no es verdad. Ya en el 2013, se hizo cargo del Tomelloso, un cuadro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que desapareció dos años después. Luego dirigió al también español Atlético Baleares de la segunda división B y tras años de navegar en el cuasi anonimato, acompañó a Ángel Comizzo en su regreso a Universitario en el 2021. Con Grau y Cienciano volvió a ser técnico principal. Experiencia, pues, tenía, aunque no sirvió de mucho. Pese a que con los cusqueños estuvo a un pasito de hacer historia, han sido sus exabruptos más que sus éxitos deportivos los que le han dado relevancia mediática.

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