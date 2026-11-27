Según pudo conocer este Diario, Melgar buscará mantener la base titular para el próximo año. En el camino, llegarán cinco o seis refuerzos para darle ese impulso que necesita el equipo de Miguel Rondelli para el 2027. A raíz de ello, conversamos con Matías Sarue, el nuevo director deportivo de Melgar, quien fue presentado hace un mes en el ‘Dominó’. En esta profunda conversación, el ex jefe de scouting de Lanús habla de la planificación que habrá en Arequipa, así como da una mirada en cuanto al fútbol peruano.

Cuéntanos un poco sobre ti y ¿cómo se dio tu llegada a Melgar? Aparte del puesto de director deportivo, ¿qué te sedujo en la propuesta de venir al Perú?

La idea de venir a un fútbol distinto siempre es motivo importante. Para mí, el fútbol, en cada lugar, tiene su propia magia, para para descubrir en cuanto a cómo se juega, cómo se siente y demás. Vengo de un fútbol muy pasional, como el argentino, y lo tengo clarísimo. En cuanto a intensidad y demás, muy por encima quizás hoy en día del fútbol peruano. Con el puesto de director deportivo, seduce la posibilidad de intentar cambiar un montón de situaciones.

Sé que se me va a evaluar por los resultados del primer equipo, sobre todo, la gente, pero yo creo que mi función principal es hacer crecer y profesionalizar un montón de áreas internas del club, para que, no solo cuando esté yo, sino también cuando me vaya, quede un proceso mejor, más profesional y, en lo posible ampliar, un montón de procesos en la estructura del club.

¿Cómo se da el acercamiento de llegar a Arequipa desde Lanús?

Me contactan, no sé por medio de quién me recomienda, pero entiendo que han averiguado con varias personas acá del fútbol argentino, Ricardo (Bettocchi) o alguna persona más. Primero, me contactan en abril o mayo, más o menos. En ese momento, yo estaba en Europa haciendo un viaje recorriendo clubes de Inglaterra. Y, bueno, entramos en contacto, no se dio por algunas situaciones y después seguimos en contacto porque hubo muy buena relación, la verdad. Y más cercano a septiembre u octubre, me lo volvió a plantear. Yo quería ir con una persona encargada del scouting, para dedicarme de lleno a la dirección deportiva, es decir, estar en el día con el plantel, sin estar tan pendiente de tener que estar todo el día mirando a los jugadores para el primer equipo. Ahí llegó Nicolás conmigo y pudimos cerrar todo mucho más rápido, sabiendo que iba con alguien en mi confianza, para la renovación del plantel de Melgar.

Más allá de lo que es la geografía del fútbol nacional, ¿cómo miras el campeonato peruano? Desde el formato, arbitraje, VAR hasta el fútbol de menores…

Bueno, un poco raro con muchas aristas. Yo veo que hay un poco -quizás- de desorganización en algunas situaciones. Yo lo veo de otro lado (desde el fútbol argentino), pero para mí, jugar el lunes al mediodía es muy extraño porque atenta a que lo pueda ver el público general. Si quieres generar un Perú más futbolero, ponerme un partido el lunes al mediodía es contraproducente. Desde ese lado, me hace un poco de ruido. Después en cuanto al VAR, el arbitraje y demás, yo creo que en todas las ligas pasa lo mismo, la tendencia es similar para los equipos grandes, yo creo que pasa en todos lados. Entonces, trato de no meterme porque mi trabajo es enfocarme en lo que yo pueda modificar. Del arbitraje, no puedo hablar mucho del tema.

Luego, la geografía me sorprendió porque, a la hora de organizar una semana de trabajo, es difícil para el primer equipo. Cuando vas y cuando vuelves, casi siempre pierdes todo el día en viajes y no se puede entrenar por la complejidad que hay para conseguir las escalas en Lima y demás, al casi no haber vuelos directos. Yo fui a Piura, Huancayo y Cajamarca y los tres vuelos, todos fueron dos vuelos de ida, dos vuelos de vuelta y no pudimos entrenar ni el día previo ni posterior en la semana que teníamos tres partidos en 9 a 10 días. Entonces, de ese lado, se complica y creo que eso se ve reflejado en la intensidad del juego, sumado a la altura y los calores, pero bueno, adaptándonos a eso, usándolo también como uno de los objetivos a buscar mejorar el plantel, en cuanto a tener uno más amplio o con más capacidad física.

La Liga, me parece una liga atractiva. Sí, tiene sus asteriscos, como le digo yo. Por ejemplo, la última fecha, si lo piensas de una manera de sacar provecho, al equipo le convenía perder, es insólito. Si nosotros perdíamos, teníamos más chance de ser Perú 3 que Perú 4 o una chance más, mejor dicho. Sin embargo, el plantel, con toda la dignidad, fue y con uno menos casi todo el partido, lo empató y con varios jugadores intoxicados. Llegaron, dieron la cara, salieron a jugar y eso, a mí, me enorgullece. Calculo que se habrá hablado también que Universitario prefería perder, para jugar una semifinal con Huancayo y no con Sporting Cristal y todas esas cosas, pero yo creo que, en el fútbol, uno nunca quiere perder porque vive de esto, es competitivo. Yo lo vivo de esa manera, mantengo lo de ganar y no perder, es una frase que digo siempre. Para mí, es imposible pensar un partido, entrenar y salir a la cancha pensando en perderlo, es imposible.

Matías Sarue llegó a Melgar con su mano derecha: el jefe de scouting, Nicolás Zuberman. (Foto: Melgar)

Actualmente, ¿cuál será la política deportiva que tendrá Melgar y cómo es la relación con Miguel Rondelli, que tiene una idea clara de juego?

Bueno, tengo una excelente relación con Miguel y su cuerpo técnico. Para mí, la mejor forma de construir algo serio y en conjunto con el cuerpo técnico es saber cómo piensan, qué buscan y, en eso, aportar un granito de arena en cuanto a lo que yo considero que es importante o que es necesario o que nos falta o que podemos sumarle al plantel. En eso, es muy importante la charla del día a día, estar cerca de su cuerpo técnico para poder ver cómo entrena, ver qué quiere, ver cómo se desarrolla con los jugadores. Obviamente que, para mí, hay algo de mi experiencia que lo hace un poco más fácil la vinculación con el entrenador y es que yo también fui entrenador, trabajé como ayudante de campo. Entonces, a la hora de desarrollarme y tener esa sensibilidad para hablar del juego, así que de ese lado está muy bueno.

Después, yo pienso que hay que profesionalizar un montón las áreas y, dentro de esa profesionalización, por ejemplo, el scouting, yo tengo claro cuando eres el entrenador o trabajas en un cuerpo técnico, no tienes tiempo para ponerte a mirar jugadores. Muchas veces estás tan encerrado en lo que crees del equipo, que quizás te cuesta encontrar qué le falta y ahí creo que está la tarea del scout, que es lo que hablo con Nicolás, se habla con mi compañero de no solo buscar los buenos jugadores, sino buscar el perfil de jugador que uno necesita para Melgar.

Quizás, no siempre es el mejor, el de más jerarquía, sino el que más necesitas que encaje en la pieza de lo que viene siendo el equipo. En el caso de Miguel, creo que sus equipos juegan muy bien, tienen mucha tenencia y, entonces, uno tiene que tratar de aportar a continuar esa línea de trabajo o a sumarle un valor agregado, que uno considera que hoy no está en el plantel. Puede ser altura, puede ser uno contra uno, puede ser definición, puede ser kit en mitad de cancha, pueden ser 1000 cosas.

Uno de ellos es Lucumí, quien te da el 1-1 y hace diagonales con pie cambiado desde la banda…

Sí, sea Lucumí (firmó por dos temporadas), por ejemplo, esos perfiles de jugadores, que son veloces en el 1 contra 1, yo creo que el equipo no lo tiene hoy. Tiene otro perfil de extremo mucho más técnico y aguerrido. Digamos, el ‘Chapu’ tiene una voluntad propia con un esfuerzo, un desgaste defensivo y una solidaridad, con una presión alta muy buena. Jhonny (Vidales), por otro lado, es muy técnico, que incluso ha sido centro delantero. ‘Mati’ (Zegarra) es potente, ataca al espacio, puede tener uno contra uno más a campo abierto que, quizás, en espacio reducido y mucho juego aéreo, pero -quizás- no tenemos ese perfil que nosotros le decimos el picante, el que uno lo deja uno contra uno en la banda y quizás resuelve. Puede llegar a ser uno de los perfiles que estemos buscando, así que de ese lado intentaremos sumarle otra variante más al equipo. Yo cuando voy a buscar jugadores, los entrevisto y hablo con ellos, le pregunto un montón de cosas al jugador y después le comento lo que yo estoy buscando en esa contratación. Nunca les digo que va a ser titulares porque no es mi decisión.

Después, el entrenador puede tener otra mirada y demás. Yo lo que quiero tener claro y quiero dejar claro es que voy a hacer lo posible para darle más herramientas al técnico, y no más titulares, porque eso es decisión del cuerpo técnico y jamás del director deportivo. El día que yo tenga que decir, si juega uno o no juega el otro, no soy más director deportivo, no es mi rol. Uno puede discutir, conversar, pero hasta ahí llego.

Como jefe de scouting, Matías Sarue fue clave en el título de la Copa Sudamericana 2025 y Recopa Sudamericana 2026 con Lanús. (Foto: Agencias)

Para ti, Matías Zegarra es extremo o lateral…

Para mí, si jugase en un equipo de otro perfil de entrenador, no podría ser lateral. Con Miguel yo creo que puede llegar a ser un lateral. Si me preguntas a mí en cuanto a la condición del jugador, yo creo que es un extremo o un volante de banda en un 4-4-2, no tan lateral. Ahora, con la idea de juego de Miguel, como la viene llevando y la puede sostener en cuanto es mayor dominador del juego en referencia a la posesión y cantidad de situaciones de gol al rival, yo creo que ‘Mati’ puede ser un lateral, tiene la capacidad de hacer el ida y vuelta y, quizás, como lateral te da una variante más de sorpresa de lo que pueda dar como extremo.

Se beneficiaría mucho jugar con un extremo como Jhonny, por ejemplo, que puede meterse hacia adentro jugando de la banda. Ni hablar con el tema de la bolsa minutos, que antes me habías preguntado. La bolsa me parece bastante agresiva para empezar desde cero. No es que ya había algo, se hizo un análisis y la gran mayoría de equipos no juega casi con Sub23. Y va a haber que agregar el Sub23, sumarle un Sub20, que creo que el único que juega seguido es Maxloren. Después, no hay. Entonces, para mí puede llegar a ser un punto contraproducente, porque te obliga a planificar un armado de plantel distinto. Para mí, hubiese sido mucho más lógico hacerlo muy progresivo: empezar a poner bolsa, pero empezar a hacerlo más progresivo. ¿Para qué? Para empujar a los clubes a que formen mejor a sus jugadores. Ahí uno obliga al club a formar mejor, incluso que a invertir en comprar un jugador y que sea propio.

Pero bueno, mi opinión hubiese sido que este año sean 65 minutos del Sub 23, después 65 minutos del Sub23 y Sub20, luego, si quieres 90, un Sub23 y 65 para un Sub20, o hasta 45 para un Sub 20. Estamos hablando que hoy hay un futbolista solo 2007 jugando en Primera con regularidad y que un chico que, posiblemente, en un contexto normal tendría muchas ofertas de ir a Europa, MLS, Brasil o México, y, quizás, con esta situación le tapan el crecimiento al chico porque quizás Cristal dice: “no, no lo vendo, no lo vendo porque debe ser el mejor Sub20 de la Liga, quizás”. Yo entiendo que quizás el beneficio se busca en la selección mayor y siendo tan agresivo un día para el otro puede llegar a ser contraproducente.

Es un punto que, por ejemplo, quería tocar. Tú que vienes del fútbol argentino, tú vienes siendo jefe de scouting en Lanús. ¿Cuál es el universo ideal para ti del fútbol peruano?

Para mí, lo más importante y más urgente es hacer un torneo nacional en edades más tempranas, ni siquiera reserva. Te doy mi óptica del tiempo que llevo acá. La categoría Sub16 o Sub18 y en nuestro caso, la Liga 3, casi no tiene competencia real hasta mediados de octubre, la que llamo real es el paso previo a competir a un nivel nacional. Entonces, los equipos de Lima sacan mucha ventaja en cuanto a la competencia que tienen en el día a día. Yo vengo del fútbol argentino y digo que cualquier jugador del fútbol argentino está mejor formado porque tiene mucha más competencia. Tiene mínimo 25 partidos competitivos por año y, siendo bueno, digo 25 nada más. Si eres Boca o River, goleas a los equipos, pero el resto de los clubes, tienen 35 a 40 partidos competitivos por año. Hablando del jugador de Melgar, si tiene un buen año, tiene entre 4 a 10 partidos competitivos por año, refiriéndonos de un año excelente en competitividad. Entonces uno llega a Primera, si no se pierde ningún partido de esos 30 o 40 encuentros competitivos en su carrera, yo creo que es muy difícil y es muy fuerte el paso. Por eso, también digo que, si la competencia no viene siendo tan buena y exiges un Sub20, y lo pones en una situación que él no está todavía apto, va a ser contraproducente.

Habrá muchos equipos que empiecen a rotar Sub20, a lo que nosotros llamamos quemarlos porque quizás no dan la talla y a las dos semanas prueban con otro y a las tres semanas prueban con otro, porque así va a ser. Por eso, digo que me parece agresivo y creo que tendrían que haberlo hecho un poco más progresivo todo. Entiendo que es una medida medio agresiva por una cuestión de selección, pero sostengo lo que te dije antes.

Yo tengo una hipótesis de que los jugadores peruanos maduren tarde precisamente por el tema que comentas…

Es una liga que juegan pocos jugadores jóvenes. Yo no quiero generalizar, pero viniendo de un fútbol a otro, más allá del nivel individual de un jugador, veo déficit en la formación, en lo académico del jugador: perfiles, controles, pases, gol, analizar el juego y creo que hoy, un poco de la mano, todo lo que vos decís, de que recién en Primera, empiezan a tener esa exigencia y maduran, mientras van jugando en Primera, cuando quizás el jugador argentino, al tener tanta competencia en menores, si no madura, finalmente, no llega. Ahí hay una gran diferencia, pero, bueno, es analizar dos culturas distintas, ¿viste? Yo analizo lo que es la cultura y el fútbol peruano y creo que esta agresividad en la bolsa de minutos puede llegar a ser contraproducente. Y lo digo pensando que quizás nosotros tenemos uno de los mejores Sub-23 con ‘Mati’. Tranquilamente, a mí me conviene en algún punto que haya una bolsa obligatoria, pero sostengo que, para mí, a nivel nacional, puede ser complicado.

¿Cómo has encontrado a Melgar como club? Con un CAR de primer nivel y ¿cómo analizas la parte física del jugador peruano de cara al futuro?

Melgar es un club sumamente ordenado, espectacular. El club cuenta con infraestructura muy buena, que obviamente va a seguir creciendo. Ahora, en estos meses, vamos a construir un segundo módulo dentro del predio, que va a seguir creciendo en cuanto a oficinas, vestuarios, infraestructura en general. Así que, de ese lado, muy bueno. Después, sí, yo veo al jugador técnico, pero lo veo técnico sin sacar de provecho de esa técnica por todo lo que te decía antes. En Argentina, decimos jugadores de fútbol o jugar a la pelota. El jugador técnico que no interpreta bien el juego, juega a la pelota, no juega al fútbol. Muchas de las cosas que es jugar bien al fútbol, no tienen que ver con la técnica, sino con el entendimiento del juego, con entendimiento de tu propio cuerpo, de la cosa más tonta de que para ganar un duelo, primero, hay que ganar la posición y después, la pelota, control orientado para ganar un tiempo.

Yo cada vez que puedo, me hago un viaje a Europa a ver fútbol y predios de entrenamiento, a ver cómo trabajan, procesos y demás. Siempre digo que la diferencia entre el fútbol argentino, en ese momento, y el fútbol europeo era que un control orientado y un pase con ventaja, mejor dicho, un pase con ventaja y un control orientado. En el fútbol europeo, te permite atacar y si vos no haces algo una de esas cosas, muy probablemente, tengas que reiniciar la jugada o la pierdas directamente. En el fútbol sudamericano, vamos a decir, quizás con la excepción de Brasil a algunos equipos, un pase con ventaja y un control orientado, te genera una jugada de gol. ¿Y dónde lo ves? En los jugadores de élite que vuelven, en caso nuestro, no sé, Di María, Paredes, etc. Cada vez que ellos dan un pase con ventaja, la jugada mejora.

Entonces, es entender a dónde controlo, a qué pie le doy el pase, a qué fuerza doy el pase, dónde me posiciono para recibir. Eso es un montón de cosas que, para mí, por lo poco que vi del fútbol juvenil, su 16, 18 o Liga 3, creo que es más donde tiene que mejorar. Y la parte física, también. Nosotros tenemos a Mati, estamos muy contentos con él como jefe de performance y ya estuvimos hablando un montón. Estoy convencido que, a partir del año que viene, se va a poder meter más todavía en la formación del jugador.

Melgar siempre pelea arriba en el campeonato, pero ¿qué necesita para subir ese peldaño, para dar ese paso para llegar a una final y pelear por el título nacional?

Bueno, es ajustar un poco las piezas en donde uno considera que puede llegar a darle un valor agregado. Eso es el amado del plantel, cada uno hace su propio análisis y, en base a eso, progresar. Tengo claro que, a nivel presupuesto, no podemos competir. Entonces, uno tiene que tener otras herramientas, tratar de hacer muy bien las cosas tuyas, o sea, que no te generen errores los rivales y vos tratas de generar errores a tu contrincante. El fútbol te pone en una situación en donde todo el tiempo, si pierdes, están muy expuesto y es difícil llegar a la conversión. El fútbol es el deporte del mundo más complejo en llegar a la conversión. No hay deportes casi en el mundo que termine 0-0, que nadie haya festejado nada. Creo que por eso es tan pasional también el deporte. Entonces, yo me agarro de eso, me agarro de ser un equipo más sólido siempre, de un equipo que tenga la mentalidad para saber sufrir en los más los momentos del equipo. No siempre se puede jugar bien y, los momentos que uno no está bien, tiene que saber poder defenderse sin la pelota. Por ejemplo, Sport Huancayo, que fue campeón, me parece un equipo que sabe defender en bloque y arriba tiene cuatro jugadores, que cuando se corta el juego, son muy determinantes o lastiman mucho. Está en un muy buen momento y ahí hay un gran mérito del entrenador, de entender los momentos. La Liga peruana es una liga que se parte mucho y muy rápido, y terminan atacando cuatro y defendiendo cuatro, cinco contra cinco y en poco bloque. Yo no sé si eso es una cuestión física o es una cuestión actitudinal, pero bueno, eso será para para verlo más adelante del tiempo.

Yendo al 2027, ¿cuántos fichajes tiene planteado hacer Melgar?

Yo creo que mínimo vamos a incorporar cinco o seis jugadores. También hay que ir evaluando durante la pretemporada, como te decía, a más jugadores Sub23 y Sub20. En nuestro caso, tenemos algunos chicos en selección sub-20 como Jean Piero Falconí, como Dylan Maceda. También tenemos a Patricio Núñez, que ya hizo su debut. El otro día debutó Keith Yáñez y Ryu Yabiku tuvo minutos. Entonces, bueno, vamos a tener que ir buscando variantes Sub23 y Sub 20, y después sumando jugadores en donde creemos que podemos mejorar el plan.

¿Hay ofertas por Matías Lazo?

Mati es uno de los jugadores que va a tener más vitrina de salida por una cuestión de que viene mostrando buen nivel y viene siendo una ficha en la selección mayor. Él viene sosteniendo el nivel hace años ya y, si no me equivoco, es el tercer año consecutivo de Mati jugando casi todos los partidos en el club, tanto de central como lateral. Tiene altura, biotipo, mentalidad, lo demuestra partido a partido y a nivel internacional. Entonces, vamos a escuchar todo lo que llegue por Mati porque no me voy a permitir frenar el crecimiento a un jugador de proyección, internacional, de selección nacional. Pero, bueno, al día de hoy no tuvimos ninguna formalidad.

La pretemporada del club…

Empezamos entre el 9 y el 10 de diciembre entre estudios y entrenamiento. Por ahora, no hay gira, la idea es que la pretemporada sea en el Perú.

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