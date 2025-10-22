Escucha la noticia
¿Los 40 son los nuevos 30 en el deporte? La explicación para deportistas longevos en la élite como Hernán Barcos y Paolo Guerrero hacia el 2026
De vez en cuando, en un tiempo que cada vez se hace más largo y probablemente duro, a veces aparecen jugadores interminables como estos, futbolistas que te agitan el corazón al recordarlos. No son milagros ni proyectos de laboratorio y aunque sean uno de cada cien o mil en la actualidad, son profesionales a los que vas a agarrarte y depositar una confianza –casi infinita- de que estarán ahí para ilusionarte, hasta que digan que ha sido suficiente en el campo de juego. En el fútbol internacional aparece Cristiano Ronaldo, en el mejor básquet del mundo, LeBron James, y en el fútbol nacional, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, entre otros. ¿Cuál es su secreto? ¿Por qué cada hay deportistas con más de 40 años que se mantienen en la élite?