Acabó el primer semestre del año para el fútbol peruano y, antes de dar paso a la temporada de la selección peruana, los grandes del fútbol local deben hacer sus propios balances para tomar decisiones con miras a mejorar lo hecho en estos primeros meses.

Por méritos y alegrías, Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal han sido los principales protagonistas del fútbol peruano, léase Liga 1 y Copa Libertadores, en esta primera parte del año. Cremas y celestes pelearon hasta la última jornada por el Apertura, que se llevaron los de Ate. A la vez, los compadres compitieron en la Libertadores y si bien quedaron coleros en sus respectivos grupos, hubo partidos en los que mostraron el camino para ser competitivos.

“Sin ninguna duda hemos sido el mejor equipo compitiendo internacionalmente y eso va marcando el camino”, asegura el gerente deportivo de Alianza, Bruno Marioni, a su regreso a Lima tras caer 3-2 ante Fluminense en el Maracaná, partido al que llegaron con vida para clasificar a octavos. Distinto rostro en el Apertura, donde fueron cuartos, a siete puntos del ganador.

Universitario de Deportes Alianza Lima Sporting Cristal Ganador del Apertura 2024

- 17 partidos

- 40 puntos

- 12 victorias, 4 empates, 1 derrotas

- 32 goles a favor, 7 en contra Cuarto en el Apertura 2024

- 17 partidos

- 33 puntos

- 11 victorias, 0 empates, 6 derrotas

- 32 goles a favor, 16 en contra Segundo del Apertura 2024

- 17 partidos

- 40 puntos

- 13 victorias, 1 empates, 3 derrotas

- 44 goles a favor, 20 en contra

Del lado crema queda aún una mejor sensación en palabras del técnico Fabián Bustos. “Para mí, el semestre fue muy bueno. Nos costó pero hicimos un gran torneo, ganamos el Apertura y nos faltó un poquito porque en Barranquilla merecimos ganar el partido, en casa contra Botafogo también merecimos más”, aseguró.

Tanto íntimos como cremas se quedaron sin nada en el ámbito internacional, algo que sufrió Cristal apenas en la Fase 1, cuando fue eliminado por Always Ready. Para los del Rímac, el golpe fue mayor al ver cómo el Apertura se les iba en la última jornada.

Universitario de Deportes en la Copa Libertadores Alianza Lima en la Copa Libertadores Sporting Cristal en la Copa Libertadores Colero en su grupo Libertadores

- 6 partidos

- 5 puntos

- 1 victorias, 2 empates, 3 derrotas

- 5 goles a favor, 9 en contra Colero en su grupo Libertadores

- 6 partidos

- 4 puntos

- 0 victorias, 4 empates, 2 derrotas

- 5 goles a favor, 7 en contra Eliminado en Fase 2 de Libertadores

- 2 partidos (ida y vuelta)

- 1 victorias,1 derrota

- 4 goles a favor, 7 en contra

Los goleadores

Ya en el ámbito individual, hay jugadores que respondieron con nombres propios en cada equipo y, sin duda, en el fútbol es el gol el que manda.

El arranque goleador de Martín Cauteruccio rompió todas las expectativas en Cristal. El experimentado delantero anotó 17 goles en sus primeros siete partidos con los cerveceros (incluidos 4 ‘hat-tricks’ y 2 dobletes). Solo una inflamación hepática lo alejó de las canchas, aunque terminó con 20 goles en la primera parte del año.

@DSportsPE

Pese a ello, debe dolerles a los cerveceros que terminaran fuera de la Copa por no poder revertir un 6-1 a Always Ready y quedaran sin nada en el Apertura por no superar a la ‘U’ en diferencia de goles.

En la vereda aliancista, pese a la llegada de Cecilio Waterman, la renovación de Pablo Sabbag –no jugó por lesión– y la presencia de Jeriel de Santis, Hernán Barcos sigue siendo el principal anotador, luego de acabar como goleador del equipo en las campañas 2021 (10 tantos), 2022 (18) y 2023 (17). Este año, entre el Apertura y la Libertadores anotó nueve veces.

Y un goleador parece que es lo que falta en Universitario. Si bien ganó el Apertura sumando goleadas en sus tres últimos partidos de local (Comerciantes 6-0, Cristal 4-1 y Los Chankas 4-0), se apoya solo en la eficacia de Edison Flores frente al arco: seis en la Liga 1 más uno en la Copa, pero no en lo que puedan hacer sus ‘9′ de área.

Universitario, goleadores Alianza Lima, goleadores Sporting Cristal, goleadores Edison Flores: 7

Álex Valera: 6

José Rivera: 6

Martín Pérez Guedes: 4

Diego Dorregaray: 4 Hernán Barcos: 9

Cecilio Waterman: 5

Juan Freytes: 3

Catriel Cabellos: 3

Kevin Serna: 3

Carlos Zambrano: 2

Sebastián Rodríguez: 2 Martín Cauteruccio: 20

Martín González: 7

Ignácio: 5

Yoshimar Yotún: 3

Joao Grimaldo: 3

Universitario, asistidores Alianza Lima, asistidores Sporting Cristal, asistidores Andy Polo: 8

Jairo Concha: 6

Edison Flores: 4

Horacio Calcaterra: 3

Rodrigo Ureña: 1

Martín Pérez Guedes: 1 Sebastián Rodríguez: 5

Franco Zanelatto: 4

Kevin Serna: 3

Hernán Barcos: 3

Catriel Cabellos: 3 Santiago Gonzáles: 9

Yoshimar Yotún: 3

Martín Távara: 3

Gustavo Cazonatti: 3

Joao Grimaldo: 3

Un puesto de cuidado

En cambio, si hay que resaltar un punto de este semestre es, sin dudas, la defensa de Universitario. La contratación de Sebastián Britos es la mejor de la temporada en el plantel crema. El portero solo ha recibido siete goles en la Liga 1 (solo uno en el Monumental) y siete más en la Copa.

Mientras, Alianza sufrió en el arco. Campos estuvo fuera –por suspensión–, Saravia no otorgó garantías y tuvo dos expulsiones seguidas. Tan urgente es el tema en La Victoria que el tercer arquero, Ángel de la Cruz, tuvo que debutar.

Renato Solís en partido de Sporting Cristal vs. Sport Huancayo. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Mismo problema para Cristal, que ante la lesión de Renato Solís apeló al joven Enríquez. Al Rímac debe volver Alejandro Duarte para el Clausura.

La segunda mitad del 2024 tendrá a los tres clubes con la mirada puesta solo en el torneo local. Habrá borrón y cuenta nueva para tentar el título nacional.

Universitario, goles en contra Alianza Lima, goles en contra Sporting Cristal, goles en contra Arquero

Sebastián Britos

14 goles recibidos en 23 partidos Arqueros

Angelo Campos

5 goles recibidos en 11 partidos



Franco Saravia

13 goles recibido en 10 partidos



Ángel de la Cruz

5 goles recibidos en 3 partidos Arqueros

Renato Solis

27 goles recibidos en 18 partidos



Diego Enríquez

0 goles en 1 partido