El sistema de videoarbitraje (VAR) es una realidad en el mundo del fútbol de la que, más allá de una prueba piloto en las finales nacionales de 2019, Perú está fuera. Al menos hasta ahora. En los últimos días Deporte Total pudo conocer que la Comisión Nacional de Árbitros, presidida por Manuel Garay, viene trabajando junto a la Federación Peruana de Fútbol para hacer posible la llegada del VAR a la Liga 1. En medio de este contexto, Luis Seminario, exárbitro y vocero de la Conar, conversó con este diario acerca de esta posibilidad y dio detalles de lo que pasaría en el torneo. El futuro es ahora.

—¿Es cierto que el VAR llegará al fútbol peruano en la recta final de este torneo o a inicios del 2023?

Eso lo está manejando Manuel Garay, presidente de la Conar, con el ingeniero Agustín Lozano (presidente de la Federación Peruana de Fútbol). Están viendo el tema del financiamiento y todo eso. La idea es que tengamos el VAR en la última etapa del año o en 2023.

—Es decir, se podrían jugar las finales con VAR. ¿Eso no sería perjudicial teniendo en cuenta lo que se juega y con el antecedente de las finales del 2019 entre Alianza Lima y Binacional?

Lo que pasa es que es complicado el traslado. Siento que si el VAR llega al Perú, sería todo en Lima porque trasladarlo a provincia es difícil. Es un container con 18 o 20 cámaras. La otra idea sería monitorear desde La Videna los partidos. Pero el VAR es necesario para el fútbol peruano y los árbitros. Por eso nosotros, como Conar, decidimos publicar en nuestras redes videos de análisis que muestran aciertos y desaciertos de los árbitros en las fechas de la Liga 1 en determinadas jugadas. Porque eso puede pasar. En mi vida he visto un arbitraje bueno al cien por ciento. No existe eso.

—¿Todos los estadios del Perú están en condiciones de instalar el VAR?

Sí, pero para llevar el VAR a provincia es un gasto. Estuve como asesor del equipo encargado del VAR en Juliaca en 2019, en la final de ida entre Binacional y Alianza Lima. Era un container para llevar todas las cosas, son como 18 o 20 cámaras. Imagínate trasladarlo a provincia, es difícil. Por eso pienso que sería ideal que se pueda monitorear desde una base en La Videna, solo mandamos cámaras para los estadios. Eso hasta que se consiga el resto de los equipos.

—Entonces va a ser imposible que haya VAR al inicio en la Liga 2…

Vamos a gatear primero, luego caminaremos. Comenzamos por la Liga 1. De ahí pasará a la Liga 2.

—Lo que se tiene pensado es que, si llega el VAR en la recta final de este torneo, va a ser para las finales…

Claro. Para el título y para los partidos que determinen el descenso. Para donde sea necesario hasta que comience a implementarse en todos los partidos.

—¿Pero no está mal que el otro año, por ejemplo, sí haya VAR en un clásico jugado en el Nacional y no en un partido en provincia?

Si, se ha pensado en eso también, pero hay que ver. Trabajemos en este año. Si hay un partido en provincia en el que se defina un descenso, el VAR tendría que ser trasladado hasta allá.

—¿Conar recibió respuesta por parte de la FPF sobre la implementación del VAR?

Todavía no porque el financiamiento lo ve el ingeniero Agustín Lozano. Es caro.

—¿Por qué no volvió a usarse el VAR en el torneo peruano después de esa prueba piloto en las finales del 2019?

Por lo mismo que hablamos: la parte económica. Es un procedimiento largo. No es como ir a comprar un televisor. No es que voy, compro el VAR y me lo traigo. No. La FIFA interviene, se encarga de autorizar, ver el presupuesto, etc. Tienen un comité que ve todo eso.

—¿Qué árbitros son los especialistas en VAR?

Tenemos dos que están en lista oficial como Víctor Hugo Carrillo y Jhonny Bossio. Si hubiera VAR, ellos serían los pioneros porque han recibido cursos de FIFA y Conmebol. Están reconocidos. Ellos ayudarían a capacitar a otros árbitros, además de los técnicos que vendrán.

En las finales de 2019, entre Binacional y Alianza Lima, se implementó el VAR. Aquel año, 'Bi' ganó su único título nacional.

—¿Qué opina del VAR, una herramienta que no ha logrado desprenderse de las críticas?

El VAR sirve para tres cosas: fuera de juego, gol o no gol y cuando el árbitro no ve una agresión. No es para nada más. Y va a haber problemas con el VAR. Algunos estarán contentos, otros no porque está sujeta a la decisión de los árbitros, a la decisión humana. Te doy un ejemplo: el Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias. El árbitro brasileño fue muy bueno, desde el primer minuto hasta el minuto 90. Cuando pasó la polémica (posible gol de Miguel Trauco), nadie se acordó de eso. Todo eran críticas. Ahí debió acudir al VAR. Si hubiera ido, las tensiones habrían bajado.

—Claro, pero también se criticó el por qué no se usó la tecnología del chip en el balón que avisa cuando este entra en su totalidad al arco…

Claro, eso es cierto. Pero son casos aislados. Y, ya que hablas de eso, creo que también se puede implementar el chip acá. Si traes el VAR, con el chip puedes ayudar más a los árbitros. Tendría que haber ambas.

—Pero el problema sería el económico, una de las razones por las que aún no llega el VAR. ¿Qué nos haría pensar que sí podrían venir ambas herramientas?

Pero también podrían ayudar económicamente los sponsors. Todos meter una mano al bolsillo para que sea más transparente el fútbol peruano. Sería mucho mejor con las dos implementaciones. Mira, supongamos que venga el VAR pero no en todos los partidos. Ahí, en esos partidos sin VAR, se puede usar el chip.

—¿Qué busca la Conar con estos videos de análisis que publican en sus redes sociales?

Instruir a los periodistas deportivos, entrenadores y al aficionado. Muchas veces hemos escuchado comentaristas que dicen falacias que influyen en el público. No sé si no saben las reglas o qué. Por ejemplo, en el gol de Pablo Míguez en el Alianza vs. UTC de la fecha 9 dijeron que no había fuera de juego porque el brazo del defensor habilitaba. Un error. Esa información incluso llega al banco de suplentes del equipo y surgen los reclamos. Entonces buscamos eso: instruir al público. Y mostramos también los aciertos y desaciertos porque somos seres humanos que nos podemos equivocar.

—¿No quedan muy expuestos los árbitros al determinar si una de sus decisiones fue correcta o incorrecta? ¿Qué pasa con los desaciertos como en la mano de Federico Alonso no cobrada en el clásico ante Alianza Lima?

Se suspende al árbitro, pero si la jugada influye en un resultado que va empate y cambia el rumbo del partido. Pero después del partido que mencionas, que acabó 4-1, ¿quién se acordó del penal? Nadie.

—En la semana se criticó a la Conar por subir un video de análisis con jugadas del Cristal vs. Municipal, un partido con varias polémicas, que luego borraron. ¿Qué pasó?

Lo que es que esa jugada (de la mano) no es polémica. No existió penal porque el brazo estaba pegado al cuerpo. Por eso lo sacamos.

—Pero tampoco está la jugada del gol de Christofer Gonzáles que parte en offside…

Esa la sacamos porque dieron una mala información de que el árbitro había desautorizado al asistente al señalar gol. No era así. Lo que pasa es que el reglamento dice que cuando entra el balón al arco y el arquero instantáneamente lo saca, el asistente debe levantar el banderín para avisar al juez principal y después correr hacia el mediocampo. Además, temas de offside no podemos explicar mucho.

—¿Cómo ve el arbitraje peruano en estos momentos?

Está un poco decaído. ¿Cuántos árbitros FIFA han salido últimamente al extranjero? El año pasado solo Diego Haro y Kevin Ortega. Por eso la política de la directiva de Manuel Garay es sacar muchachos jóvenes para cambiar a los de 40 o 42 años que ya deben pensar en el retiro. En la Liga 2, por ejemplo, estamos programando tres árbitros de Primera y tres de Segunda para que vayan agarrando roce.