Por Raúl Castillo

Hace unos semanas hizo oficial su retiro del fútbol, ahora está en Estados Unidos al lado de su familia y -de paso- planifica ir al Mundial con un amigo que no ha visto en años. Manuel Heredia piensa darse una vuelta por Dallas y ver la posibilidad de ver hasta nueve juegos de la Copa del Mundo.

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