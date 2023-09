Este viernes 8 de septiembre, Alianza Lima vs. Cantolao en vivo online por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El encuentro está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora local) desde el estadio Iván Elías Moreno. La transmisión del partido se verá por Liga 1 MAX a través de DIRECTV Sports, Claro TV y Best Cable. El conjunto ‘blanquiazul’ no registra una derrota desde la jornada 4 ante Sport Boys; sin embargo, el motivo de que ocupe la cuarta posición son los cuatro empates que registra desde entonces (y tres victorias). Por su lado, la Academia, no pasa un buen momento y actualmente se ubica en la decimosexta casilla con diez puntos.

