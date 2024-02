¿Cómo ver Alianza Lima vs. Unión Comercio por televisión y streaming? El partido se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX, que se encuentra en operadores de cable como DirecTV, Best Cable y Claro TV. También se puede ver por internet en plataformas online como DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play. Alianza Lima quiere redimirse luego de caer ante Universitario de Deportes, actualmente ocupa la séptima posición. Por su lado, Unión Comercio buscará su primera victoria en el torneo. El compromiso por la fecha 4 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto se disputa este domingo 16 de febrero en el Estadio Municipal Carlos Vidaurre García de Tarapoto.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?