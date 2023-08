Este sábado 2 de agosto, Alianza Lima vs. UTC en vivo online se verán las caras por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson . El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva desde las 20:00 horas. El conjunto ‘íntimo’ mantiene una crisis de resultados tras cuatro fechas sin lograr una victoria. En la última jornada lograron un agónico empate 1-1 ante César Vallejo en el estadio Mansiche, un marcador que no sirve para apaciguar la diversas críticas. Por su lado, aún no consiguen un triunfo en lo que va de la competición. La señal encargada de transmitir el encuentro será Liga 1 MAX a través de DIRECTV; asimismo, en El Comercio encontrarás la cobertura del duelo en tiempo real.

