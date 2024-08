LIGA 1 MAX EN VIVO - Cristal vs UTC: sigue el partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 el estadio Alberto Gallardo. El duelo empieza a las 11:00 de la mañana (hora peruana). ¿Cómo se puede ver? La transmisión por TV EN VIVO va por Liga 1 MAX, canal que transmiten DirecTV, Best Cable o Claro TV. El duelo también se puede ver por streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO), Claro TV +, Zapping TV, Liga 1 Play o Fanatiz.