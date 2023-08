Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso en vivo online: transmisión del partido por la jornada ocho del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson , este domingo 13 de agosto. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Alberto Gallardo, desde las 13:00 horas. El conjunto dirigido por Tiago Nunes llega invicto a este duelo y es catalogado como uno de los favoritos para ganar el certamen. Hasta el momento, los ‘celestes’ se mantienen invictos con cuatro victorias y tres empates, además, se ubica en la segunda posición, solo por debajo de Universitario de Deportes con una diferencia de dos puntos. Por su lado, el cuadro cusqueño, con un partido pendiente, se ubica en la sexta casilla con once unidades. Disfruta de este duelo sintonizando la señal de Liga 1 MAX a través de DIRECTV, Best Cable y Claro TV.

