Ver Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa este viernes 7 de marzo de 2025 a las 8:00 PM hora peruana. ¿Dónde ver? Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido Sport Huancayo - Sporting Cristal. Se puede seguir por cable en Perú a través de DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable. También puedes mirar L1 MAX vía streaming, mediante DGO (DIRECTV GO), desde dispositivos como celulares, tablets, televisores smarTV, entre otros.

