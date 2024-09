Universitario vs. Comerciantes Unidos EN VIVO medirán fuerzas hoy, domingo 29 de septiembre del 2024 por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto en el Estadio Juan Maldonado Gamarra. ¿Dónde ver partido EN DIRECTO? En Perú, la transmisión del juego será por Liga 1 Max y DirecTV Sports. En Estados Unidos lo pasarán por FOX Sports. ¿Cómo verlo vía streaming? Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, Zapping TV o Liga 1 Play, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. ¿A qué hora juegan HOY? Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 15:30 (hora peruana) y 16:30 (hora de New York). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

