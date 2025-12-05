Liga 1 MAX EN VIVO: es el canal en Perú que transmite el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal en el Estadio Alejandro Villanueva por la semifinal vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. ¿Cómo ver Liga 1 Max EN VIVO? Para que puedas ver la transmisión de Liga 1 Max (L1 MAX) deberás de contratar un servicio de cable como: DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Si deseas ver el partido por streaming a través de celular, laptop, tablet o SmarTV, tienes que descargar la app de DGO, Liga 1 Play o Zapping.
