Ver Cusco FC y Sporting Cristal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Inca Garcilaso Vega por la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

